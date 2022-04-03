США направили в Украину два самолета медикаментов, - Минздрав

Благотворители из США направили в Украину 150 тонн медикаментов и расходных материалов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Два самолета с медицинской помощью для Украины уже совершили посадку в Польше. Сейчас мы распределяем гуманитарный груз и будем доставлять его на нашу территорию наземными путями. Часть груза уже находится в Украине. На этот раз мы получили от наших партнеров не только медикаменты, но и оборудование и автомобиль скорой помощи. Минздрав благодарит каждого друга Украины, который внес свой вклад в этот груз и помог в сложное время обеспечить нашу систему здравоохранения необходимыми средствами", - сообщил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.

Гуманитарный груз состоит из медикаментов, в которых сейчас больше всего нуждаются украинские больницы. Среди них: антибиотики, кровоостанавливающие и противовоспалительные препараты, хирургический шовный материал, турникеты для остановки кровотечения и медицинское оборудование. Кроме того, один из самолетов среди прочего доставил еще и автомобиль скорой медицинской помощи.

Гумпомощь для Украины была собрана больницами и благотворителями из разных штатов при поддержке Украинской медицинской ассоциации Северной Америки (UMANA).

Полученные лекарства, медицинские изделия и оборудование будут распределены между украинскими больницами, которые причастны к зоне боевых действий и больше нуждаются в поддержке.

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