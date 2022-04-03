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Ірпінь закрито на виїзд для захисту від мародерів, - мер Маркушин
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Місцева влада Ірпеня ухвалила рішення закрити місто для захисту від мародерів.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.
"Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки", - уточнив він.
"До речі, уже маємо адрес у Стоянці, де, за попередньою інформацією, організували склад награбоваваного. Впевнений, скоро ці речі повернуться до своїх законних власників.
Топ коментарі
+17 Ksenia VB
показати весь коментар03.04.2022 12:10
+13 Patrick's
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+8 Destr Smith
показати весь коментар03.04.2022 12:15
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Чистая нация - залог успеха!!!
Помним что где-то в глубине души, воровство произошло от рашки.
А тем кто решил что мародерство это вынужденная мера - станьте на улице и попросите помощи! вам и еду принесут и одежду и может даже жильё, если сочтут вменяемым.
Не будьте рашистами, оставайтесь Людьми!
на раZZиеуже готовы оправдывать своих мародеров и убийц в глазах хотя бы своего народа
раZZиськие журналисты-пропагандоны уже придумали, каким образом будут объяснять засилье трупов мирных украинцев на улицах сел и городков под Киевом.
Судя по удивительному единодушию, кремлядь уже "спустил" новую методичку - рассказывать, что убитые скончались от рук украинских "националистов", которые расстреливали людей во время комендантского часа.
Такие новости в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Фашик Донецкий.
https://t.me/telegraf_com_ua/12294
Блогер пытается подчеркнуть нелепость ситуации: украинские военные заходили в города сразу же после того, как оккупанты сбегали. Когда могло у ВСУ появиться время, чтобы "подбросить" трупы в прежде оккупированные населенные пункты, абсолютно неясно.
10:59
Военно-морской флот России сохраняет дальнюю блокаду украинских берегов Черного и Азовского морей, не давая украинским силам снабжать свои подразделения с моря, говорится в сообщении Минобороны Британии.
У России остаются возможности, чтобы высадить морской десант, однако такая операция будет рискованна, так как у Вооруженных сил Украины было время подготовиться к ней.
Что касается попадания мин в Черное море, то, хотя стороны оспаривают, как они туда попали, и их происхождения до конца не выяснено, британская разведка связывает их появление с действиями российского флота.
Русская служба BBC отмечает, что в сводке не говорится, куда Россия может высадить морской десант. Эксперты ожидали такой операции под Одессой в первые недели войны, но к концу ее первого месяца сходились во мнении, что она будет слишком рискованной без контроля над Николаевым, а его российская армия не смогла захватить.