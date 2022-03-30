Вражеская ракета попала в завод в Новомосковске, - Резниченко

Руководитель Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко обнародовал новую информацию о ракетных обстрелах области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Он подчеркнул: "Вражеские атаки по нашей области. В Днепре ракета попала в нефтебазу. В Новомосковске - в один из заводов. Погибших нет. На месте работают спасатели и правоохранители. Мы победим!"

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