Росія хоче оголосити "перемогу" на сході України до 9 травня, - CNN

Росія переглянула свою військову стратегію щодо України, щоб зосередитись на взятті під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України.

Про це пише CNN із посиланням на кількох американських чиновників, знайомих із останніми оцінками американської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що понад місяць після початку війни російські сухопутні війська не можуть утримувати контроль над районами, де ведуться бойові дії.

Путін хоче показати "перемогу" і "на сході України він, швидше за все, досягне цього".

Як зазначає чиновник, перехоплення розвідки повідомляє, що Путін зосереджений на 9 травня.

"Путін влаштує парад перемоги 9 травня, незалежно від статусу війни або мирних переговорів", - сказав представник міністерства оборони з Європи.

"З іншого боку: парад перемоги з якими військами та технікою?", - додав він.

Американські та європейські чиновники стверджують, що будь-які терміни, які Москва може встановити на словах, не змінюють реальності, що Росія, схоже, готується до перспективи затяжного конфлікту.

Європейський дипломат заявив, що Путін готується до "довгої, затяжної війни у стилі Чечні, тому що йому певною мірою більше нікуди піти".

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