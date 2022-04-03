Росія хоче оголосити "перемогу" на сході України до 9 травня, - CNN
Росія переглянула свою військову стратегію щодо України, щоб зосередитись на взятті під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України.
Про це пише CNN із посиланням на кількох американських чиновників, знайомих із останніми оцінками американської розвідки, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що понад місяць після початку війни російські сухопутні війська не можуть утримувати контроль над районами, де ведуться бойові дії.
Путін хоче показати "перемогу" і "на сході України він, швидше за все, досягне цього".
Як зазначає чиновник, перехоплення розвідки повідомляє, що Путін зосереджений на 9 травня.
"Путін влаштує парад перемоги 9 травня, незалежно від статусу війни або мирних переговорів", - сказав представник міністерства оборони з Європи.
"З іншого боку: парад перемоги з якими військами та технікою?", - додав він.
Американські та європейські чиновники стверджують, що будь-які терміни, які Москва може встановити на словах, не змінюють реальності, що Росія, схоже, готується до перспективи затяжного конфлікту.
Європейський дипломат заявив, що Путін готується до "довгої, затяжної війни у стилі Чечні, тому що йому певною мірою більше нікуди піти".
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Боюся, що Зеленському заважають лише Західні партнери! Особливо США та Велика Британія з Польщею!
Схоже на цьому параду буде тільки "безсмертний полк" розміром з армію!
в ЗСУ інші плани - по ***** кацапне!
Думаю, это должно вызвать охренительный подъем патриотического угара на расее, и грудничков и допризывничков на девятамая будут катать уже не в танчиках, а в гробиках.
Почему 40 тысяч? пакетов то 45 тысяч заказали.
Вы очень расточительны.
Никто не додумался во время второй мировой до подписи Мирного договора с Гитлером
Москалі не зможуть фізично так зробити.В них же точно авіація і ракети закінчаться.
на всю Московию - типа инсталляция.
Пронесут большие мешки с сахаром и упаковки тампонов.
Типа Солнце наше.
і пам'ятники А.С.Пушкіну прибрати к чортям собачим обов'язково.
Це ***** здохне - прийде інша сволота, володін, чи патрушев, чи ще хто - таке саме падло, тільки хитріше, з ним боротись важче буде.
за ними - передвижные крематории, потом колоны одноногих,
одноруких и одноглазых - равнение на педофила.
Потом пойдут оставшиеся танки - сначала один, потом второй.
получиш на 9 мая груз 200 для парадного построения на площяди где лежит такой же
подонок как и ты.