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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські війська обстріляли населені пункти Дніпропетровщини забороненими касетними боєприпасами

бомби,касетні

У Дніпропетровській області у четвер, 31 березня, російські війська використали касетні боєприпаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 31 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" двох населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Три ракети були оснащені забороненими касетними боєприпасами", - зазначається в повідомленні.

Під час огляду місця подій вибухотехнічна служба області виявила, розмінувала та знешкодила понад 32 касетні боєприпаси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли ракетами військову частину на Дніпропетровщині: двоє людей загинули, п’ятеро - поранені, - Резніченко

Зазначається, що будь-які військові об'єкти на цій території відсутні.

"Такі дії РФ становлять пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Також читайте: Ворожа ракета влучила в завод у Новомосковську, - Резніченко

Офіс Генпрокурора (3240) Дніпропетровська область (3668)


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Топ коментарі
+25
Очільник французької розвідки подав у відставку. Бо спрогнозував, що путін побоїться напасти на Україну. Жоден з високопосадовців в Україні, котрі публічно виголошували подібні прогнози, не подав у відставку, ані навіть публічно не визнав своєї помилки.
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01.04.2022 15:16
+9
хер тебе а не Украина... ( що в перекладі - х*й тобі а не Україна)

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01.04.2022 15:21
+7
Так как и говорили: "россияне будут поддерживать войну, пока войну в своих городах не получат".

Они кричали: "Даешь войну! Мочи хохлов! Работайте, братья!"

А как по Белгороду сегодня *******, то некоторые жители белгорода уже сегодня пишут в местном чате: "Силы равны, нужно договариваться и выводить войска, чтобы было меньше жертв".
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01.04.2022 15:20
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Очільник французької розвідки подав у відставку. Бо спрогнозував, що путін побоїться напасти на Україну. Жоден з високопосадовців в Україні, котрі публічно виголошували подібні прогнози, не подав у відставку, ані навіть публічно не визнав своєї помилки.
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01.04.2022 15:16 Відповісти
Тому що за кордоном у людей є совість та честь.У Зе такого навіть не чули.
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01.04.2022 15:35 Відповісти
А вам шо так конче необхідно, щоб наше керівництво та високопосадовці саме зараз, під час війни, подавали у відставку? Цього ж хоче і *****, та ще 25 нульових лайкарів.
А ви до війни чим на Цензорі промишляли?
Трампізм? Антиковідна пропаганда? Антивакцинатерство? Антинатівска коаліція?
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01.04.2022 23:43 Відповісти
Кривий Ріг....Запоріжжя ...Дніпро....
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01.04.2022 15:17 Відповісти
те шо й говорив генерал..зі півдня по річці Дніпро, з Півночі Харків -Ізюм зі сходу ОРДЛО
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01.04.2022 15:22 Відповісти
ахахаха)) пусть попробуют) это обстрел от бессилия и небходимости списать боеприпасы и отчитаться. посмотри на сколько км стреляет торнадо-с.
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01.04.2022 16:20 Відповісти
Так как и говорили: "россияне будут поддерживать войну, пока войну в своих городах не получат".

Они кричали: "Даешь войну! Мочи хохлов! Работайте, братья!"

А как по Белгороду сегодня *******, то некоторые жители белгорода уже сегодня пишут в местном чате: "Силы равны, нужно договариваться и выводить войска, чтобы было меньше жертв".
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01.04.2022 15:20 Відповісти
хер тебе а не Украина... ( що в перекладі - х*й тобі а не Україна)

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01.04.2022 15:21 Відповісти
Так начеб то їх відкинули від Дніпропетровщини на 60 км, а вони артою цілять по ній. Чи Торнадо так далеко стріляє?
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01.04.2022 15:58 Відповісти
в гугле забанили?
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01.04.2022 16:20 Відповісти
НЕ "російські війська", а "ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТі" обстріляли...

Ви шо, Арахамію не чули?

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01.04.2022 21:43 Відповісти
было было, но ТАКОГО позора во "власти" еще не припомню((( шо ж вы натворили, те кто "устал от вайны" сидя сракой на диванах, в ютных городах, защищаемых надежно ВСУ с 2014-по 2019 год
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01.04.2022 23:29 Відповісти
Козлорогі порушили усі писані та неписані правила війни. На них очікує така сама кара. Кацапячі свинособаки будуть здихати від голоду без хліба , коли увесь буде насолоджуватись тістечками.
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01.04.2022 23:47 Відповісти
 
 