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Проект мирного договора пока не готов, - Мединский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Член российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора России и Украины еще не готов. Он считает, что нужно "проделать большую работу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"О готовности драфта договора для встречи в верхах - к большому сожалению, оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне кажется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне", – заявил российский переговорщик.

При этом Мединский отметил, что Украина "реалистичнее подходит к ряду вопросов". По его словам, предварительно согласованными позициями остаются: нейтральный внеблоковый безъядерный статус; отказ от размещения иностранных военных баз, войск, наступательного вооружения, разработки и производства оружия массового поражения; проведение учений с участием иностранных войск с разрешения государств-гарантов; создание системы интернациональных гарантий сохранности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет объявить "победу" на востоке Украины до 9 мая, - CNN
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Топ комментарии
+70
Все эти договора засуньте себе в кацапскую задницу!!!!!!
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03.04.2022 09:10
+55
Олександр Бригинець
@bryhynets
·
11 год
По єдиному tvканалу почув, що вони один-на-один з Росією, ніхто їм не допомогає тому треба домовлятися(
А домовлятися з ****** вони паталогічно хотіли з 2019 і робили все, щоб ми ніби були один-на-один(
А оці всі джавеліни і стінгери, якими ми нищимо рашистів - це Єрмак склепав?
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03.04.2022 09:11
+51
Тоді працюй, зайвохромосомний, а ЗСУ будуть коригувати твою роботу...)
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03.04.2022 09:10
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Правила форума Совет форумчан
Тоді працюй, зайвохромосомний, а ЗСУ будуть коригувати твою роботу...)
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03.04.2022 09:10 Ответить
"33 москалики
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03.04.2022 09:10 Ответить
Я сижу коридоре вторая тревога с ночи Одесса расстрелянная ракетами и мирный догово бомбы ракеты грады расстрелянные гражданские лица это как дополнение к мырному договору или просто бонус..вон Зеля уже все. Готов снять белые труселя....сдаемсю!!!!
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03.04.2022 10:11 Ответить
Все эти договора засуньте себе в кацапскую задницу!!!!!!
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03.04.2022 09:10 Ответить
Хорошо сказал,так душевно и понятно
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03.04.2022 10:22 Ответить
Олександр Бригинець
@bryhynets
·
11 год
По єдиному tvканалу почув, що вони один-на-один з Росією, ніхто їм не допомогає тому треба домовлятися(
А домовлятися з ****** вони паталогічно хотіли з 2019 і робили все, щоб ми ніби були один-на-один(
А оці всі джавеліни і стінгери, якими ми нищимо рашистів - це Єрмак склепав?
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03.04.2022 09:11 Ответить
Розвіддані Міноборони Великої Британії.

Російські літаки, як і раніше, "вразливі до систем ППО малого і середнього радіуса дії".
"Внаслідок нездатності виявити та знищити системи ППО зусилля російських сил щодо встановлення панування у повітрі серйозно утруднені, що значно впливає на їхню здатність підтримувати наступ наземних сил", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Цього тижня ЗСУ вперше збили російський гелікоптер Мі-28 переносним зенітно-ракетним комплексом Starstreak, який надала Британія.
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03.04.2022 09:40 Ответить
Ти все ще хочеш зустрічатися з путіним? Після Бучі, Ірпєня, Маріуполя etc? Ти дійсно цього хочеш?
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03.04.2022 09:12 Ответить
...і такі є в кожному селі й містечку

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03.04.2022 09:22 Ответить
СБУ працює , чи ховається від війни ?

Виловити цю курву і негайно 😡
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03.04.2022 09:31 Ответить
До кого ви пишете? Вона вже в Білорусі, а білоруське кгб=фсб
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03.04.2022 09:50 Ответить
Більше таких розголошень!
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03.04.2022 10:07 Ответить
Це можливо хіба ща для того, щоб плюнути йому в харю, а краще придушити падлюку. І бажано тільки після того, коло його буде заарештовано як міжнародного терориста і військового злочинця.
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03.04.2022 10:17 Ответить
Велика робота з масового вбивства кацапів на полі бою.
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03.04.2022 09:13 Ответить
Після всього проект мирного договору? Вони чують себе, що говорять? Неймовірні довбні.
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03.04.2022 09:13 Ответить
https://twitter.com/i/status/1510377942160969731
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03.04.2022 09:14 Ответить
Тобто кацапія буде нам дозволяти проводити навчання?.. Аж гидко
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03.04.2022 09:15 Ответить
В цілому всі держави проводять навчання з відома одна одної. Навіть якщо на навчаннях тільки війська одної країни, в кількості більше 9000 осіб
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03.04.2022 09:46 Ответить
З. ВІДОМА,а не ДОЗВОЛУ,як хочуть по договору!
А зе проголосить " Я (ЯІ!!!!Я!!!) приніс вам мир!" нагадати продовженя?
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03.04.2022 10:11 Ответить
Народе, спокійно, про цього ****** навіть читати не треба. ****** кацпня у найкращих своїх традиціях буде продовждувати срати на домовленості, а ми на них теж *** клал, тільки Подоляку з Арахамією не кажіть
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03.04.2022 09:16 Ответить
це що Агрохамия таке наобіцяв кацапам? щоб Україну можна було взяти в майбутньому голими руками без опору і шуму якщо це не держзрада то що?потрібно терміново відсторонити таких переговорників інакше буде лихо -"При цьому Мединський зазначив, що Україна "реалістичніше підходить до низки питань"(не Україна а Арахаміїї в Подоляки)за його словами, попередньо узгодженими позиціями залишаються: нейтральний позаблоковий без'ядерний статус; відмова від розміщення іноземних військових баз, військ, наступального озброєння, розробки і виробництва зброї масового ураження; проведення навчань за участю іноземних військ з дозволу держав-гарантів; створення системи міжнародних гарантій безпеки.
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03.04.2022 09:17 Ответить
Та це порожні балачки. Хто таке підпише піде зразу слідом ща засрашкінським кораблем- *****!
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03.04.2022 09:21 Ответить
Ага. Якщо таке будуть підписувати то лише з гарантіями власної безпеки.
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03.04.2022 09:26 Ответить
Тому й потрібна особиста зустріч вазеліна з пукіним.
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03.04.2022 10:13 Ответить
Тільки якщо вазеліну засунуть тротилову шашку, і зірвуть в потрібний момент, зе виборці в екстазі будуть носити портрети, ***** відправиться на концерт кабздона, масовки там уже набралося.
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03.04.2022 11:59 Ответить
тільки повний дєбіл може повірити в гарантії від рашки тепер тим більше щодо вланої безпеки. вони кидають своїх вони не дотримують договорів навіть якщо самі були ініціаторами, всі бачили як вони Арменію кинули, а як їм там задницю лизали і на все угу і що, не допомогло. з рашкою домовленності можуть бути тільки в тому разі, якщо маєш важель як їх змусити дотримуватися тих домовленностей і постійно стежити щоб не обманули. арахамія має такий важіль? ні, то ж гарантії нічого не будуть значити, русские навіть медведчука можуть завалити якщо їм треба буде, або й просто....нечаянно.
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03.04.2022 10:49 Ответить
пускай почитают коменты на Цензоре , и возьмут их за основу при составлении этого договора.
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03.04.2022 09:17 Ответить
В ОПі зезидента їх УВАЖНО вивчають,бо це не соцопитуваня.
І не тільки там.
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03.04.2022 10:16 Ответить
Про **@нутих мерзотних рашисстів промовчу.
А от хто в Україні наважится підписати "мирний договір" з рашисстами?! Хто той "камікадзе" ?!
Якщо зрадники з оточення Зеленського гадають що у них щось вийде то вони ДУЖЕ ПОМИЛЯЮТЬСЯ!!!
Українці не бажають миру без звільнення УСІХ теріторії України!
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03.04.2022 09:20 Ответить
Хлопчик у футболочці підпише. Бо це його пропозиції. І не треба скидати на "оточення". Саме Zе призначив цих людей на ці посади і у переговорну групу. І саме Zе майже три роки занедбував армію і оборонні програми, ракетні зокрема. І саме у Zе була абсолютно керована більшість у ВР, "100 відсотків свій прокурор(и)" тощо. Він мав майже абсолютну державну владу в країні.
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03.04.2022 09:30 Ответить
От і добре, що не готовий. Бо Zе швиденько підпише це лайно про відвід військ на позиції 23.02, дурні п'ятнадцятирічні перемовини про Крим (чому не 100-річні?) і без вирішення питання Донбасу. Про відмову від вступу до НАТО і якісь примарні брехливі гарантії від Нікчемчини (дуже вони нам допомогли?), Італії та індіанців племені Тумба-Юмба. (Нехай ще французів й угорців запросить...) І що далі? За що загинули тисячі українців - дітей, цивільних, військових? Хто і яким коштом буде відновлювати Україну? Отже, окрім припинення бойових дій, Україні залишаються самі мінуси. А москалям самі плюси - прийшли, насрали і пішли ставити питання про відміну санкцій (війна ж бо закінчилася) і готуватися до нового нападу на Україну.
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03.04.2022 09:24 Ответить
ЯКЩО! А це питаня! Ермак вже приходив до ГШ,пропонувати режим тиші,бо "расєяне відходять".
ГШ вислухав. Мабуть уважно. І робить своє!
Подяка і шана Залужному і всім ЗСУ!
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03.04.2022 10:23 Ответить
Для Залужного єрмак "Нуль без палички". А Zе - Верховний.
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03.04.2022 11:01 Ответить
Мединский задуши путлерка і вам будет харашо і нам трохи полегчає.
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03.04.2022 09:25 Ответить
В сраку той "мирний договір" встроміть собі.
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03.04.2022 09:25 Ответить
Нейтралітет України, який ************ зелені це Буча в межах всієї країни
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03.04.2022 09:26 Ответить
Нейтралітет України, який ************ зелені це Буча в межах всієї країни
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03.04.2022 09:27 Ответить
Все такие воинственные на теплом диване, мирный договор это всегда компромисс и промежуточный вариант, пока не будет разгрома войск РФ в Крыму и зачистки Донецка с выходом на границы не стоит и мечтать о отказе РФ от этих территорий
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03.04.2022 09:28 Ответить
А для этого нужна тяжёлая техника с авиацией, больше месяца прошло а кроме бла бла бла никакой конкретики
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03.04.2022 09:30 Ответить
Зато дороги окуенные! Какая тебе еще конкретика нужна? Это страны НАТО нам Zeлупу в президенты выбрали и моносброд в парламент? Это Запад остановил ракетные программы, урезал финансирование армии и, в конце концов, разминировал проходы из Крыма? И, несмотря на ту куйню, которую натворил мудрый нарид в 2019, запад вводит санкции и поставляет нам оружие. Хотя, учитывая выбор 73%, мог послать нахер, и был бы абсолютно прав.
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03.04.2022 09:50 Ответить
Гондон ты немалый. Я бы сказал, большой, разношенный и штопаный. Видимо, с ужгородского или варшавского фронта вещаешь.
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03.04.2022 22:24 Ответить
Всіх, хто веде перемовини з цапами та того хто їх послав треба ставити до стінки.Ніяких перемовин з цапами не може бути.Смерть цапам!
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03.04.2022 09:28 Ответить
Всі війни закінчуються перемовинами .
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03.04.2022 09:32 Ответить
Для особо обдарованих. Не треба поширювати свій власний досвід на весь світ. Якщо ти не після першого тумака падав на коліна, та благав тебе не бити. Це не означає що це типова поведінка. Війни закінчуються або перемогою, або капітуляцією.
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03.04.2022 10:52 Ответить
"Пусть отсохнет рука, подписавшая такой документ!" Так финский президент Кюести Каллио охарактеризовал мирные договоренности с Кремлем, заключенные весной 1940-го года.

Будучи противником любых компромиссов с врагом, глава государства был вынужден все-таки одобрить тогдашний Московский мир. А через несколько месяцев у Каллио случился инсульт, и его правая рука оказалась парализована: президентское пророчество сбылось.

По условиям Московского мира Финляндия потеряла территорию, впятеро превышавшую захваченную Красной армией в ходе боевых действий.
По условиям Московского мира к СССР отошел Выборг - второй по величине город Финляндии, который к концу войны все еще удерживался финскими войсками. Просто вообразим, что Украина эвакуирует население из неоккупированного Харькова и передает его России.
По условиям Московского мира финский полуостров Ханко был отдан в аренду СССР на 30 лет - для создания советской военной базы. Просто представим, что после войны РФ арендует территорию под Одессой, и там размещаются российские войска, еще недавно убивавшие наших сограждан…

Новый раунд войны между Финляндией и СССР стартовал через год и три месяца после подписания Московского мира.

https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/2/7336113/
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03.04.2022 09:34 Ответить
Там була трохи інша сітуація, а чесно кажучи не "трохи" - а зовсім інша. Фіни вправно валили комуняцький зброд на лінії Манергейма, але ціною величезних втрат за 3 місяця совєти фактично подолали цей укріпрайон - а далі були дуже великі шанси доволі швидко захопити всю, або майже всю країну. Зараз війна не така, оборона ведеться не стільки по "укріпрайонам" скільки навколо великих міст - а їх у нас багато, тобто неможливо обійти, прорвати якусь лінію Манергейму/Мажіно і "потрапити у дамки" - не вдасться. Не забувайте, що співвідношення сил, особливо в техніці було з величезним перекосом на користь комуняк - набагато гірше, ніж їх перевага над нами в цій війні. І чисто логістично отримувати якусь серьозну допомогу від країн Європи фіни не були спроможні, на відміну від нас - і вона йде поки що, можна сказати, потоком до нас. Так що усі , брудні інсинуації з такими порівняннями, якщо вони від офіційних осіб, - то це просто зрада і підігравання ***** та його оркам.
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03.04.2022 10:30 Ответить
Дивлюсь фото і відео зі звільнених міст і сіл та постійні перемовини з кремлівськими орками , в мене лише одне питання .
Скільки з цих людей, які вже неживі, повірили хриплим обіцянкам, що все буде добре, що війни не буде, а буде шашлик і дєнь побєди?

Як ті підори, які закликали не панікувати, тепер сплять?

Скільки людей їм повірили і продовжуть вірити в договорняки ? 😠
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03.04.2022 09:35 Ответить
не може бути того, чого немає
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03.04.2022 09:35 Ответить
"Мирні пропозиції" Банкової - це як зв'язати нам руки перед розстрілом у Бучі
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03.04.2022 09:40 Ответить
Я нагадаю епізод дворічної давнини, коли найвєличніший стратег і полководець із цирку каломойського, добазарився про перемир'я у зоні ООС. Наши війська вимушені були залишити добре укріплені позиції, відступити вглиб нашої території в голі поля при цьому рашистські остріли мало того ще не зупинились, вони часто були значно сильніше, а ніж до відводу. Тепер нас чекає черговий договорняк зрежисований рашистами дєрьмаком, чалим, абізянієм із здачею нашої території ворогу.
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03.04.2022 09:40 Ответить
Список рашістів неповний.
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03.04.2022 10:02 Ответить
Шойгу планирует выселить всех с Украины в Сибирь за 2 года. А заселить Украину кацапами. С таким капитулянтским договором так и будет. Мы и наши дети,внуки закончат жизнь под Магаданом если не отобьемся.
Тюрьма переговорщикам!
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03.04.2022 09:42 Ответить
Невже хтось вірить що з рашистами можна про щось домовитись ? ті домовленості з росією не варті навіть паперу на якому підписані так сказав колись Бісмарк. Домовлятись можна про одне вивід військ рашмських варварів і репараціі за завдану шкоду.
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03.04.2022 09:42 Ответить
Москалі й самі розуміють, що ці договори туалетного паперу неварті)))... Чисто ширма, для якихось інших домовленостей(які не для загалу)

Цікаво яких? Часткове зняття санкцій? Наприклад, клопотання української сторони перед західними партнерами, про зняття хоча б частини персональних санкцій....
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03.04.2022 09:47 Ответить
Теперь мы будем просить разрешение у росийских окупантов просить разрешение на проведение учений? И как вы думаете Пидоросийа даст такое разрешение? Кроме того русофашисты получат право находиться в Украине типа ради котроля за вооружением и исполнением *договора*. Фактически ето уже не независимая Украина будет. Тоесть полное нарушение Конституции Украины
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03.04.2022 09:52 Ответить
Се добре, бо кріворізький дегенерат усе ще має трохи часу аби врятувати своє нице, нікчемне, підле, безглузде і шкідливе життя, якщо тільки не піде на капітуляцію і не підписуватиме зрадницької угоди з москвою. Але справа в тім, що Украна не може собі дозволити навіть ризику подібної угоди, тому клован має самостійно залізти в білий рефрижератор заздалегідь.
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03.04.2022 09:53 Ответить
Мирний договір зараз у руках наших ЗСУ, крапка.
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03.04.2022 09:57 Ответить
Х**** соси мразь нацистская. Я уже понял притом давно что никакого мира с ********** не будет НИКОГДА, Или мы их уничтожим или они нас. А все ети договорняки только чтобы подкопать фундамент под нашим государством. У нас уже был нейтральный статус, и были гаранты. В результате мы все оружие порезали или отдали а один из гарантов на нас напал а другие гаранты боятся за нас заступаться чтобы не правацировать *гаранта* с ядерной кнопкой. Когда Zе называет следующими гарантами немцев и жабоедов или еще там какую то страну типо Колумбии, то сразу возникает желание собрать вещи все распродать и свалить с етой страны.
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03.04.2022 09:58 Ответить
А в мене позбавити права голосу населеня,і провести вибори серед громадян!
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03.04.2022 10:05 Ответить
Це каже вже не мавпа,а ще не людина з 47 хромосомою!
А ОПа зезидента погоджується?!
Цікаві перемовини Арахамії з Мединським. У обох є 47?!
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03.04.2022 10:02 Ответить
Вот это всё надо с касапов требовать..
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03.04.2022 10:04 Ответить
Після стількох смертей - договор?! Гаубцю в жопу вам фашисти, а не договор. З сатаною дАгАвАріваЦа будете, щоб прихистив вас та дозволив сковорідку розпечену лизати.
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03.04.2022 10:15 Ответить
гаубицю!
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03.04.2022 10:16 Ответить
как, тебе, такое арахамия!

тянуть время будут до 9 мая (дня победобесия на кацапии) в надежде на то, что смогут выйти своими ордами на административные границы Донецкой и Луганской областей.
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03.04.2022 10:22 Ответить
нормальными словами - у ***** ничего не получается и предстоит положить еще много скрепанутых ватанов
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03.04.2022 10:28 Ответить
Без компенсации ущерба кацапстаном, это капитуляция, а не мирный договор. Точка.
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03.04.2022 10:36 Ответить
И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне кажется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне" Источник: https://censor.net/ru/n3330950


у зелених немає бажання проінформувати народ України про які такі домовленності йде мова???
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03.04.2022 10:36 Ответить
Брати Капранови
@BratyKapranovy

"Мирні пропозиції" Банкової - це як зв'язати нам руки перед розстрілом у Бучі.
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03.04.2022 10:37 Ответить
руSSкій переговорник Хахол-казачок з Чeркашчини, зі Сміли медiнськiй ЦЕ просто холуй руZZкіх терористів!

люба угода з раSSією не варта навіть паперу...на якому написана....

цікаво, чи живуть ще родичі цього Покидька в Смілі...?? хто знає? ЦЕ ПРАВДА!
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03.04.2022 10:41 Ответить
Какой ещё мир с военными преступниками и террористами. Только после Гааги, без трибунала не будет ни какого мира 🌍. А будет ,как восемь лет в Лугандоне, а потом вторая Украинская .
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03.04.2022 10:48 Ответить
я підтримую кацапа ,ЗСУ дійсно відстають кацапню ліквідували не на 100 %.
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03.04.2022 11:10 Ответить
Який може бути договір з вбивцями мирних жителів і дітей? І не кажіть, що все це Путлер зробив...
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03.04.2022 11:52 Ответить
Якщо ти підписуєш договір з насильником, терористом, вбивцею, з дітовбивцею, і просто ******, то хто ти сам?
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03.04.2022 12:03 Ответить
Проект легализации военных преступлений ***** никогда не будет готов. Это попытка отмежеваться от актов геноцида.
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03.04.2022 12:12 Ответить
Поки не готовий? І не треба
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03.04.2022 12:51 Ответить
Рашисти кажуть що договір ще не готовий, бо вони хочуть мабуть більше поступок і принижень з боку України. А от арахамія готовий лізе як дебіл. Він готовий хоч завтра організувувати зустріч з ****** та здавати Україну. До речі, я там побачив згоду на відмову України від наступального озброє'ння. За це треба підписантів повісити.
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03.04.2022 13:18 Ответить
Дай Боже - щоб в такому принизливому для України вигляді він ніколи і не був готовий.
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03.04.2022 13:19 Ответить
ЗСУ виконають свою роботу і мордор приповзе з новими перемовинами, тільки на наших умовах
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03.04.2022 13:49 Ответить
Был такой старый анекдот, в котором перед распадом СССР в Латвии население делилось на три категории - пессимисты, оптимисты и реалисты. Оптимисты изучали латышский язык, пессимисты карту Сибири, а реалисты автомат Калашникова. Этот анекдот приходит на ум всякий раз, когда наблюдаешь ситуацию в нынешнем Офисе президента. Там тоже оптимисты, реалисты и пессимисты. Оптимисты уже выиграли войну В их сознании украинская армия уже победоносно гонит неприятеля с родной земли, генерал Залужный непонятно почему тянет, НАТО не понадобилось и это чудесно. Значит, они были правы, и не нужно Украине никакого НАТО. Эта категория команды Зеленского уже рисует эскизы парада Победы, прикидывает сметы парада и планирует как провести соответствующие работы через свои фирмы дабы получить откаты. Еще о том, что еще можно внести в смету парада? Ну, по аналогии с парадом на 30-летие независимости Украины, где эти находчивые люди включили в смету парада ряд инфраструктурных проектов (с их интересами). Еще один объект интересов оптимистов из окружения Зеленского, это средства обещанные Западом на восстановление инфраструктуры и экономики пострадавшей от войны Украины. У солдат с передовой от этого зрелища взорвало бы мозг. В Офисе президента реально прикидывают сколько Запад им даст денег, как их будут распределять, как завести на строительные подряды (которых будет очень много) свои фирмы и за какой откат? А еще, есть статьи бюджетов всех уровней. А еще госзакупки которых будет нужно много, и от того их хотят запустить в обход тендеров… Реалисты в Офисе президента на ситуацию смотрят несколько иначе Во-первых, они понимают, что конец войны это дело не скорое и что чем дольше длится война, тем хуже для рейтингов власти. Во-вторых, реалисты знают страшные данные внутренней социологии, о том что уровни поддержки разных политических сил война поменяла незначительно, и в основном за счет той категории граждан, которая еще два месяца назад идти на выборы не собиралась вообще. Очевидно, возврат к мирной жизни вернет все к предыдущему состоянию, плюс в столицу вернутся все те нахлебники, которые регулярно висели мертвым грузом на балансах конторы Миши Подоляка и главного офиса «Слуги народа». Все эти тещи-кумовья-любовницы, которых «нужно пристроить» и толку от которых - ноль. Качество работы с избирателями это точно испортит. Но кто же скажет Елене Зеленской что от того, того и того типов нужно избавляться? В связи с этим, реалисты из Офиса президента сейчас носятся сразу с несколькими планами Первый - продавить проведение досрочных парламентских выборов прямо сразу после окончания войны. Очевидно, монобольшинства в Верховной раде уже не будет, но возьмет «Слуга народа» явно больше чем через полгода. Пугает то, что по закону проводить предвыборную компанию во время военного положения нельзя, а именно первые месяцы после войны, когда людям, чьи дома разрушены просто некуда буде возвращаться, рискуют похоронить рейтинги власти. В связи с этим рассматривают идею введения сразу после войны чрезвычайного положения до частичного либо полного восстановления инфраструктуры. Так же как и сейчас, с единым телемарафоном и с «единой коалицией в ВР», когда вопросы с оппозицией решаются на согласительном совете. Проблема в том, что оппозиция категорически против, и она уже имеет козыри на руках. Единый марафон по телевидению превратился в практически бесконечный поток рекламы Зеленского, в то время как оппозиционному каналу «Прямой» время в едином марафоне так и не дали. То, что было сделано чтобы закрыть оппозиции рот (не закрыли на самом деле) теперь бьет по власти. Оппозиция обвиняет власть в обмане. Очевидно, надвигается очень тяжелое противостояние с оппозицией, и реалисты это уже видят. А пессимисты? С ними все просто. Все в «Слуге народа» кто понимает, что распад монобольшинства и отставка Зеленского, уже дело времени, просто мигрируют к Дмитрию Разумкову. 25 Источник: https://www.ponomaroleg.com/kak-zelenye-v-op-delyat-budushhuyu-pomoshh-zapada/
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03.04.2022 15:29 Ответить
время тянет.
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04.04.2022 04:11 Ответить
 
 