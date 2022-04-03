РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14619 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
27 845 84
война (47211) россия (91348) Донбасс (26927)

Россия хочет объявить "победу" на востоке Украины до 9 мая, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Россия пересмотрела свою военную стратегию по Украине, чтобы сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины.

Об этом пишет CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников, знакомых с последними оценками американской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что более месяца после начала войны российские сухопутные войска не могут удерживать контроль над районами, где ведутся боевые действия.

Путин хочет показать "победу" и "на востоке Украины он, скорее всего, достигнет этого".

Как отмечает чиновник, перехват разведки сообщает, что Путин сосредоточен на 9 мая.

"Путин устроит парад победы 9 мая, независимо от статуса войны или мирных переговоров", - сказал представитель министерства обороны из Европы.

"С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?" - добавил он.

Американские и европейские чиновники утверждают, что любые термины, которые Москва может установить на словах, не изменяют реальности, что Россия, похоже, готовится к перспективе затяжного конфликта.

Европейский дипломат заявил, что Путин готовится к "долгой, затяжной войне в стиле Чечни, потому что ему в определенной степени больше некуда уйти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала вторжения РФ в Украине погибли 158 детей, более 258 - ранены, - Офис Генпрокурора
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+77
На 9-е мая....
показать весь комментарий
03.04.2022 02:24
+50
Щось забагато та росія хоче останнім часом...
показать весь комментарий
03.04.2022 02:22
+47
ну, до девятого мая можно успеть намолотить 40 тысяч и плюс 120 тысяч санитарных.
Думаю, это должно вызвать охренительный подъем патриотического угара на расее, и грудничков и допризывничков на девятамая будут катать уже не в танчиках, а в гробиках.
показать весь комментарий
03.04.2022 02:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось забагато та росія хоче останнім часом...
показать весь комментарий
03.04.2022 02:22 Ответить
Та не сталося, як бажалося.
показать весь комментарий
03.04.2022 02:28 Ответить
Зачем покойнику парад????!!!
показать весь комментарий
03.04.2022 05:35 Ответить
вначале намечались торжества, потом - аресты. Решили совместить.
показать весь комментарий
03.04.2022 11:06 Ответить
Я уже вижу как их пакуют мусора.И на вопрос "я за россию воевал"будет ответ-а я тебя туда не посылал.😀
показать весь комментарий
03.04.2022 08:09 Ответить
Про перемогу України ? встигнуть.
показать весь комментарий
03.04.2022 02:23 Ответить
На 9-е мая....
показать весь комментарий
03.04.2022 02:24 Ответить
Парад двохсотих!
показать весь комментарий
03.04.2022 03:03 Ответить
Виглядає як Z-300 ))
показать весь комментарий
03.04.2022 05:07 Ответить
Z-200 ))
показать весь комментарий
03.04.2022 05:08 Ответить
Какой затяжной войны, в Чечне и война в Украине, разные.. Чечня маленькая, практически без поддержки наколотила орков за три войны и ********** посадил предателя на трон. В Украине он, с такой ненавистью и поддержкой всего Мира он за пару месяцев оставит всю свою армию и металлолом. Нравится ему или не нравится, 9 мая не его, а победы над его двойником фашистом.
показать весь комментарий
03.04.2022 06:30 Ответить
Красота!!
показать весь комментарий
03.04.2022 14:49 Ответить
...тільки оголосить? А отсосать нє?...
показать весь комментарий
03.04.2022 02:25 Ответить
Ляля, а ты оказывается мужчина????
показать весь комментарий
03.04.2022 02:32 Ответить
...Вова, ты хочешь сказать, если у тебя в трусах влажный вонючий клубочек, то ты - мужик? ...
показать весь комментарий
03.04.2022 02:53 Ответить
Ну и ДУРА, раз не понимаешь шуток, в хорошем смысле слова (с намеком на *****)!!!! Ответка - наверное она у тебя завонялась в плавках от ОДИНОЧЕСТВА.
показать весь комментарий
03.04.2022 08:48 Ответить
Так дєрьмаковскі "дипломати" тому і працюють "в потє ліца" щоб встигнути до вказаної дати.
показать весь комментарий
03.04.2022 02:25 Ответить
Гарантии безопасности для Украины это Будапештский меморандум №2
Боюся, що Зеленському заважають лише Західні партнери! Особливо США та Велика Британія з Польщею!
показать весь комментарий
03.04.2022 02:27 Ответить
Було б непогано щоб 9 травня - провезли його на "лафеті" по "Красной" і поклали до другого Володі. Хай поспілкуються на рахунок - хто, коли і як створив Україну))
показать весь комментарий
03.04.2022 02:30 Ответить
А також для антуражу, ще й парад двохсотих в сміттєвих мішках на КАМАЗАХ по "красной площаді" покатати!
показать весь комментарий
03.04.2022 03:17 Ответить
Для відчуття свята кожен мішок зав'язати колорадською стрічкою))
показать весь комментарий
03.04.2022 05:42 Ответить
Під Києвом спалили багато кацапської техніки з "святковим" розфарбуванням яка приймала участь у попередніх парадах.
Схоже на цьому параду буде тільки "безсмертний полк" розміром з армію!
показать весь комментарий
03.04.2022 02:31 Ответить
Саме так. Або будуть на тракторах і газелях марширувати по кривавій площі. І кожен воєн за собою буде тягнути спизжену в Україні праку.
показать весь комментарий
03.04.2022 02:34 Ответить
... смертний полк ))
показать весь комментарий
03.04.2022 05:43 Ответить
Бабки из отрядов хутина
показать весь комментарий
03.04.2022 08:54 Ответить
Північна Корея вже давно виграє кожен рік всі світові чемпіонати та олімпійські ігри. Головне не те як є а як скаже пропаганда . Ну не скажуть же вони «ми обісралися під Києвом»? Ні, вони кажуть що операцію під Києвом закінчено вдало і всі ціл досягнено . Те ж саме буде і в інших частина України де тривають бойові дії.
показать весь комментарий
03.04.2022 02:32 Ответить
та в курсі отих скрепоносців....
в ЗСУ інші плани - по ***** кацапне!
показать весь комментарий
03.04.2022 02:32 Ответить
ну, до девятого мая можно успеть намолотить 40 тысяч и плюс 120 тысяч санитарных.
Думаю, это должно вызвать охренительный подъем патриотического угара на расее, и грудничков и допризывничков на девятамая будут катать уже не в танчиках, а в гробиках.
показать весь комментарий
03.04.2022 02:36 Ответить
Вопрос можно?
Почему 40 тысяч? пакетов то 45 тысяч заказали.
Вы очень расточительны.
показать весь комментарий
03.04.2022 03:04 Ответить
У заградотрядов тоже есть свой план. Пусть не сачкуют.
показать весь комментарий
03.04.2022 03:29 Ответить
Для решти півлітрову баночки, одна на трьох ))
показать весь комментарий
03.04.2022 05:46 Ответить
Пакеты заказывали для украинских активистов, политиков, их собирались уничтожить, этим должна была заняться русская полиция, которая была в составе сил вторжения.
показать весь комментарий
03.04.2022 05:54 Ответить
Швидше за все, Ви маєте рацію.
показать весь комментарий
03.04.2022 14:13 Ответить
Не забувайте що половина навіть до пакета не добереться. Тому 45к пакетів то сотка тисяч зашквардосів. Крім того в одному пакеті можуть у вигляді пазлів кілька кацапів лежати. Тому війна обіцяє бути довгою, нажаль
показать весь комментарий
03.04.2022 11:32 Ответить
Отсосьот. Шо єто чмо хочет уже никого нє должно волновать. Нам до 9 картошку нада посадіть.
показать весь комментарий
03.04.2022 02:39 Ответить
Яке нам діло що в ********** в черговий раз збираються і таки влаштують побєдобєсіє? Нам своє робить! Поки вони там будуть готуватися до парадів та ходити парадами ми тут будемо методично їх знищувати. Вони вже стали "вєлікими" але лише в масовому ідіотизмі. Хіба що дамо пару вихідних "мєстним" - зєлєнському і його шоблі "пєрєговорщіков" - ну вони ж на шашлікі збирались! Та й по всьому.
показать весь комментарий
03.04.2022 02:41 Ответить
CNN уже не знает как литзнуть Путина и его выдуманную "Россию"...((( Леваки(((
показать весь комментарий
03.04.2022 02:42 Ответить
Над Маріупольським драмтеатром з написом "Дети".
показать весь комментарий
03.04.2022 02:42 Ответить
показать весь комментарий
03.04.2022 02:49 Ответить
Надеюсь ВСУ не допустит ни парада, ни "мирного" договора с убийцей украинцев

Никто не додумался во время второй мировой до подписи Мирного договора с Гитлером
показать весь комментарий
03.04.2022 02:43 Ответить
Буде «День пабєдІла»
показать весь комментарий
03.04.2022 02:48 Ответить
Ці всі змі останім часом підігрують московитам. То казали, що Україну за декілька днів розіб'ють і Київ захоплять за два дні,тепер кажуть, що скоріше за все схід захоплять. Якось це по *********.
показать весь комментарий
03.04.2022 02:55 Ответить
згодна з Вами!
показать весь комментарий
03.04.2022 13:50 Ответить
Гетманцев . заставил всех аграриев указывать джипеец координаты где хранится топливо . и сейчас росияне бьют по этим координатам . Вопрос а не работала эта тварь на росию . он ведь так восхищался росийской системой контроля
показать весь комментарий
03.04.2022 03:02 Ответить
это никакой не вопрос! Гетьманцев - фсб-шная тварь в прошлом помощник рыга Сивковича
показать весь комментарий
03.04.2022 12:58 Ответить
Європейський дипломат заявив, що Путін готується до "довгої, затяжної війни у стилі Чечні, тому що йому певною мірою більше нікуди піти". Джерело: https://censor.net/ua/n3330928


Москалі не зможуть фізично так зробити.В них же точно авіація і ракети закінчаться.
показать весь комментарий
03.04.2022 03:31 Ответить
Ми знаємо куди йому піти, за кораблем...
показать весь комментарий
03.04.2022 05:51 Ответить
Путин может готовиться хоть до Чечни, хоть до чего угодно: его экономика это выдержит? И его "могучая" армия?
показать весь комментарий
03.04.2022 03:59 Ответить
XYŃ їм а не перемогу!! Тільки смерть! І в гній!
показать весь комментарий
03.04.2022 04:26 Ответить
Путин хочет парад ? Да пожалуйста - Точка-У прилетит в прямом эфире
на всю Московию - типа инсталляция.
показать весь комментарий
03.04.2022 05:45 Ответить
Российская нация - это историческая общность людей, объединенных ненавистью ко всем другим нациям.
показать весь комментарий
03.04.2022 05:54 Ответить
Этой ненавистью умело управляют из кремля, где русских нет.
показать весь комментарий
03.04.2022 07:11 Ответить
izvoljte, zemliak, - "liudej"?...
показать весь комментарий
03.04.2022 10:48 Ответить
было бы хорошо 22 апреля отметить взрывами по всей москве и *********** и посвятить дню рождения путенина...
показать весь комментарий
03.04.2022 05:59 Ответить
И 20-го день рождения адольфа алоиза гитлера, учителя путина.
показать весь комментарий
03.04.2022 07:40 Ответить
На 1 МАЯ в день труда уничтожим всю армию фашистского **********. Тем более зелёнка и братки будут уничтожаться из-за каждого дерева. И да, разве фашисты празднуют 9 мая.
показать весь комментарий
03.04.2022 06:53 Ответить
На демонстрации 1 мая проедут Камазы без импортных комплектующих и Нивы в комплектации 70-х годов. Вихри враждебные веют над ними.
Пронесут большие мешки с сахаром и упаковки тампонов.
показать весь комментарий
03.04.2022 07:13 Ответить
Та нас не здивує, що рашисти до Сонця відправляться і повернуться 9 травня
показать весь комментарий
03.04.2022 07:04 Ответить
Загорелые, но довольные.
Типа Солнце наше.
показать весь комментарий
03.04.2022 07:15 Ответить
Типу дурники з дурки😉
показать весь комментарий
03.04.2022 07:32 Ответить
Нам нічого не залишається, як тільки допомогти їм назбирати "безсмертний полк". Не будемо розчаровувати орків...
показать весь комментарий
03.04.2022 08:37 Ответить
Пора отменять 9 мая как праздник, или что там сейчас. Прибрать по стране все т-34 и иже с ними и забыть. ***** удалось сделать невозможную штуку: отбелить гитлера. Теперь гитлер - это *****. А потому все, что с ним связано прибрать на...уй.
показать весь комментарий
03.04.2022 09:17 Ответить
"Прибрать по стране все т-34 "
і пам'ятники А.С.Пушкіну прибрати к чортям собачим обов'язково.
показать весь комментарий
03.04.2022 09:52 Ответить
Верно. В новой истории Украины не должно быть ничего советско-расийского. Их история закончилась.
показать весь комментарий
03.04.2022 09:55 Ответить
Будет значит утилизация русачков ударными темпами. Выполнят план на пятилетку за месяц.
показать весь комментарий
03.04.2022 09:44 Ответить
Старий анекдот. З того світу Ганнібап, Чінгізхан та Наполєон дивляться на парад у Москві. Ганнібал - Якби у мене були такі танки, я б таки зруйнував би Рим. Чінгіз - Якби у мене були б таки ракети, я б завойював увесь світ. Наполєон - Якби в мене були б таки ЗМІ, ніхто б не дізнався, що я програв битву при Ватерлоо.
показать весь комментарий
03.04.2022 10:27 Ответить
Путін фактично вже покійник. Питання - коли? Чим швидше, тим менше дітей буде вбито...
показать весь комментарий
03.04.2022 11:34 Ответить
Хіба в ньому справа? Там колективний путін головного мозку, ось у чому проблема.

Це ***** здохне - прийде інша сволота, володін, чи патрушев, чи ще хто - таке саме падло, тільки хитріше, з ним боротись важче буде.
показать весь комментарий
03.04.2022 15:44 Ответить
Там народу немає, населюки лише.
показать весь комментарий
03.04.2022 12:18 Ответить
Хотят 9 мая? Что ж, устроим им 22 июня
показать весь комментарий
03.04.2022 11:51 Ответить
земли в УКРАИНЕ много,всех тварей похоронят!
показать весь комментарий
03.04.2022 11:55 Ответить
показать весь комментарий
03.04.2022 12:08 Ответить
На параде провезут фуры-рефрежираторы "Груз 200",
за ними - передвижные крематории, потом колоны одноногих,
одноруких и одноглазых - равнение на педофила.
Потом пойдут оставшиеся танки - сначала один, потом второй.
показать весь комментарий
03.04.2022 12:56 Ответить
сказу в кацабском стиле им понятней буде. поросячий обсосок х@ло - х@у тебе на рыло,
получиш на 9 мая груз 200 для парадного построения на площяди где лежит такой же
подонок как и ты.
показать весь комментарий
03.04.2022 12:41 Ответить
"знайомих із останніми оцінками американської розвідки" - это той разведке, которая давала 72 часа Киеву?
показать весь комментарий
03.04.2022 13:03 Ответить
 
 