Великобритания хочет вооружить Украину для защиты Одессы, - The Times
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер Британии Борис Джонсон хочет сорвать планы Путина на юг Украины и отправить ВСУ оружие, необходимое для эффективной защиты Одессы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале The Times.
Лондон настаивает на вооружении Украины противокорабельными ракетами для отражения российских кораблей.
Это же оружие позволит оградить прибрежные города от обстрелов с моря.
Джонсон выразил в разговоре с министрами желание закупить противокорабельные ракеты и предоставить их вооруженным силам Украины, чтобы не допустить наступление россиян.
Топ комментарии
+57 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий03.04.2022 06:19
+53 Бенина Мама
показать весь комментарий03.04.2022 06:29
+42 krot_lub
показать весь комментарий03.04.2022 06:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Нічого не змінилося, Путін переплюнув усіх...
І США вже офіційно вирішили розпочати нове коло гонки озброєнь, причому - безпрецедентне з часів Рейгана... і довести військовий бюджет на протязі кількох років до 2 трлн. доларів (майже в тричі в порівнянні з його нинішнім обсягом) - тоді й Китай різко "присяде" й затихне зі своїхмп експансіонізмом,... надовго !.
Те, що росія "розуміє" лише силу зрозуміли знову в США, довели своєю мужністю і майстерністю ЗСУ, але, на жаль, і досі не втямили тупі і зрадливі перемовники від "СН" в Стамбулі зі своєю незмінною грою в піддавки Путіну! !
В перемовинах в Стамбулі Україна також повинна зайняти наступальну, а не оборонну позицію !
І тоді ми переможемо за інтереси України не лише на полі борні, а й на політико-дипломатичній ниві !
Слава Україні і Слава прозрівшим!
PS: Принагідно нагадаю читачам, що в брєжнєвські часи совєтам була запропонована до реалізації теорія конвергенції, тобто - теорія "зближення"... (авторами цієї фундаментальної теорії були Джон Гелбрейт , Піт Сорокін, Уолт Ростоу, Ян Тінберген... та ін. ) і пригрозили, - якщо совєти її не приймуть, то США і НАТО нав'яжуть такої сили гонку озброєнь, що срср лопне з середини.
Так і сталося, бо Брєжнєв тоді відповів відмовою (як і нині - Путін)
Где точнее- Юзик расскажет (если он найдётся).
І "теплий кілок " гнидоті у дорогу !
Я тепер буду щодня виставляти ці страшні кадри із жахливих злочинів проти людяності від "партнерів" цих арахамій, подоляків, арєстовічєй, єрмаків. Щоб було ясно, кого вони кличуть у гаранти безпеки України, з ким хочуть сидіти за одним столом. Щоб кожен собі ставив питання: має право Зеленський домовлятися з істотою, яка віддала наказ убивати, ґвалтувати, катувати українців, жінок і дітей? І якщо вважає, що так, то нехай ці образи навіки йому вріжуться в пам'ять, бо кожен, хто за співпрацю з такими нелюдами, переймає й на себе частину їхньої вини!
================
Область №1, [02.04.2022 22:50]
[У відповідь до Область №1]
[ Альбом ]
Жах у Бучі: українські війська відновили місто і знайшли сотні тіл
У братській могилі в Бучі вже поховали 280 осіб.
На вулиці багато тіл зі зв'язаними руками.
Шістнадцять з 20 тіл були на або поруч з вуличним тротуаром. Троє були посеред дороги, а один у дворі будинку.
Двоє лежали в околицях велосипедів, а ще біля покинутого автомобіля. Деякі були обличчям вниз, а інші - на спині.
Всі мертві носили цивільний одяг: пальто, пальто, джинси або бігові штани і кросівки або черевики.
Нет, нет не Одессу, а Лондон.
Живёт там парнишка, что нравится мне -
Любимый мой Боречка Джонсон!
хоть бы копеечку вернули назад для победы мрази зеленые.