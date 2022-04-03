Проект мирного договора пока не готов, - Мединский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Член российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора России и Украины еще не готов. Он считает, что нужно "проделать большую работу".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"О готовности драфта договора для встречи в верхах - к большому сожалению, оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне кажется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне", – заявил российский переговорщик.
При этом Мединский отметил, что Украина "реалистичнее подходит к ряду вопросов". По его словам, предварительно согласованными позициями остаются: нейтральный внеблоковый безъядерный статус; отказ от размещения иностранных военных баз, войск, наступательного вооружения, разработки и производства оружия массового поражения; проведение учений с участием иностранных войск с разрешения государств-гарантов; создание системы интернациональных гарантий сохранности.
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@bryhynets
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11 год
По єдиному tvканалу почув, що вони один-на-один з Росією, ніхто їм не допомогає тому треба домовлятися(
А домовлятися з ****** вони паталогічно хотіли з 2019 і робили все, щоб ми ніби були один-на-один(
А оці всі джавеліни і стінгери, якими ми нищимо рашистів - це Єрмак склепав?
Російські літаки, як і раніше, "вразливі до систем ППО малого і середнього радіуса дії".
"Внаслідок нездатності виявити та знищити системи ППО зусилля російських сил щодо встановлення панування у повітрі серйозно утруднені, що значно впливає на їхню здатність підтримувати наступ наземних сил", - йдеться у повідомленні Міноборони.
Цього тижня ЗСУ вперше збили російський гелікоптер Мі-28 переносним зенітно-ракетним комплексом Starstreak, який надала Британія.
Виловити цю курву і негайно 😡
А зе проголосить " Я (ЯІ!!!!Я!!!) приніс вам мир!" нагадати продовженя?
І не тільки там.
А от хто в Україні наважится підписати "мирний договір" з рашисстами?! Хто той "камікадзе" ?!
Якщо зрадники з оточення Зеленського гадають що у них щось вийде то вони ДУЖЕ ПОМИЛЯЮТЬСЯ!!!
Українці не бажають миру без звільнення УСІХ теріторії України!
ГШ вислухав. Мабуть уважно. І робить своє!
Подяка і шана Залужному і всім ЗСУ!
Будучи противником любых компромиссов с врагом, глава государства был вынужден все-таки одобрить тогдашний Московский мир. А через несколько месяцев у Каллио случился инсульт, и его правая рука оказалась парализована: президентское пророчество сбылось.
По условиям Московского мира Финляндия потеряла территорию, впятеро превышавшую захваченную Красной армией в ходе боевых действий.
По условиям Московского мира к СССР отошел Выборг - второй по величине город Финляндии, который к концу войны все еще удерживался финскими войсками. Просто вообразим, что Украина эвакуирует население из неоккупированного Харькова и передает его России.
По условиям Московского мира финский полуостров Ханко был отдан в аренду СССР на 30 лет - для создания советской военной базы. Просто представим, что после войны РФ арендует территорию под Одессой, и там размещаются российские войска, еще недавно убивавшие наших сограждан…
Новый раунд войны между Финляндией и СССР стартовал через год и три месяца после подписания Московского мира.
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/2/7336113/
Скільки з цих людей, які вже неживі, повірили хриплим обіцянкам, що все буде добре, що війни не буде, а буде шашлик і дєнь побєди?
Як ті підори, які закликали не панікувати, тепер сплять?
Скільки людей їм повірили і продовжуть вірити в договорняки ? 😠
Тюрьма переговорщикам!
Цікаво яких? Часткове зняття санкцій? Наприклад, клопотання української сторони перед західними партнерами, про зняття хоча б частини персональних санкцій....
А ОПа зезидента погоджується?!
Цікаві перемовини Арахамії з Мединським. У обох є 47?!
тянуть время будут до 9 мая (дня победобесия на кацапии) в надежде на то, что смогут выйти своими ордами на административные границы Донецкой и Луганской областей.
у зелених немає бажання проінформувати народ України про які такі домовленності йде мова???
@BratyKapranovy
"Мирні пропозиції" Банкової - це як зв'язати нам руки перед розстрілом у Бучі.
люба угода з раSSією не варта навіть паперу...на якому написана....
цікаво, чи живуть ще родичі цього Покидька в Смілі...?? хто знає? ЦЕ ПРАВДА!