Ирпень закрыт на выезд для защиты от мародеров, - мэр Маркушин

Местные власти Ирпеня приняли решение закрыть город для защиты от мародеров.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все выезжающие из Ирпеня машины. Также на улицах круглосуточно работает полиция - это и патрули, и взрывотехники", - уточнил он.

"Кстати, уже есть адрес в Стоянке, где, по предварительной информации, организовали склад награбленного. Уверен, скоро эти вещи вернутся к своим законным владельцам.

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