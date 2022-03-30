УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10179 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
28 844 39

Ворожа ракета влучила в завод у Новомосковську, - Резніченко

ракета

Керівник Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко оприлюднив нову інформацію про ракетний обстріл області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Він підкреслив: "Ворожі атаки по нашій області. У Дніпрі ракета влучила у нафтобазу. У Новомосковську - в один з заводів. Загиблих немає. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Ми переможемо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві російські ракети влучили в нафтобазу Дніпра, повну палива. Об‘єкт знищено, - голова Дніпропетровської облради

Автор: 

ракети (4000) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3610)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат:

🔻 орда атакує з повітря ракетами різних типів. Переважно це "Калібр" та Х-55. Ці ракети крилаті й можуть бути різного базування.

🔻 Окупанти мають також чимало літаків, з яких вони завдають ударів. До речі, бувало, на Львівщину злітали з Каспійського моря. Таким чином вони атакували Яворівський полігон. До прикладу, шість літаків вилітає і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, окупанти часто використовують річища для низького польоту.

🔻 два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було.

🔻 Також атакують ракетами типу "Іскандер". Тобто запускають ракету дуже високо, вона робить дугу і на шаленій швидкості летить у задану ціль. Їх повітряні сили українського війська вже теж навчилися збивати.

🔻 Ракети можна швидко збити, основне їх зафіксувати. Хоча бачимо неодноразові випадки, коли ракети РФ падали дорогою через несправності, або потрапляли в іншу ціль.

🔻 переважно усі ракети помітні для військовослужбовців Повітряних сил. Втім це високоточна зброя, яка летить 800 кілометрів за годину. Якщо ракета летить з Чорного моря, то незрозумілою є локація, запрограмована для неї, тому сирена вмикається починаючи від Херсонської області й до Заходу.

📌Повітряні сили збивають цілі переважно зенітними ракетними комплексами. Стінгери, Ігла, британські та американські зенітні ракетні комплекси є на озброєнні.

📌Ми вже навіть винищувачами збиваємо, що свідчить про майстерність наших пілотів. Це дуже складно, адже мають скластися умови, треба бути у вигідному розташуванні. Звісно, є шанс, що ракету знешкодять по дорозі. Втім ціль складна та малопомітна, але нас це не зупиняє, ми збиваємо. https://t.me/operativnoZSU/16463
показати весь коментар
30.03.2022 22:54
+12
Дякуємо Кучмі, що подарив пуйлу пів тисячі Х-55. До речі, йому там за бугром зараз не ікається?
показати весь коментар
30.03.2022 23:03
+11
Піда*аси...
показати весь коментар
30.03.2022 22:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Піда*аси...
показати весь коментар
30.03.2022 22:42 Відповісти
Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат:

🔻 орда атакує з повітря ракетами різних типів. Переважно це "Калібр" та Х-55. Ці ракети крилаті й можуть бути різного базування.

🔻 Окупанти мають також чимало літаків, з яких вони завдають ударів. До речі, бувало, на Львівщину злітали з Каспійського моря. Таким чином вони атакували Яворівський полігон. До прикладу, шість літаків вилітає і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, окупанти часто використовують річища для низького польоту.

🔻 два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було.

🔻 Також атакують ракетами типу "Іскандер". Тобто запускають ракету дуже високо, вона робить дугу і на шаленій швидкості летить у задану ціль. Їх повітряні сили українського війська вже теж навчилися збивати.

🔻 Ракети можна швидко збити, основне їх зафіксувати. Хоча бачимо неодноразові випадки, коли ракети РФ падали дорогою через несправності, або потрапляли в іншу ціль.

🔻 переважно усі ракети помітні для військовослужбовців Повітряних сил. Втім це високоточна зброя, яка летить 800 кілометрів за годину. Якщо ракета летить з Чорного моря, то незрозумілою є локація, запрограмована для неї, тому сирена вмикається починаючи від Херсонської області й до Заходу.

📌Повітряні сили збивають цілі переважно зенітними ракетними комплексами. Стінгери, Ігла, британські та американські зенітні ракетні комплекси є на озброєнні.

📌Ми вже навіть винищувачами збиваємо, що свідчить про майстерність наших пілотів. Це дуже складно, адже мають скластися умови, треба бути у вигідному розташуванні. Звісно, є шанс, що ракету знешкодять по дорозі. Втім ціль складна та малопомітна, але нас це не зупиняє, ми збиваємо. https://t.me/operativnoZSU/16463
показати весь коментар
30.03.2022 22:54 Відповісти
Дякуємо Кучмі, що подарив пуйлу пів тисячі Х-55. До речі, йому там за бугром зараз не ікається?
показати весь коментар
30.03.2022 23:03 Відповісти
йому та його прем'єру Пустовойтенку які передали рашистам 700 ракет,два десятка бомбардувальників та обладнання для їх обслуговування.
показати весь коментар
30.03.2022 23:24 Відповісти
і зараз ця зброя руйнує нашу країну
показати весь коментар
30.03.2022 23:27 Відповісти
Подякуй краще сонцесяйному за асфальт на 100 млрд зелених - німеція за 3 млрд планує придбати у єврейців систему ППО яка захищатиме не лише її , а і всі навколишні країни ...... 3 млрд із 100 - це 3% (( якби це було б зроблено у нас , а повір- ми могли це зробити без єврейців якби не похерили у 2019 всі ВЛАСНІ ракетні програми , то сьогодні нам би не 500 а 5000 тих іксів були б ************** (( А ти і далі на Кучму сри ! Я не його прихильник , але при ньому один двінок телефонний зупинив провокацію кацапні під Тузлою ( звісно якщо ти це пам"ятаєш , бо може тоді іще під столом у штанці пісяв ) , видно людина розуміла що робить трішки краще аніж ти сьогодні .......... ну але ж і правда (( це ж тебе двічі президентом України обирали а не Кучму ((
показати весь коментар
30.03.2022 23:24 Відповісти
Саме через Кучму та його керівника адміністрації Медведчука стало можливим швидка анексія Криму,після кучмагейту були підписані міждержавні угоди які стратегічно послабили нацбезпеку України!
показати весь коментар
30.03.2022 23:33 Відповісти
Розслаб булки (( бо ти так до біловезьких угод доберешся і там зраду українських інтересів знайдеш , скажеш що потрібно було у совку залишатися ((
показати весь коментар
30.03.2022 23:36 Відповісти
ост такі експрезиденти та експрем'єри допомогли путіну з плацдармом на півдні
https://youtu.be/bxObXb90cR8
показати весь коментар
30.03.2022 23:42 Відповісти
Ти невиліковний , допомогти не вийде , співчуваю ((
показати весь коментар
31.03.2022 00:17 Відповісти
Поворотним,стало вбивство Чорновола,кгб,аби привести до влади Кучму, далі,вже неіснувало ніяеого шансу на проукраїнську владу в Україні. Сформовано було виключно кгбстську обойму,без винятків. Не вийшло,хоч щось,змінити в цій обоймі Майданами. Весь,час на виборах крутилися виключно кгбістські креатури,в різних сарафанчиках, й досі крутиться,те ж, саме лайно в іншій обгортці. За великим рахунком, досі, влада веде бій з Народом на винищення. Влада намагається знищити Народ.А,народ нездатен,цього зрозуміти,лише інстиктивно намагається вижити. Коли,настане час прозріння? Невідомо. Може з закінченням,цієї війни? Може,якщо непростить шушері,горе,яке,та наробила в екзальтації намагаючись в котрий раз досягти цілі. Десь,так. А,персоналії то вторинне,бо верхівка досі крутиться з креатур кгб ссср
показати весь коментар
31.03.2022 00:30 Відповісти
А нам до війни хтось би продав ППО ? Ото ж то.
показати весь коментар
31.03.2022 00:03 Відповісти
А ти його купувати пробував чи дороги будував ? Ото ж то .....І крім того дочитуй до кінця , а не лише перший рядок - КБ Луч за ці самі 3 млрд тобі б за три роки розгорнуло власне виробництво ракет зі швидкістю пиріжків (( тобі зараз танки палять ракетами Луча , зробленими для арабів , бо в України три роки грошей не було щоб для себе замовити (( а якийсь черговий міністр оборони , що ручки із золотим пером по сто тисяч за штуку сотнями брав , "Вільху " не хотів замовляти бо на складі вже чи сто чи двісті лежить , вони не потрібні (( Будеш далі тут херню писати ?
показати весь коментар
31.03.2022 00:16 Відповісти
P.S. До речі щоб ти знав - українською вірно буде "гикається" , "ікається" це на болотах ((
показати весь коментар
30.03.2022 23:26 Відповісти
Він в Україні
показати весь коментар
31.03.2022 00:10 Відповісти
ППО ???
показати весь коментар
30.03.2022 22:43 Відповісти
В асфальте.
показати весь коментар
30.03.2022 23:06 Відповісти
дуже гарна відповідь від влади, все згоріло, ай-ай-ай - гарна стратегія

а бил лі мальчік?
показати весь коментар
30.03.2022 22:43 Відповісти
собаки *****...
показати весь коментар
30.03.2022 22:47 Відповісти
Земля им стекловатой. И их родным всем.
показати весь коментар
30.03.2022 22:58 Відповісти
чому у відповідь не знищуються аеродроми, нафтобази, полігони ворога на його території??? Чого ще боятися? Найстрашніше відбулось!
показати весь коментар
30.03.2022 22:48 Відповісти
джавелінами?
показати весь коментар
30.03.2022 22:55 Відповісти
Ну тобі з германії видніше аніж з України що все найстрашніше вже відбулося (( давай там піднімай у повітря літаки бундесверу , вже ж нічого страшного не буде , добивай кацапню у його лігві !((
показати весь коментар
30.03.2022 22:57 Відповісти
А чем? Был бы ОТРК Гром, уже б е..анули по их аэродромам.
показати весь коментар
30.03.2022 23:00 Відповісти
найдалі куди може добити ЗСУ, це 120 км Точкою
показати весь коментар
30.03.2022 23:03 Відповісти
Причём, это максимум. В зависимости от б\ч, ЕМНИП, 90-120км.
показати весь коментар
30.03.2022 23:08 Відповісти
Уничтожение инфраструктуры это расчёт на долгосрочную войну. Ну уже понятно что так и будет
показати весь коментар
30.03.2022 22:51 Відповісти
И что , ЮМЗ нельзя пару ракет запустить в ответ , по мосту Чего уже бояться
показати весь коментар
30.03.2022 22:53 Відповісти
Сказали вже, нема чим - Зе-боби всі кошти на будівництво доріг витратили. А країни НАТО зброю середньої дальності принципово не дають, максимум джавеліни.
показати весь коментар
30.03.2022 23:09 Відповісти
Нагадай мені дурному - скільки там ваша країна нам ракет продала щоб нам було чим "бомбануть" ? (( Бо я тільки про одну чув - носить назву " польовий госпіталь у Львові" (( Це щоб як слабий у географії ( по відстані від району бойових дій)так як ніби польовий госпіталь у Ізраїлі розміщений у Анкарі ((
показати весь коментар
30.03.2022 23:33 Відповісти
Новомосковськ треба дефашистизувати. І назвати якимось кошерним ім'ям, назразок НовоБандерштат.
показати весь коментар
30.03.2022 23:00 Відповісти
Цих "московських" ціла куча-там села ще є по Україні. Потрібно буде перейменувати. Обов'язково.
показати весь коментар
31.03.2022 09:15 Відповісти
сначала узнать куда хотели попасть - потом подтвердить что попали или вообще ни пару з вуст...и всё...зачем вы со всех утюгов и чайников расказываете, показываете - кто, куда, когда, а потом ноете...будь проще и к тебе потянутся люди - это не сейчас...потом после войны...и не забывайте тех дебилов в 4 - 5 раз больше чем нас...берегите себя!!!
показати весь коментар
30.03.2022 23:00 Відповісти
Ракета баллистическая, наша ПВО такие не может сбивать, били по новейшему заводу производства изделий из титана. Предполагаю, что ничего там в заводских корпусах уже не было, давно вывезли современнейшее и дорогое оборудование. Если нет, то это про...б, но не думаю.
показати весь коментар
30.03.2022 23:19 Відповісти
 
 