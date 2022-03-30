Вражеская ракета попала в завод в Новомосковске, - Резниченко
Руководитель Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко обнародовал новую информацию о ракетных обстрелах области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
Он подчеркнул: "Вражеские атаки по нашей области. В Днепре ракета попала в нефтебазу. В Новомосковске - в один из заводов. Погибших нет. На месте работают спасатели и правоохранители. Мы победим!"
Топ комментарии
+15 olele
показать весь комментарий30.03.2022 22:54
+12 Sergey Sergeev #49200
показать весь комментарий30.03.2022 23:03
+11 Семен Шкаралупа
показать весь комментарий30.03.2022 22:42
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🔻 орда атакує з повітря ракетами різних типів. Переважно це "Калібр" та Х-55. Ці ракети крилаті й можуть бути різного базування.
🔻 Окупанти мають також чимало літаків, з яких вони завдають ударів. До речі, бувало, на Львівщину злітали з Каспійського моря. Таким чином вони атакували Яворівський полігон. До прикладу, шість літаків вилітає і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, окупанти часто використовують річища для низького польоту.
🔻 два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було.
🔻 Також атакують ракетами типу "Іскандер". Тобто запускають ракету дуже високо, вона робить дугу і на шаленій швидкості летить у задану ціль. Їх повітряні сили українського війська вже теж навчилися збивати.
🔻 Ракети можна швидко збити, основне їх зафіксувати. Хоча бачимо неодноразові випадки, коли ракети РФ падали дорогою через несправності, або потрапляли в іншу ціль.
🔻 переважно усі ракети помітні для військовослужбовців Повітряних сил. Втім це високоточна зброя, яка летить 800 кілометрів за годину. Якщо ракета летить з Чорного моря, то незрозумілою є локація, запрограмована для неї, тому сирена вмикається починаючи від Херсонської області й до Заходу.
📌Повітряні сили збивають цілі переважно зенітними ракетними комплексами. Стінгери, Ігла, британські та американські зенітні ракетні комплекси є на озброєнні.
📌Ми вже навіть винищувачами збиваємо, що свідчить про майстерність наших пілотів. Це дуже складно, адже мають скластися умови, треба бути у вигідному розташуванні. Звісно, є шанс, що ракету знешкодять по дорозі. Втім ціль складна та малопомітна, але нас це не зупиняє, ми збиваємо. https://t.me/operativnoZSU/16463
https://youtu.be/bxObXb90cR8
а бил лі мальчік?