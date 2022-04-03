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Ирпень закрыт на выезд для защиты от мародеров, - мэр Маркушин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ірпінь

Местные власти Ирпеня приняли решение закрыть город для защиты от мародеров.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все выезжающие из Ирпеня машины. Также на улицах круглосуточно работает полиция - это и патрули, и взрывотехники", - уточнил он.

"Кстати, уже есть адрес в Стоянке, где, по предварительной информации, организовали склад награбленного. Уверен, скоро эти вещи вернутся к своим законным владельцам.

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Топ комментарии
+17
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03.04.2022 12:10
+13
Медвечук, шуфричи, мураевьі, должньі бьіть разорваньі на мелкие куски и спущеньі в унитаз.
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03.04.2022 12:01
+8
Не стесняемся расстреливать мародёров и прочую мразь! Сейчас нам кормить это чудо, вместо ребят которые в окопах голодают, а потом оно выйдет и продолжит своё грязное дело!
Чистая нация - залог успеха!!!
Помним что где-то в глубине души, воровство произошло от рашки.
А тем кто решил что мародерство это вынужденная мера - станьте на улице и попросите помощи! вам и еду принесут и одежду и может даже жильё, если сочтут вменяемым.
Не будьте рашистами, оставайтесь Людьми!
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03.04.2022 12:15
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Медвечук, шуфричи, мураевьі, должньі бьіть разорваньі на мелкие куски и спущеньі в унитаз.
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03.04.2022 12:01 Ответить
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03.04.2022 12:10 Ответить
Победа в битве за Киев - аналог победы под Москвой 80 лет назад: переломная точка в войне с нацистами - как гитлеровскими, так и путинскими
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03.04.2022 12:27 Ответить
Шуфрич в п'ятницю по Верховній Раді бігав.
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03.04.2022 16:47 Ответить
Сподіваюся мародери розмінують своїм м'ясом будинки і вулиці.
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03.04.2022 12:11 Ответить
Не стесняемся расстреливать мародёров и прочую мразь! Сейчас нам кормить это чудо, вместо ребят которые в окопах голодают, а потом оно выйдет и продолжит своё грязное дело!
Чистая нация - залог успеха!!!
Помним что где-то в глубине души, воровство произошло от рашки.
А тем кто решил что мародерство это вынужденная мера - станьте на улице и попросите помощи! вам и еду принесут и одежду и может даже жильё, если сочтут вменяемым.
Не будьте рашистами, оставайтесь Людьми!
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03.04.2022 12:15 Ответить
Зря. Військовий час - просто розстрілювати.
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03.04.2022 12:16 Ответить
Новая методичка: в россии "объяснили", откуда в Буче и Ирпене трупы гражданских

на раZZиеуже готовы оправдывать своих мародеров и убийц в глазах хотя бы своего народа

раZZиськие журналисты-пропагандоны уже придумали, каким образом будут объяснять засилье трупов мирных украинцев на улицах сел и городков под Киевом.
Судя по удивительному единодушию, кремлядь уже "спустил" новую методичку - рассказывать, что убитые скончались от рук украинских "националистов", которые расстреливали людей во время комендантского часа.

Такие новости в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Фашик Донецкий.

https://t.me/telegraf_com_ua/12294

Блогер пытается подчеркнуть нелепость ситуации: украинские военные заходили в города сразу же после того, как оккупанты сбегали. Когда могло у ВСУ появиться время, чтобы "подбросить" трупы в прежде оккупированные населенные пункты, абсолютно неясно.
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03.04.2022 12:34 Ответить
Біля ломбардів в Білорусі кучкуються руzzішвайн.гаулчйтер лука сліпий бл. Як білоруси це можуть купувати?
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03.04.2022 12:36 Ответить
..а чим білорусня відрізняється від звичайної русні?! Така ж гидота та мразота... що і русня! Тільки більш сциклива і брехлива.
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03.04.2022 16:52 Ответить
Усіх мародерів на розмінування! Пішим ходом. А там на все воля Божа. Якщо виживе, то у в'язницю.
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03.04.2022 12:53 Ответить
Британская разведка о ситуации на Черном и Азовском морях
10:59

Военно-морской флот России сохраняет дальнюю блокаду украинских берегов Черного и Азовского морей, не давая украинским силам снабжать свои подразделения с моря, говорится в сообщении Минобороны Британии.

У России остаются возможности, чтобы высадить морской десант, однако такая операция будет рискованна, так как у Вооруженных сил Украины было время подготовиться к ней.

Что касается попадания мин в Черное море, то, хотя стороны оспаривают, как они туда попали, и их происхождения до конца не выяснено, британская разведка связывает их появление с действиями российского флота.

Русская служба BBC отмечает, что в сводке не говорится, куда Россия может высадить морской десант. Эксперты ожидали такой операции под Одессой в первые недели войны, но к концу ее первого месяца сходились во мнении, что она будет слишком рискованной без контроля над Николаевым, а его российская армия не смогла захватить.
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03.04.2022 13:03 Ответить
Цілком підтримую. Але якщо лише сьогодні то спізнилися. Здається вчора хтось писав з очевидців, що їздять одна меншина по аптекам та заправкам. Хоча може й брехня. Коментатори бувають різні.
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03.04.2022 14:59 Ответить
 
 