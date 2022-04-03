Россия хочет объявить "победу" на востоке Украины до 9 мая, - CNN
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Россия пересмотрела свою военную стратегию по Украине, чтобы сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины.
Об этом пишет CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников, знакомых с последними оценками американской разведки, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что более месяца после начала войны российские сухопутные войска не могут удерживать контроль над районами, где ведутся боевые действия.
Путин хочет показать "победу" и "на востоке Украины он, скорее всего, достигнет этого".
Как отмечает чиновник, перехват разведки сообщает, что Путин сосредоточен на 9 мая.
"Путин устроит парад победы 9 мая, независимо от статуса войны или мирных переговоров", - сказал представитель министерства обороны из Европы.
"С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?" - добавил он.
Американские и европейские чиновники утверждают, что любые термины, которые Москва может установить на словах, не изменяют реальности, что Россия, похоже, готовится к перспективе затяжного конфликта.
Европейский дипломат заявил, что Путин готовится к "долгой, затяжной войне в стиле Чечни, потому что ему в определенной степени больше некуда уйти".
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Боюся, що Зеленському заважають лише Західні партнери! Особливо США та Велика Британія з Польщею!
Схоже на цьому параду буде тільки "безсмертний полк" розміром з армію!
в ЗСУ інші плани - по ***** кацапне!
Думаю, это должно вызвать охренительный подъем патриотического угара на расее, и грудничков и допризывничков на девятамая будут катать уже не в танчиках, а в гробиках.
Почему 40 тысяч? пакетов то 45 тысяч заказали.
Вы очень расточительны.
Никто не додумался во время второй мировой до подписи Мирного договора с Гитлером
Москалі не зможуть фізично так зробити.В них же точно авіація і ракети закінчаться.
на всю Московию - типа инсталляция.
Пронесут большие мешки с сахаром и упаковки тампонов.
Типа Солнце наше.
і пам'ятники А.С.Пушкіну прибрати к чортям собачим обов'язково.
Це ***** здохне - прийде інша сволота, володін, чи патрушев, чи ще хто - таке саме падло, тільки хитріше, з ним боротись важче буде.
за ними - передвижные крематории, потом колоны одноногих,
одноруких и одноглазых - равнение на педофила.
Потом пойдут оставшиеся танки - сначала один, потом второй.
получиш на 9 мая груз 200 для парадного построения на площяди где лежит такой же
подонок как и ты.