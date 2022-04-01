Російські війська обстріляли населені пункти Дніпропетровщини забороненими касетними боєприпасами

У Дніпропетровській області у четвер, 31 березня, російські війська використали касетні боєприпаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 31 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" двох населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Три ракети були оснащені забороненими касетними боєприпасами", - зазначається в повідомленні.

Під час огляду місця подій вибухотехнічна служба області виявила, розмінувала та знешкодила понад 32 касетні боєприпаси.

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Зазначається, що будь-які військові об'єкти на цій території відсутні.

"Такі дії РФ становлять пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї", - зазначили в Офісі генпрокурора.

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