Проєкт мирного договору поки не готовий, - Мединський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Член російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що проєкт мирного договору Росії та України ще не готовий. Він вважає, що потрібно "виконати велику роботу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
"Щодо готовності драфту договору для зустрічі у верхах - на превеликий жаль, оптимізму Арахамії не поділяю. Нам потрібно виконати ще більшу роботу. І я бачу, що дипломатичні і військові служби України, як мені видається, сильно відстають у реалізації навіть тих домовленостей, які вже досягнуті на політичному рівні", - заявив російський перемовник.
При цьому Мединський зазначив, що Україна "реалістичніше підходить до низки питань". За його словами, попередньо узгодженими позиціями залишаються: нейтральний позаблоковий без'ядерний статус; відмова від розміщення іноземних військових баз, військ, наступального озброєння, розробки і виробництва зброї масового ураження; проведення навчань за участю іноземних військ з дозволу держав-гарантів; створення системи міжнародних гарантій безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
@bryhynets
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11 год
По єдиному tvканалу почув, що вони один-на-один з Росією, ніхто їм не допомогає тому треба домовлятися(
А домовлятися з ****** вони паталогічно хотіли з 2019 і робили все, щоб ми ніби були один-на-один(
А оці всі джавеліни і стінгери, якими ми нищимо рашистів - це Єрмак склепав?
Російські літаки, як і раніше, "вразливі до систем ППО малого і середнього радіуса дії".
"Внаслідок нездатності виявити та знищити системи ППО зусилля російських сил щодо встановлення панування у повітрі серйозно утруднені, що значно впливає на їхню здатність підтримувати наступ наземних сил", - йдеться у повідомленні Міноборони.
Цього тижня ЗСУ вперше збили російський гелікоптер Мі-28 переносним зенітно-ракетним комплексом Starstreak, який надала Британія.
Виловити цю курву і негайно 😡
А зе проголосить " Я (ЯІ!!!!Я!!!) приніс вам мир!" нагадати продовженя?
І не тільки там.
А от хто в Україні наважится підписати "мирний договір" з рашисстами?! Хто той "камікадзе" ?!
Якщо зрадники з оточення Зеленського гадають що у них щось вийде то вони ДУЖЕ ПОМИЛЯЮТЬСЯ!!!
Українці не бажають миру без звільнення УСІХ теріторії України!
ГШ вислухав. Мабуть уважно. І робить своє!
Подяка і шана Залужному і всім ЗСУ!
Будучи противником любых компромиссов с врагом, глава государства был вынужден все-таки одобрить тогдашний Московский мир. А через несколько месяцев у Каллио случился инсульт, и его правая рука оказалась парализована: президентское пророчество сбылось.
По условиям Московского мира Финляндия потеряла территорию, впятеро превышавшую захваченную Красной армией в ходе боевых действий.
По условиям Московского мира к СССР отошел Выборг - второй по величине город Финляндии, который к концу войны все еще удерживался финскими войсками. Просто вообразим, что Украина эвакуирует население из неоккупированного Харькова и передает его России.
По условиям Московского мира финский полуостров Ханко был отдан в аренду СССР на 30 лет - для создания советской военной базы. Просто представим, что после войны РФ арендует территорию под Одессой, и там размещаются российские войска, еще недавно убивавшие наших сограждан…
Новый раунд войны между Финляндией и СССР стартовал через год и три месяца после подписания Московского мира.
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/2/7336113/
Скільки з цих людей, які вже неживі, повірили хриплим обіцянкам, що все буде добре, що війни не буде, а буде шашлик і дєнь побєди?
Як ті підори, які закликали не панікувати, тепер сплять?
Скільки людей їм повірили і продовжуть вірити в договорняки ? 😠
Тюрьма переговорщикам!
Цікаво яких? Часткове зняття санкцій? Наприклад, клопотання української сторони перед західними партнерами, про зняття хоча б частини персональних санкцій....
А ОПа зезидента погоджується?!
Цікаві перемовини Арахамії з Мединським. У обох є 47?!
тянуть время будут до 9 мая (дня победобесия на кацапии) в надежде на то, что смогут выйти своими ордами на административные границы Донецкой и Луганской областей.
у зелених немає бажання проінформувати народ України про які такі домовленності йде мова???
@BratyKapranovy
"Мирні пропозиції" Банкової - це як зв'язати нам руки перед розстрілом у Бучі.
люба угода з раSSією не варта навіть паперу...на якому написана....
цікаво, чи живуть ще родичі цього Покидька в Смілі...?? хто знає? ЦЕ ПРАВДА!