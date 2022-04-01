Российские войска обстреляли населенные пункты Днепропетровщины запрещенными кассетными боеприпасами
В Днепропетровской области в четверг, 31 марта, российские войска использовали кассетные боеприпасы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"По данным следствия, 31 марта 2022 года вооруженные силы РФ произвели реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" двух населенных пунктов Криворожского района на Днепропетровщине. Три ракеты были оснащены запрещенными кассетными боеприпасами", - отмечается в сообщении.
Во время осмотра места происшествия взрывотехническая служба области обнаружила, разминировала и обезвредила более 32 кассетных боеприпасов.
Отмечается, что какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют.
"Такие действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия", - отметили в Офисе генпрокурора.
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А ви до війни чим на Цензорі промишляли?
Трампізм? Антиковідна пропаганда? Антивакцинатерство? Антинатівска коаліція?
Они кричали: "Даешь войну! Мочи хохлов! Работайте, братья!"
А как по Белгороду сегодня *******, то некоторые жители белгорода уже сегодня пишут в местном чате: "Силы равны, нужно договариваться и выводить войска, чтобы было меньше жертв".
Ви шо, Арахамію не чули?