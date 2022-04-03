Окупанти обстріляли касетними боєприпасами село на Дніпропетровщині
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Територію одного із сіл Апостольської громади (Криворізький район) ворожі солдати обстріляли із системи залпового вогню касетними боєприпасами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав голова Апостолового Андрій Оса.
"Вночі територію одного із сіл громади ворог обстріляв із системи залпового вогню касетними боєприпасами. Влучань у житлові будинки, на щастя, немає. Постраждалих немає", - написав він.
Як зазначається, на місцях падіння снарядів працюють поліція та ДСНС.
Топ коментарі
+11 Генадий Горелик
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=9N0B9qu0_-s
https://www.youtube.com/c/MaximChronicler
допоможіть блоканути
Під виглядом незаангажованої документалістики, створюють "художньо прифарбовані" кіношка про жахіття, не показуючи хто їх чинить, але непомітно натякаючи на "укропів" (цитата із оного з відео)
На гілляку пропагандона.
@_A_Vit_
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8 год
Стало известно, что в братской могиле и в канализации найдены тела старосты села Мотыжин Киевской области Ольги Сухенко, ее мужа и сына, пропавших без вести 23 марта. Все трое подверглись пыткам, прежде чем были казнены российским зверьём.
Рашисты - не люди!