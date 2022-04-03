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Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами село на Днепропетровщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бомби,касетні

Территорию одного из сел Апостольской громады (Криворожский район) вражеские солдаты обстреляли из системы залпового огня кассетными боеприпасами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал глава Апостолова Андрей Оса.

"Ночью территорию одного из сел громады враг обстрелял из системы залпового огня кассетными боеприпасами. Попаданий в жилые дома, к счастью, нет. Пострадавших нет", - написал он.

Как сказано, на местах падения снарядов работают полиция и ГСЧС.

Читайте также: Российские оккупанты нанесли удар по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу, - глава Днепропетровской ОГА
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Топ комментарии
+11
за все придет ответка. дрожите москальня. дома тоже не отсидитесь.
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03.04.2022 11:53
+10
Сребреніца за масові вбивства мирного населення стала символом геноциду сербів проти боснійців.А Буча? А Буча-це Володимир Володимирович просто не знає.Але якщо зустрітися і заглянути йому в очі...
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03.04.2022 11:50
+6
Хочу звернути вашу увагу на подібрих пропагандонів:
https://www.youtube.com/c/MaximChronicler
допоможіть блоканути

Під виглядом незаангажованої документалістики, створюють "художньо прифарбовані" кіношка про жахіття, не показуючи хто їх чинить, але непомітно натякаючи на "укропів" (цитата із оного з відео)
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03.04.2022 11:45
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Российские танки уничтожены украинской армией под Киевом
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=9N0B9qu0_-s
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03.04.2022 11:45 Ответить
Хочу звернути вашу увагу на подібрих пропагандонів:
https://www.youtube.com/c/MaximChronicler
допоможіть блоканути

Під виглядом незаангажованої документалістики, створюють "художньо прифарбовані" кіношка про жахіття, не показуючи хто їх чинить, але непомітно натякаючи на "укропів" (цитата із оного з відео)
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03.04.2022 11:45 Ответить
Ти диви, яка сук. мокшанська.
На гілляку пропагандона.
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03.04.2022 11:53 Ответить
Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦
@_A_Vit_
·
8 год
Стало известно, что в братской могиле и в канализации найдены тела старосты села Мотыжин Киевской области Ольги Сухенко, ее мужа и сына, пропавших без вести 23 марта. Все трое подверглись пыткам, прежде чем были казнены российским зверьём.

Рашисты - не люди!
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03.04.2022 11:49 Ответить
Сребреніца за масові вбивства мирного населення стала символом геноциду сербів проти боснійців.А Буча? А Буча-це Володимир Володимирович просто не знає.Але якщо зустрітися і заглянути йому в очі...
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03.04.2022 11:50 Ответить
Цей москальський прапагандон макс з Донецька, працює за кремльовскі рублікі. А головне підарюга щось понастроював на своєму каналі і відосіках що не мож залишити відгук та блокувати. Підкажіть хто в темі ?
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03.04.2022 12:06 Ответить
Родину старости й інших розстріляних в Мотижині, люди кажуть що здав місцевий. СБУ !!!!! Робіть так як під час 2 СВ - звільняли село, місто - першими заходили СМЕРШ, контррозвідка, НКВС. Нєх. бродити по місту і горіти праведним гнівом на камери, люди все добре розуміють, виловлюйте колаборантів, навідників й інших місцевих зрадників.
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03.04.2022 12:13 Ответить
Праведним гнівом на камери, все інше - поза камерою.
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03.04.2022 12:26 Ответить
за все придет ответка. дрожите москальня. дома тоже не отсидитесь.
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03.04.2022 11:53 Ответить
 
 