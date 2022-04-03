Россия хочет объявить "победу" на востоке Украины до 9 мая, - CNN

Россия пересмотрела свою военную стратегию по Украине, чтобы сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины.

Об этом пишет CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников, знакомых с последними оценками американской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что более месяца после начала войны российские сухопутные войска не могут удерживать контроль над районами, где ведутся боевые действия.

Путин хочет показать "победу" и "на востоке Украины он, скорее всего, достигнет этого".

Как отмечает чиновник, перехват разведки сообщает, что Путин сосредоточен на 9 мая.

"Путин устроит парад победы 9 мая, независимо от статуса войны или мирных переговоров", - сказал представитель министерства обороны из Европы.

"С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?" - добавил он.

Американские и европейские чиновники утверждают, что любые термины, которые Москва может установить на словах, не изменяют реальности, что Россия, похоже, готовится к перспективе затяжного конфликта.

Европейский дипломат заявил, что Путин готовится к "долгой, затяжной войне в стиле Чечни, потому что ему в определенной степени больше некуда уйти".

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