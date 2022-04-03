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Польша открыта для размещения американского ядерного оружия, - Качиньский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,ядерна

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории. Но инициатива должна исходить именно от Вашингтона.

Об этом заявил политик в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это бы значительно укрепило сдерживание Москвы", - заявил он.

По его словам, пока такой вопрос не стоит, "однако это может скоро измениться". Он также подчеркнул, что инициатива должна исходить от американцев.

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Топ комментарии
+31
Логічне рішення.
Нехай наші йолопи подивляться на силу НАТО.
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03.04.2022 10:14
+31
Все пройдет, но будет хуже…


@IsraelThreads

·
15 ч



Всем кто удивляется тому что Красный крест сотрудничает с Путиным и играет на его стороне, напомню одну цитату времен второй мировой войны.
Из отчета Красного креста: "Первое впечатление о Дахау скорее благоприятное..."
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03.04.2022 10:19
+27
Angelica@ThisThornyRose



#Poland This is a collaborator who helped the russian thugs & gave them the liss of the Ukrainian patriots She is said to be trying to get to Poland.

Osoba, która współpracowała z rosyjskimi mordercami, chce uciec do #Polska

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03.04.2022 10:14
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Angelica@ThisThornyRose



#Poland This is a collaborator who helped the russian thugs & gave them the liss of the Ukrainian patriots She is said to be trying to get to Poland.

Osoba, która współpracowała z rosyjskimi mordercami, chce uciec do #Polska

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03.04.2022 10:14 Ответить
ну вот нежданчик для ПУТИНА А ОНО ТОГО СТОИЛО... он кричал про Украину базы НАТО в Украине членство в НАТО Украины а Польша по тихому бамц и сдает площадку.. дебилы все в Парашке столько врагов заимели *********** шобла капец просто но все равно верю что вернется кацабам все в процентом перевыполнении и бомбежки и ракеты и расстрелы и разрушения катаклизмы голодом и все остальное.. будут потом к Богу волать за что? мол то не мы а Путин адын все начал и делал а мы просто аплодировали ему какой маладца окурок ********..
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03.04.2022 10:29 Ответить
Логічне рішення.
Нехай наші йолопи подивляться на силу НАТО.
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03.04.2022 10:14 Ответить
Нажаль, вважаючи теперішню сцикливу виважену політику американців, це може залишитися лише заявами.
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03.04.2022 10:57 Ответить
У двадцятому віці вони були набагато сміливішими.
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03.04.2022 12:04 Ответить
Френдлі фаєр, друже, френдлі фаєр. Я трохи песиміст, не зважай на це.
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03.04.2022 12:21 Ответить
а в Україні є Рудий ліс
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03.04.2022 10:15 Ответить
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03.04.2022 10:17 Ответить
Або можна для початку вже засилати польські дрг в Кенігсберг. Тобто в Kroliewec

Це так само як і Карабах, допомога нашому фронту
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03.04.2022 10:18 Ответить
Кстати, что-то про карабах в новостях мало. Что там ?
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03.04.2022 10:35 Ответить
А нам хламідія енд подоляк договори малюють та в очі ***** зазирають
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03.04.2022 10:18 Ответить
Там більша половина ОП, слуг урода та уряду України зрадники, подивіться на хламідію та верещук зїіхніх морд видно що зрадники.
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03.04.2022 10:23 Ответить
чоловік верещучки з того самого беркуту
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03.04.2022 10:29 Ответить
Чого варті Татаров, Портнов. І чіпати їх не можна. Цінні кадри Януковича і певно що росії.

Сидять в нашому ОП!!!
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03.04.2022 10:37 Ответить
Зеленский, если захочет остаться у власти после победы, должен очень перетрусить свое окружение. Эйфория от победы пройдет быстро...
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03.04.2022 10:43 Ответить
Такі речі, при здоровому глузді, потрібно робити прямо зараз. Якщо ще не вчора мав би те кодло перетрусити.
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03.04.2022 10:54 Ответить
Все пройдет, но будет хуже…


@IsraelThreads

·
15 ч



Всем кто удивляется тому что Красный крест сотрудничает с Путиным и играет на его стороне, напомню одну цитату времен второй мировой войны.
Из отчета Красного креста: "Первое впечатление о Дахау скорее благоприятное..."
Еще вопросы?
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03.04.2022 10:19 Ответить
Добже.
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03.04.2022 10:19 Ответить
Дуже добре, брате бобре )
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03.04.2022 10:23 Ответить
Догрався ***** з під*****вніками "фсьо в радиактивний пєпєл". Мож калгазник тепер перестане звіздіти про польські танки і що "ми просто так ето не аставим"
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03.04.2022 10:20 Ответить
сцикливе, тупориле сцарь хйло зробило много ходов очка, по-максимуму підтягнувши ядерне НАТО до кордонів Мордора, лише на пару секунд далі, аніж це було з території вільної України..
кацапи, виздобули і вам - кабзда, силіконова башка вже здохла, хоча безмозгле волосся ще росте, навіть не уявляючи своєї "перспективи"..
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03.04.2022 10:23 Ответить
Роман Донік


@donikroman

·
5 ч

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03.04.2022 10:24 Ответить
В Шольца з Орбаном серцевий напад.
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03.04.2022 10:25 Ответить
Так надо срочно провести им прямой массаж сердца. Через жопу. Ну, что бы всё по русски, как они любят.
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03.04.2022 10:50 Ответить
И Польша не просит разрешения у Пуйла? Это безобразие, пусть поучится у наших
арахамий.
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03.04.2022 10:25 Ответить
с чем касапы боролись, на то и напоролись..
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03.04.2022 10:37 Ответить
Зараз буде вереск і істерика з оркостану )

Нова і потужна зброя у ЗСУ - це єдиний наш аргумет у переговорах з свинособаками. Так було і (сподіваюсь, не довго) так буде.

Ще один урок після захоплення орками наших міст і сіл - люди мають бути озброєні. На жаль, наші старі комуняки, як і раніше, бояться озброєних людей.
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03.04.2022 10:50 Ответить
Друга серія штурму картонного Рейхстага. Зверніть увагу на дату публікації:

9 мая в России планируется грандиозная телевизионная трансляция празднования победобесия из "освобождённого Киева"

По моим проверенным данным полученным от очень надежных людей из российского кинобизнеса концерн "Мосфильм" получил огромный госзаказ на постройку масштабных декораций в Московской области.

Рабочие-постановщики и декораторы утверждают, что то, что сейчас возводится, является полноразмерной точной копии Крещатика и Майдана Незалежности во всю длину с прилегающими улицами. Они убеждены, что декорации готовятся к масштабным съемкам "Парада Победы" российский войск в столице Украины.

Об этом на своей странице в пишет Сергей Гайдай.

9 мая в России планируется грандиозная телевизионная трансляция празднования победобесия не только из Москвы и других российских городов, но и из "освобождённого Киева".

Кроме того, костюмеры Мосфильма сейчас шьют несколько десятков тысяч образцов военной формы ВСУ в "потрепанном" состоянии. Как утверждают, многотысячная массовка должна сыграть колонны пленных "нацистов" и "бандеровцев", которые проведут по улицам праздничной Москвы.

Также декораторы-костюмеры шьют сотни "знамен частей ВСУ", которые бравые герои-орденоносцы России кинут к мавзолею на Красной площади.

Естественно на мавзолее будет стоять генералиссимус Путин с маршалами Великой Победы. Шойгу, Герасимовым, Патрушевым и прочими. Конечно Путина будет играть актёр-двойник.

А администраторы и помощники режиссёров получили задание нанимать на работу тысячи людей для массовки, с которыми заключают специальный договор о неразглашении, не только для имитации пленных украинцев в Москве, но очевидно и для того, чтобы сыграть толпы благодарных киевлян, приветствующих российских воинов-освободителей с цветами и российскими флажками в декорации построенного в Московской области Крещатика.

Уже сейчас силами росгвардии оцеплен огромный полигон для этого масштабного строительства, который тщательным образом охраняется. Все задействованные рабочие дали подписку о сохранении гостайны.

Отдельным фрагментом декорации является киевская улица Банковая с президентским дворцом, где будет находится полная копия кабинета Зеленского.

Там, очевидно актёр-двойник Зеленского подпишет акт капитуляции ВСУ и акт передачи власти Цареву и Януковичу. Эти персонажи будут реальными.

Ассистенты режиссёров говорят о масштабном, но тайном кастинге актеров, которые могли бы сыграть Зеленского. Гримёры сейчас получили сотни фото и видео Владимира Александровича для создания идеального грима.

Поговаривают, что на этот контракт очень рассчитывает Безруков, аппелируя к своему опыту участия в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой", где он сыграл Высоцкого в сложном гримме.

Также несколько ведущих росийских компаний, специализирующихся на создании компьютерных игр и работающих в сфере создания виртуальной реальности и компьютерной графики, приступили к работе по обеспечению будущих съёмок.

Очевидно, кремлевское руководство, столкнувшись с невозможностью реально одержать победу в Украине, решило пойти другом путём.

Окончательно отсечь и заблокировать все неконтролируемые каналы информации для населения РФ и окончательно заменить реальность на искусственно созданную картинку, в которой россияне одержали победу над «нациками» и «наркоманами» в Украине.

Кремлевский бункерный старец решил провести 9 мая Парад Победы в декорациях Киева на Крещатике, приветствуемые «освобождённым братским украинским народом» и парад победы в реальной Москве, по которой планируют провести несколько тысяч «пленных украинских нацистов» и провести парадным маршем войска победителей.

А также герои - орденоносцы боев под Киевом, Николаевом, Мариуполем и на Донбассе бросят у мавзолея знамена поверженных украинских войск.

Опыт КНДР, где северные корейцы убеждены, что они самая могущественная и развитая страна мира, которая по сей день воюет с США, где простые американцы живут в бедности и нищете, будет переосмыслен, взят на вооружение и воплощён куда в более современных и масштабных формах.

Россия, окончательно закрывшись "железным занавесом", будет жить в своём собственном виртуальном мире.
Сергей ГАЙДАЙ. 1 апреля 2022
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03.04.2022 10:58 Ответить
1 апреля. Т.е. это шутка?
Создание альтернативной реальности через ТВ отлично показано в фильме "Хвост виляет собакой" (Wag the dog), но с тех пор появился доступ в интернет, и врать стало сложнее.
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03.04.2022 11:06 Ответить
Можливо, жарт. Але після штурму картонного Рехстагу я не впевнен...
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03.04.2022 11:19 Ответить
Американцы не поставят сюда ЯО, и Качинский об этом знает. Так же как не будет предложенных ним миротворцев НАТО.
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03.04.2022 11:08 Ответить
Розумне рішення, поляки діють наперед, а не реагують на ситуацію яка склалася 👏
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03.04.2022 11:24 Ответить
А Украина будет буфером.
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03.04.2022 11:33 Ответить
Отто Йорк

Возвращаясь к текущим переговорам с мордором :

Если бы не НАТО, которое : заранее предупреждало наше «руководство» о неизбежности полномасштабного вторжения, и, в течение двух месяцев, невиданными темпами, не накачивало Украину разнообразным и новейшим вооружением - полагаю, над Киевом уже развевался бы мокшанский триколор. И нас не спасли бы ни наши героические ЗСУ, ни тероборона, ни жители столицы, с коктейлями «молотова» наперевес. Это суровая правда жизни.

Поэтому такие темы, как : «плохое НАТО», «нас там не ждут», «внеблоковый статус Украины», некая «коллективная безопасность», и прочая дребедень - для меня закрыты раз и навсегда.

Мы, по факту, уже являемся частью этой оборонной организации. И, думаю, после нашей полной и безоговорочной победы над мордором, для юридического подтверждения этого статуса, не останется никаких препон. Для НАТО будет честью иметь в своём составе лучшую армию Европы, с колоссальным боевым опытом и самой громкой в истории войн победой за плечами.

(Сопротивляться подобному развитию событий может, разве что, месье каломойский (как известно, давно мечтающий продаться расии за $100 млрд), вместе со своим передвижным шапито на Банковой.)

Но с этими проблемами, думаю, мы потихоньку разберёмся. Вопросы о «подготовке» нашим «руководством» к полномасштабной войне, в виде сознательного снижения этой самой обороноспособности, в пользу распила бабла на «асфальте» - и, в результате, приведшего к колоссальным потерям людских и материальных ресурсов, после войны, встанут в полный рост.

И ответить на эти вопросы кому-то таки придётся.
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03.04.2022 11:42 Ответить
Там взагалі нема проблем - перевезли з німеччини і все. Тим більше, раніше багато німецьких політиків були проти ядерної зброї США на їх території.
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03.04.2022 11:46 Ответить
Интересненько...)))
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03.04.2022 12:09 Ответить
От это я понимаю и полностью поддерживаю.
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03.04.2022 12:54 Ответить
Советское ядерное оружие размещалось во многих точках в Польской Народной Республики вплоть до вывода оттуда оккупационной армии СССР.
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03.04.2022 20:03 Ответить
это очередная геополитическая победа уйла.
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04.04.2022 04:16 Ответить
 
 