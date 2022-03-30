Ворожа ракета влучила в завод у Новомосковську, - Резніченко

Керівник Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко оприлюднив нову інформацію про ракетний обстріл області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Він підкреслив: "Ворожі атаки по нашій області. У Дніпрі ракета влучила у нафтобазу. У Новомосковську - в один з заводів. Загиблих немає. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Ми переможемо!"

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