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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские войска обстреляли населенные пункты Днепропетровщины запрещенными кассетными боеприпасами

бомби,касетні

В Днепропетровской области в четверг, 31 марта, российские войска использовали кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, 31 марта 2022 года вооруженные силы РФ произвели реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" двух населенных пунктов Криворожского района на Днепропетровщине. Три ракеты были оснащены запрещенными кассетными боеприпасами", - отмечается в сообщении.

Во время осмотра места происшествия взрывотехническая служба области обнаружила, разминировала и обезвредила более 32 кассетных боеприпасов.

Читайте также: Войска РФ обстреляли ракетами воинскую часть на Днепропетровщине: два человека погибли, пятеро - ранены, - Резниченко

Отмечается, что какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют.

"Такие действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия", - отметили в Офисе генпрокурора.

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Автор: 

Офис Генпрокурора (2460) Днепропетровская область (3896)


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Топ комментарии
+25
Очільник французької розвідки подав у відставку. Бо спрогнозував, що путін побоїться напасти на Україну. Жоден з високопосадовців в Україні, котрі публічно виголошували подібні прогнози, не подав у відставку, ані навіть публічно не визнав своєї помилки.
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01.04.2022 15:16
+9
хер тебе а не Украина... ( що в перекладі - х*й тобі а не Україна)

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01.04.2022 15:21
+7
Так как и говорили: "россияне будут поддерживать войну, пока войну в своих городах не получат".

Они кричали: "Даешь войну! Мочи хохлов! Работайте, братья!"

А как по Белгороду сегодня *******, то некоторые жители белгорода уже сегодня пишут в местном чате: "Силы равны, нужно договариваться и выводить войска, чтобы было меньше жертв".
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01.04.2022 15:20
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Очільник французької розвідки подав у відставку. Бо спрогнозував, що путін побоїться напасти на Україну. Жоден з високопосадовців в Україні, котрі публічно виголошували подібні прогнози, не подав у відставку, ані навіть публічно не визнав своєї помилки.
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01.04.2022 15:16 Ответить
Тому що за кордоном у людей є совість та честь.У Зе такого навіть не чули.
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01.04.2022 15:35 Ответить
А вам шо так конче необхідно, щоб наше керівництво та високопосадовці саме зараз, під час війни, подавали у відставку? Цього ж хоче і *****, та ще 25 нульових лайкарів.
А ви до війни чим на Цензорі промишляли?
Трампізм? Антиковідна пропаганда? Антивакцинатерство? Антинатівска коаліція?
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01.04.2022 23:43 Ответить
Кривий Ріг....Запоріжжя ...Дніпро....
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01.04.2022 15:17 Ответить
те шо й говорив генерал..зі півдня по річці Дніпро, з Півночі Харків -Ізюм зі сходу ОРДЛО
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01.04.2022 15:22 Ответить
ахахаха)) пусть попробуют) это обстрел от бессилия и небходимости списать боеприпасы и отчитаться. посмотри на сколько км стреляет торнадо-с.
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01.04.2022 16:20 Ответить
Так как и говорили: "россияне будут поддерживать войну, пока войну в своих городах не получат".

Они кричали: "Даешь войну! Мочи хохлов! Работайте, братья!"

А как по Белгороду сегодня *******, то некоторые жители белгорода уже сегодня пишут в местном чате: "Силы равны, нужно договариваться и выводить войска, чтобы было меньше жертв".
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01.04.2022 15:20 Ответить
хер тебе а не Украина... ( що в перекладі - х*й тобі а не Україна)

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01.04.2022 15:21 Ответить
Так начеб то їх відкинули від Дніпропетровщини на 60 км, а вони артою цілять по ній. Чи Торнадо так далеко стріляє?
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01.04.2022 15:58 Ответить
в гугле забанили?
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01.04.2022 16:20 Ответить
НЕ "російські війська", а "ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТі" обстріляли...

Ви шо, Арахамію не чули?

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01.04.2022 21:43 Ответить
было было, но ТАКОГО позора во "власти" еще не припомню((( шо ж вы натворили, те кто "устал от вайны" сидя сракой на диванах, в ютных городах, защищаемых надежно ВСУ с 2014-по 2019 год
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01.04.2022 23:29 Ответить
Козлорогі порушили усі писані та неписані правила війни. На них очікує така сама кара. Кацапячі свинособаки будуть здихати від голоду без хліба , коли увесь буде насолоджуватись тістечками.
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01.04.2022 23:47 Ответить
 
 