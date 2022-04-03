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Новини Війна
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Росія хоче оголосити "перемогу" на сході України до 9 травня, - CNN

рф

Росія переглянула свою військову стратегію щодо України, щоб зосередитись на взятті під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України.

Про це пише CNN із посиланням на кількох американських чиновників, знайомих із останніми оцінками американської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що понад місяць після початку війни російські сухопутні війська не можуть утримувати контроль над районами, де ведуться бойові дії.

Путін хоче показати "перемогу" і "на сході України він, швидше за все, досягне цього".

Як зазначає чиновник, перехоплення розвідки повідомляє, що Путін зосереджений на 9 травня.

"Путін влаштує парад перемоги 9 травня, незалежно від статусу війни або мирних переговорів", - сказав представник міністерства оборони з Європи.

"З іншого боку: парад перемоги з якими військами та технікою?", - додав він.

Американські та європейські чиновники стверджують, що будь-які терміни, які Москва може встановити на словах, не змінюють реальності, що Росія, схоже, готується до перспективи затяжного конфлікту.

Європейський дипломат заявив, що Путін готується до "довгої, затяжної війни у стилі Чечні, тому що йому певною мірою більше нікуди піти".

Також читайте: На прохання Ердогана у Маріуполі 3 квітня відкриють гумкоридор для евакуації іноземців, - Міноборони РФ

Автор: 

росія (64958) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+77
На 9-е мая....
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03.04.2022 02:24
+50
Щось забагато та росія хоче останнім часом...
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03.04.2022 02:22
+47
ну, до девятого мая можно успеть намолотить 40 тысяч и плюс 120 тысяч санитарных.
Думаю, это должно вызвать охренительный подъем патриотического угара на расее, и грудничков и допризывничков на девятамая будут катать уже не в танчиках, а в гробиках.
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03.04.2022 02:36
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Щось забагато та росія хоче останнім часом...
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03.04.2022 02:22 Відповісти
Та не сталося, як бажалося.
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03.04.2022 02:28 Відповісти
Зачем покойнику парад????!!!
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03.04.2022 05:35 Відповісти
вначале намечались торжества, потом - аресты. Решили совместить.
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03.04.2022 11:06 Відповісти
Я уже вижу как их пакуют мусора.И на вопрос "я за россию воевал"будет ответ-а я тебя туда не посылал.😀
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03.04.2022 08:09 Відповісти
Про перемогу України ? встигнуть.
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03.04.2022 02:23 Відповісти
На 9-е мая....
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03.04.2022 02:24 Відповісти
Парад двохсотих!
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03.04.2022 03:03 Відповісти
Виглядає як Z-300 ))
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03.04.2022 05:07 Відповісти
Z-200 ))
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03.04.2022 05:08 Відповісти
Какой затяжной войны, в Чечне и война в Украине, разные.. Чечня маленькая, практически без поддержки наколотила орков за три войны и ********** посадил предателя на трон. В Украине он, с такой ненавистью и поддержкой всего Мира он за пару месяцев оставит всю свою армию и металлолом. Нравится ему или не нравится, 9 мая не его, а победы над его двойником фашистом.
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03.04.2022 06:30 Відповісти
Красота!!
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03.04.2022 14:49 Відповісти
...тільки оголосить? А отсосать нє?...
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03.04.2022 02:25 Відповісти
Ляля, а ты оказывается мужчина????
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03.04.2022 02:32 Відповісти
...Вова, ты хочешь сказать, если у тебя в трусах влажный вонючий клубочек, то ты - мужик? ...
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03.04.2022 02:53 Відповісти
Ну и ДУРА, раз не понимаешь шуток, в хорошем смысле слова (с намеком на *****)!!!! Ответка - наверное она у тебя завонялась в плавках от ОДИНОЧЕСТВА.
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03.04.2022 08:48 Відповісти
Так дєрьмаковскі "дипломати" тому і працюють "в потє ліца" щоб встигнути до вказаної дати.
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03.04.2022 02:25 Відповісти
Гарантии безопасности для Украины это Будапештский меморандум №2
Боюся, що Зеленському заважають лише Західні партнери! Особливо США та Велика Британія з Польщею!
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03.04.2022 02:27 Відповісти
Було б непогано щоб 9 травня - провезли його на "лафеті" по "Красной" і поклали до другого Володі. Хай поспілкуються на рахунок - хто, коли і як створив Україну))
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03.04.2022 02:30 Відповісти
А також для антуражу, ще й парад двохсотих в сміттєвих мішках на КАМАЗАХ по "красной площаді" покатати!
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03.04.2022 03:17 Відповісти
Для відчуття свята кожен мішок зав'язати колорадською стрічкою))
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03.04.2022 05:42 Відповісти
Під Києвом спалили багато кацапської техніки з "святковим" розфарбуванням яка приймала участь у попередніх парадах.
Схоже на цьому параду буде тільки "безсмертний полк" розміром з армію!
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03.04.2022 02:31 Відповісти
Саме так. Або будуть на тракторах і газелях марширувати по кривавій площі. І кожен воєн за собою буде тягнути спизжену в Україні праку.
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03.04.2022 02:34 Відповісти
... смертний полк ))
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03.04.2022 05:43 Відповісти
Бабки из отрядов хутина
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03.04.2022 08:54 Відповісти
Північна Корея вже давно виграє кожен рік всі світові чемпіонати та олімпійські ігри. Головне не те як є а як скаже пропаганда . Ну не скажуть же вони «ми обісралися під Києвом»? Ні, вони кажуть що операцію під Києвом закінчено вдало і всі ціл досягнено . Те ж саме буде і в інших частина України де тривають бойові дії.
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03.04.2022 02:32 Відповісти
та в курсі отих скрепоносців....
в ЗСУ інші плани - по ***** кацапне!
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03.04.2022 02:32 Відповісти
ну, до девятого мая можно успеть намолотить 40 тысяч и плюс 120 тысяч санитарных.
Думаю, это должно вызвать охренительный подъем патриотического угара на расее, и грудничков и допризывничков на девятамая будут катать уже не в танчиках, а в гробиках.
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03.04.2022 02:36 Відповісти
Вопрос можно?
Почему 40 тысяч? пакетов то 45 тысяч заказали.
Вы очень расточительны.
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03.04.2022 03:04 Відповісти
У заградотрядов тоже есть свой план. Пусть не сачкуют.
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03.04.2022 03:29 Відповісти
Для решти півлітрову баночки, одна на трьох ))
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03.04.2022 05:46 Відповісти
Пакеты заказывали для украинских активистов, политиков, их собирались уничтожить, этим должна была заняться русская полиция, которая была в составе сил вторжения.
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03.04.2022 05:54 Відповісти
Швидше за все, Ви маєте рацію.
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03.04.2022 14:13 Відповісти
Не забувайте що половина навіть до пакета не добереться. Тому 45к пакетів то сотка тисяч зашквардосів. Крім того в одному пакеті можуть у вигляді пазлів кілька кацапів лежати. Тому війна обіцяє бути довгою, нажаль
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03.04.2022 11:32 Відповісти
Отсосьот. Шо єто чмо хочет уже никого нє должно волновать. Нам до 9 картошку нада посадіть.
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03.04.2022 02:39 Відповісти
Яке нам діло що в ********** в черговий раз збираються і таки влаштують побєдобєсіє? Нам своє робить! Поки вони там будуть готуватися до парадів та ходити парадами ми тут будемо методично їх знищувати. Вони вже стали "вєлікими" але лише в масовому ідіотизмі. Хіба що дамо пару вихідних "мєстним" - зєлєнському і його шоблі "пєрєговорщіков" - ну вони ж на шашлікі збирались! Та й по всьому.
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03.04.2022 02:41 Відповісти
CNN уже не знает как литзнуть Путина и его выдуманную "Россию"...((( Леваки(((
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03.04.2022 02:42 Відповісти
Над Маріупольським драмтеатром з написом "Дети".
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03.04.2022 02:42 Відповісти
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03.04.2022 02:49 Відповісти
Надеюсь ВСУ не допустит ни парада, ни "мирного" договора с убийцей украинцев

Никто не додумался во время второй мировой до подписи Мирного договора с Гитлером
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03.04.2022 02:43 Відповісти
Буде «День пабєдІла»
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03.04.2022 02:48 Відповісти
Ці всі змі останім часом підігрують московитам. То казали, що Україну за декілька днів розіб'ють і Київ захоплять за два дні,тепер кажуть, що скоріше за все схід захоплять. Якось це по *********.
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03.04.2022 02:55 Відповісти
згодна з Вами!
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03.04.2022 13:50 Відповісти
Гетманцев . заставил всех аграриев указывать джипеец координаты где хранится топливо . и сейчас росияне бьют по этим координатам . Вопрос а не работала эта тварь на росию . он ведь так восхищался росийской системой контроля
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03.04.2022 03:02 Відповісти
это никакой не вопрос! Гетьманцев - фсб-шная тварь в прошлом помощник рыга Сивковича
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03.04.2022 12:58 Відповісти
Європейський дипломат заявив, що Путін готується до "довгої, затяжної війни у стилі Чечні, тому що йому певною мірою більше нікуди піти". Джерело:
Москалі не зможуть фізично так зробити.В них же точно авіація і ракети закінчаться.
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03.04.2022 03:31 Відповісти
Ми знаємо куди йому піти, за кораблем...
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03.04.2022 05:51 Відповісти
Путин может готовиться хоть до Чечни, хоть до чего угодно: его экономика это выдержит? И его "могучая" армия?
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03.04.2022 03:59 Відповісти
XYŃ їм а не перемогу!! Тільки смерть! І в гній!
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03.04.2022 04:26 Відповісти
Путин хочет парад ? Да пожалуйста - Точка-У прилетит в прямом эфире
на всю Московию - типа инсталляция.
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03.04.2022 05:45 Відповісти
Российская нация - это историческая общность людей, объединенных ненавистью ко всем другим нациям.
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03.04.2022 05:54 Відповісти
Этой ненавистью умело управляют из кремля, где русских нет.
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03.04.2022 07:11 Відповісти
izvoljte, zemliak, - "liudej"?...
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03.04.2022 10:48 Відповісти
было бы хорошо 22 апреля отметить взрывами по всей москве и *********** и посвятить дню рождения путенина...
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03.04.2022 05:59 Відповісти
И 20-го день рождения адольфа алоиза гитлера, учителя путина.
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03.04.2022 07:40 Відповісти
На 1 МАЯ в день труда уничтожим всю армию фашистского **********. Тем более зелёнка и братки будут уничтожаться из-за каждого дерева. И да, разве фашисты празднуют 9 мая.
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03.04.2022 06:53 Відповісти
На демонстрации 1 мая проедут Камазы без импортных комплектующих и Нивы в комплектации 70-х годов. Вихри враждебные веют над ними.
Пронесут большие мешки с сахаром и упаковки тампонов.
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03.04.2022 07:13 Відповісти
Та нас не здивує, що рашисти до Сонця відправляться і повернуться 9 травня
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03.04.2022 07:04 Відповісти
Загорелые, но довольные.
Типа Солнце наше.
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03.04.2022 07:15 Відповісти
Типу дурники з дурки😉
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03.04.2022 07:32 Відповісти
Нам нічого не залишається, як тільки допомогти їм назбирати "безсмертний полк". Не будемо розчаровувати орків...
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03.04.2022 08:37 Відповісти
Пора отменять 9 мая как праздник, или что там сейчас. Прибрать по стране все т-34 и иже с ними и забыть. ***** удалось сделать невозможную штуку: отбелить гитлера. Теперь гитлер - это *****. А потому все, что с ним связано прибрать на...уй.
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03.04.2022 09:17 Відповісти
"Прибрать по стране все т-34 "
і пам'ятники А.С.Пушкіну прибрати к чортям собачим обов'язково.
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03.04.2022 09:52 Відповісти
Верно. В новой истории Украины не должно быть ничего советско-расийского. Их история закончилась.
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03.04.2022 09:55 Відповісти
Будет значит утилизация русачков ударными темпами. Выполнят план на пятилетку за месяц.
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03.04.2022 09:44 Відповісти
Старий анекдот. З того світу Ганнібап, Чінгізхан та Наполєон дивляться на парад у Москві. Ганнібал - Якби у мене були такі танки, я б таки зруйнував би Рим. Чінгіз - Якби у мене були б таки ракети, я б завойював увесь світ. Наполєон - Якби в мене були б таки ЗМІ, ніхто б не дізнався, що я програв битву при Ватерлоо.
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03.04.2022 10:27 Відповісти
Путін фактично вже покійник. Питання - коли? Чим швидше, тим менше дітей буде вбито...
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03.04.2022 11:34 Відповісти
Хіба в ньому справа? Там колективний путін головного мозку, ось у чому проблема.

Це ***** здохне - прийде інша сволота, володін, чи патрушев, чи ще хто - таке саме падло, тільки хитріше, з ним боротись важче буде.
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03.04.2022 15:44 Відповісти
Там народу немає, населюки лише.
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03.04.2022 12:18 Відповісти
Хотят 9 мая? Что ж, устроим им 22 июня
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03.04.2022 11:51 Відповісти
земли в УКРАИНЕ много,всех тварей похоронят!
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03.04.2022 11:55 Відповісти
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03.04.2022 12:08 Відповісти
На параде провезут фуры-рефрежираторы "Груз 200",
за ними - передвижные крематории, потом колоны одноногих,
одноруких и одноглазых - равнение на педофила.
Потом пойдут оставшиеся танки - сначала один, потом второй.
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03.04.2022 12:56 Відповісти
сказу в кацабском стиле им понятней буде. поросячий обсосок х@ло - х@у тебе на рыло,
получиш на 9 мая груз 200 для парадного построения на площяди где лежит такой же
подонок как и ты.
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03.04.2022 12:41 Відповісти
"знайомих із останніми оцінками американської розвідки" - это той разведке, которая давала 72 часа Киеву?
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03.04.2022 13:03 Відповісти
 
 