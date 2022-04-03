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Велика Британія хоче озброїти Україну для захисту Одеси, - The Times

джонсон

Прем’єр Британії Борис Джонсон хоче зірвати плани Путіна на південь України й відправити ЗСУ зброю, необхідну для ефективного захисту Одеси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Times.

Лондон наполягає на озброєнні України протикорабельними ракетами для відбиття російських кораблів.

Ця ж зброя дозволить захистити прибережні міста від обстрілів з моря.

Джонсон висловив у розмові з міністрами бажання закупити протикорабельні ракети і надати їх Збройним силам України, щоб не допустити наступ росіян.

Також читайте: У Британії розпочали випуск броньованих швидких для України

Автор: 

Велика Британія (5553) Одеса (5437) зброя (7438) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+57
Бритам-черговий респект...
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03.04.2022 06:19
+53
Они где-то под асфальтом.
Где точнее- Юзик расскажет (если он найдётся).
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03.04.2022 06:29
+42
Зеленського та його банду потрібно розстріляти. Де Нептуни, Вільхи, Громи2? В асфальт закатали сучі діти. Тепер британці повинні за нас думати? До речі, куди дівся Коломойський?
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03.04.2022 06:34
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Бритам-черговий респект...
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03.04.2022 06:19 Відповісти
"З цими людьми повинні розмовляти психіатри, а доводиться мені" - Р. Рейган про радянське керівництво. ("умом россию не понять" - Тютчев)

Нічого не змінилося, Путін переплюнув усіх...

І США вже офіційно вирішили розпочати нове коло гонки озброєнь, причому - безпрецедентне з часів Рейгана... і довести військовий бюджет на протязі кількох років до 2 трлн. доларів (майже в тричі в порівнянні з його нинішнім обсягом) - тоді й Китай різко "присяде" й затихне зі своїхмп експансіонізмом,... надовго !.

Те, що росія "розуміє" лише силу зрозуміли знову в США, довели своєю мужністю і майстерністю ЗСУ, але, на жаль, і досі не втямили тупі і зрадливі перемовники від "СН" в Стамбулі зі своєю незмінною грою в піддавки Путіну! !

В перемовинах в Стамбулі Україна також повинна зайняти наступальну, а не оборонну позицію !

І тоді ми переможемо за інтереси України не лише на полі борні, а й на політико-дипломатичній ниві !

Слава Україні і Слава прозрівшим!

PS: Принагідно нагадаю читачам, що в брєжнєвські часи совєтам була запропонована до реалізації теорія конвергенції, тобто - теорія "зближення"... (авторами цієї фундаментальної теорії були Джон Гелбрейт , Піт Сорокін, Уолт Ростоу, Ян Тінберген... та ін. ) і пригрозили, - якщо совєти її не приймуть, то США і НАТО нав'яжуть такої сили гонку озброєнь, що срср лопне з середини.
Так і сталося, бо Брєжнєв тоді відповів відмовою (як і нині - Путін)
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03.04.2022 07:23 Відповісти
God save the Queen! Дякуємо!
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03.04.2022 11:01 Відповісти
Запізно - вже прилетіло...
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03.04.2022 06:19 Відповісти
угу.Разбудили, суки
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03.04.2022 06:26 Відповісти
Краще пізно чим ніколи.
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03.04.2022 06:34 Відповісти
В даному випадку не краще
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03.04.2022 07:01 Відповісти
судячи з того, що до зеленського претензій не чутно, усе всіх влаштовує
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03.04.2022 10:41 Відповісти
Кто знает где наши ,, Нептуны,, почему они молчат ? Вроде ж успели закупить до прихода Зе в президенты ...
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03.04.2022 06:20 Відповісти
их просто нет в промышленных масштабах,
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03.04.2022 06:26 Відповісти
В интервью с Корыстылевым за месяц до вторжения он говорил, что они вот-вот станут на боевое дежурство. Видимо, еше не стали
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03.04.2022 06:27 Відповісти
Они где-то под асфальтом.
Где точнее- Юзик расскажет (если он найдётся).
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03.04.2022 06:29 Відповісти
У асфальті!
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03.04.2022 06:35 Відповісти
Тримають для салюту на День Перемоги
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03.04.2022 07:02 Відповісти
Нет их, в первый день накрыли то небольшое колличество что было. Ракеты противокорабельные нам очень нужны, штук 25-30 чтоб на весь оркофлот хватило
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03.04.2022 07:15 Відповісти
Ну, не зря же приходится Точками У и Градами по кораблям рашистов фигачить. Подойдут ближе - можно из Джавелинов...
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03.04.2022 08:00 Відповісти
Байрактаром по палубе может утопит?
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03.04.2022 08:38 Відповісти
Хм...
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03.04.2022 08:55 Відповісти
юзіка зкинути...
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03.04.2022 10:42 Відповісти
Не долетит - тяжеловат...
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03.04.2022 11:29 Відповісти
Порошенко говорив, що один день війни з'їдає місячну допомогу
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03.04.2022 08:59 Відповісти
"Нептун" був готовий до виробництва,але Слуги Народу на чолі з ... вирішили бабло в дороги направити, це ж народ побаче, а "Нептун" ні.. бо "Слуги" та президент за 8 років не зрозуміли що Кремль та його орки вторгнуться відкрито в Україну, хоча всі притомні попереджали постійно. Забули єхидство "Слуг","офісу" фразу відповідь опонентам - "а то путін нападе"?
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03.04.2022 10:13 Відповісти
та добре все вони розуміли, тільки от народ наш виявився надто впертим і не дає злити країну
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03.04.2022 12:17 Відповісти
Делайте это, как можно скорее. Уже бомбят
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03.04.2022 06:20 Відповісти
Одессу уже бомбят, 06 00 первые взрывы!!!!!!!
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03.04.2022 06:22 Відповісти
если вооружить Одессу это освободит всу не надо будет держать много людей чтоб десант отбивать
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03.04.2022 06:32 Відповісти
Да даже Гиркин сказал, что одной из немногих удач путлеровской армии являетяся обман ВСУ угрозой десанта в Одессу и "зависанием" большого количества кадровых войск ВСУ без дела в Одессе.
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03.04.2022 07:58 Відповісти
Бывший прокурор по военным преступлениям Карла Дель Понте призывает Международный уголовный суд выдать международный ордер на арест Путина.
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03.04.2022 06:34 Відповісти
А Марс она колонизировать не призывает? Пуйла из бункера не достать, легко призывать к тому, чего никогда не сделаешь. А вот дать самолеты, ПВО и ракеты - у мирового сообщества очочко поигрывает.
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03.04.2022 07:41 Відповісти
Рейган бы уже давно ипанул бы по Москве ЯО. Даже левак Кеннеди в свое время поднял в Турции стратегические бомбардировщики с ядерными бомбами, после чего все Политбюро обосралось и СССР убрался из Кубы. Были тогда личности.
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03.04.2022 07:43 Відповісти
тогда были, а сейчас - ни одного..
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03.04.2022 22:23 Відповісти
Зеленського та його банду потрібно розстріляти. Де Нептуни, Вільхи, Громи2? В асфальт закатали сучі діти. Тепер британці повинні за нас думати? До речі, куди дівся Коломойський?
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03.04.2022 06:34 Відповісти
Бабло переховує від патріотів,він теж казав треба з моцкалями домовитись,навибирали клованів плять.
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03.04.2022 06:39 Відповісти
Напевне малює цифирки, скільки баблостків здерти з України за розбоблений кацапами Кременчуцький НПЗ.
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03.04.2022 08:09 Відповісти
Беня сидит на тахте жрет кошерную еду и поглаживает свою седую бороду с ухмылкой на роже.
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03.04.2022 06:41 Відповісти
До речі а де також Баканов? Щось про нього зовсім не чутно було.
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03.04.2022 11:46 Відповісти
Ця Людина змусила США підтримувати Україну. Най шле ПЗРК, ПТРК, літаки й МЕРКАВУ. Ці танки нам дуже доречі.(оборонні й важкі)
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03.04.2022 06:37 Відповісти
Яка людина, це ви про кого? Я думала, що робити це змусили наш1 геро1чн1 в1йсков1.
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03.04.2022 06:41 Відповісти
жіночко, ця Людина дала змогу нашим Героям працювати
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03.04.2022 07:37 Відповісти
й доречі, відкрийте для себе українську клаву. підозріло виглядаєте з ворожим розкладом на клаві.
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03.04.2022 07:52 Відповісти
Меркава это израильский танк, а не американский, у америкосов Абрамсы
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03.04.2022 06:54 Відповісти
так. меркава це ОБОРОННИЙ дико захищений танк. й він нам потрібен
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03.04.2022 07:39 Відповісти
а з якого дива ви союзників принижаєте? скажіть вже "піндоси" й похизуйтесь парашинським сленгом
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03.04.2022 07:41 Відповісти
для "валянков" абрамс це більш наступальний танк, а от "меркава" це оборонний танк. дуже захищенний й дуже потужний. але Ізраїль його не продасть. така корова самому потрібна
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03.04.2022 07:47 Відповісти
да не кто не даст не меркаву не абрамсы, даже 1го и 2го поколения
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03.04.2022 08:43 Відповісти
Попросіть Ізраель ще Залізний кулак! Оце зроя! Але вони нічого не дадуть! Вони не з нами...
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03.04.2022 09:07 Відповісти
когда закончится война, эйфория - "это я, это я победил, это я..." у зеленского спросят - вова, мы победили... мы - народ... победили огромнейшей ценой смертей украинцев... то, что это было вероломное нападение - нет сомнений... но ты, будучи предупрежденным, вместе с хламидией и дерьмаком говорили, что Запад нагнетает... кто отдал приказ на разминирование прохода из крыма, что привело к тому, что Мариуполь был стерт с лица земли, а что с Херсоном, Николаевым, Бердянском... и так далее... и тогда впереди высветится не Нобелевская премия, а ненобелевская...
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03.04.2022 06:45 Відповісти
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03.04.2022 12:38 Відповісти
Чайко! Sis !!! І тута альтернативи не може бути ! А проте... Якщо оберуть кілок осиковий... Ну то можем тілько привітати...
І "теплий кілок " гнидоті у дорогу !
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03.04.2022 13:21 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZVRv3X2gXGwxPypK3jK2QeE8b1nBaf0-neN4Wt4m7m2FIFOi5WtQrWWEEn6HnriC4B5mQDarIOF78fvfZs5CwzeQeBeWSZzrbg-XPm4NEtvYooXdOQ_4yX2KgnhduWowZw&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

Я тепер буду щодня виставляти ці страшні кадри із жахливих злочинів проти людяності від "партнерів" цих арахамій, подоляків, арєстовічєй, єрмаків. Щоб було ясно, кого вони кличуть у гаранти безпеки України, з ким хочуть сидіти за одним столом. Щоб кожен собі ставив питання: має право Зеленський домовлятися з істотою, яка віддала наказ убивати, ґвалтувати, катувати українців, жінок і дітей? І якщо вважає, що так, то нехай ці образи навіки йому вріжуться в пам'ять, бо кожен, хто за співпрацю з такими нелюдами, переймає й на себе частину їхньої вини!

================
Область №1, [02.04.2022 22:50]
[У відповідь до Область №1]
[ Альбом ]
Жах у Бучі: українські війська відновили місто і знайшли сотні тіл

У братській могилі в Бучі вже поховали 280 осіб.

На вулиці багато тіл зі зв'язаними руками.

Шістнадцять з 20 тіл були на або поруч з вуличним тротуаром. Троє були посеред дороги, а один у дворі будинку.

Двоє лежали в околицях велосипедів, а ще біля покинутого автомобіля. Деякі були обличчям вниз, а інші - на спині.

Всі мертві носили цивільний одяг: пальто, пальто, джинси або бігові штани і кросівки або черевики.

























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03.04.2022 06:49 Відповісти
Дайте уже ему аатомат, пусть покажет как надо☝
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03.04.2022 07:10 Відповісти
And I do not support the language of the occupant. I speak Ukrainian, English, Dutch
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03.04.2022 07:47 Відповісти
Джонік, лахматік, шлі, не думай. Ти похож на 1/2 Уинстона. Када откроете второй фронт сравняешся с дедом.
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03.04.2022 06:52 Відповісти
Можно нам каких то ракет, чтобы тут кнопки жать, а на мокшанске горели нефтебазы?
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03.04.2022 07:09 Відповісти
Есть. Томагавк называются.
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03.04.2022 09:54 Відповісти
И здесь, ключевое слово ХОЧЕ, я думаю что Одессу будут кошмарить с неба понемногу, потом если кацапы дойдут до южноукраинска, возьмут Одессу в блокаду, а там уже в нутри Одессы вынырнут истинные кацапы и быстренько все решат (кацапы такие как Штепа...
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03.04.2022 07:13 Відповісти
Они пока решать будут, тут потихоньку всё разбомбят. Оружие нужно прямо сейчас и не только ПТУР и гранатомёты, нужны вещи потяжелее и дальнобойные
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03.04.2022 07:17 Відповісти
А українською дописи писати не мона, щоб було видно хто є хто?
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03.04.2022 07:19 Відповісти
Джонсон, котику ти наш, давай швидше! І американців попроси наступальної зброї! Бо кожного дня гинуть українці! Кожної години!
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03.04.2022 07:27 Відповісти
Чогось хочеться дуже вірити,що такі ракети вже Є!!!!
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03.04.2022 08:10 Відповісти
Скорее!!!
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03.04.2022 08:16 Відповісти
Британія наш рятівник. Мабуть їм соромно що вони підписанти Будапештського меморандуму…
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03.04.2022 08:23 Відповісти
не стыдно, а не хотят имидж потерять, Европке похер. а вот США и Британии это ляпас по мордасам, никто с ними не будет серьезно говорить, если они сливают союзников
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03.04.2022 10:18 Відповісти
Уже месяц хочет... мог бы и ускорится...
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03.04.2022 09:03 Відповісти
Хоче озброїти, хоче поставити, виділять ... Україна доживе до того часу, коли жирні бюргери таки поставлять тяжке озброєння? . Все в майбутньому часі.
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03.04.2022 09:33 Відповісти
Starstreak (ПЗРК) уже в бою , сбил Ми28
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03.04.2022 10:15 Відповісти
а только позавчера говорили что поставят
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03.04.2022 10:16 Відповісти
Паша, а ты с какой целью интересуешься? Не стукачек ли ты кремлевского с..ртирного 3. 14дорка, парноика и трупоеда падальщика?
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03.04.2022 10:39 Відповісти
не ля ля , а вооружай ,спасибо за 6000 NLAW
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03.04.2022 10:13 Відповісти
велика подяка борису. й як прикро, що цей чоловік зробив за п'ять місяців для нашої оборони більше, ніж уся зелена шлоє@ота за три роки свого ганебного перебування при владі. сором...
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03.04.2022 10:21 Відповісти
Борю в президенты Украины !
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03.04.2022 10:24 Відповісти
считайте что они уже в Одессе
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03.04.2022 10:23 Відповісти
Господи береги Велику Британію.
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03.04.2022 10:34 Відповісти
Есть город, который я вижу во сне...
Нет, нет не Одессу, а Лондон.
Живёт там парнишка, что нравится мне -
Любимый мой Боречка Джонсон!
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03.04.2022 10:57 Відповісти
God save the queen!
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03.04.2022 12:01 Відповісти
ГОСПОДЬ!!! ДАРУЙ УКРАЇНІ ПЕРЕМОГУ НАД РФ!!!! ЦЕ ГОВОРИТИ(ПРОХАТИ)ПОТРІБНО ВСИМ НАМ ЩОДНЯ у ГОСПОДА І НЕГАЙНО!!!!
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03.04.2022 12:13 Відповісти
Вот кому бы я доверил управление страной,азеленые мрази накрали на великим крадiвництвi
хоть бы копеечку вернули назад для победы мрази зеленые.
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03.04.2022 12:28 Відповісти
Щиро дякуємо !
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03.04.2022 12:28 Відповісти
Хоче, але як завжди - паперова і бюрократична тяганина, на ряду із стурбованістю і побоюваннями унеможливлюють цей процес. Британія вже 1 раз казала, що надасть протикорабельні комплекси... ну-ну
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03.04.2022 12:30 Відповісти
мож пора уже вооружать, а не только выражать желание?
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03.04.2022 13:04 Відповісти
это надо было сделать месяц назад
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03.04.2022 22:27 Відповісти
Добре що керівництво Британії думає в першу чергу про свою безпеку і своїх союзників та партнерів, подяка Британії за надану зброю.
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04.04.2022 11:26 Відповісти
 
 