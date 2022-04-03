РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5569 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
3 523 13
лекарства (1187) Минздрав (4826) помощь (6259) США (23230)

США направили в Украину два самолета медикаментов, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

медицина,медуслуги

Благотворители из США направили в Украину 150 тонн медикаментов и расходных материалов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Два самолета с медицинской помощью для Украины уже совершили посадку в Польше. Сейчас мы распределяем гуманитарный груз и будем доставлять его на нашу территорию наземными путями. Часть груза уже находится в Украине. На этот раз мы получили от наших партнеров не только медикаменты, но и оборудование и автомобиль скорой помощи. Минздрав благодарит каждого друга Украины, который внес свой вклад в этот груз и помог в сложное время обеспечить нашу систему здравоохранения необходимыми средствами", - сообщил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.

Гуманитарный груз состоит из медикаментов, в которых сейчас больше всего нуждаются украинские больницы. Среди них: антибиотики, кровоостанавливающие и противовоспалительные препараты, хирургический шовный материал, турникеты для остановки кровотечения и медицинское оборудование. Кроме того, один из самолетов среди прочего доставил еще и автомобиль скорой медицинской помощи.

Гумпомощь для Украины была собрана больницами и благотворителями из разных штатов при поддержке Украинской медицинской ассоциации Северной Америки (UMANA).

Полученные лекарства, медицинские изделия и оборудование будут распределены между украинскими больницами, которые причастны к зоне боевых действий и больше нуждаются в поддержке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами село на Днепропетровщине
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
Дякуємо.
показать весь комментарий
03.04.2022 12:19
+5
А можна нам трохи літаків, але без медикаментів??

(якщо ви зрозуміли, про що я)
показать весь комментарий
03.04.2022 12:23
+3
США надіслали Україні два літаки медикаментів
*********
Набагато краще виглядало б без слів "два" і "медикаментів".

Щоб було так, - "США надіслали Україні літаки."
показать весь комментарий
03.04.2022 12:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо.
показать весь комментарий
03.04.2022 12:19 Ответить
США надіслали Україні два літаки медикаментів
*********
Набагато краще виглядало б без слів "два" і "медикаментів".

Щоб було так, - "США надіслали Україні літаки."
показать весь комментарий
03.04.2022 12:21 Ответить
А якби було "США надіслали Україні два літаки", то було навіть ще краще.
показать весь комментарий
03.04.2022 12:22 Ответить
А можна нам трохи літаків, але без медикаментів??

(якщо ви зрозуміли, про що я)
показать весь комментарий
03.04.2022 12:23 Ответить
було б ще краще, якби перейняли практику надання гумдопомоги разом з транспортом, в якому вона перевозиться
показать весь комментарий
03.04.2022 13:25 Ответить
Зброї треба!Багато різної,прекрасної зброї!!!
показать весь комментарий
03.04.2022 12:30 Ответить
Дякуємо.....та сподіваємося що расходні матеріали це зброя
показать весь комментарий
03.04.2022 12:37 Ответить
❗️Лондон готовится предоставить Украине противокорабельные ракеты, пишет Times.

Как заявляет премьер Борис Джонсон, они понадобятся для защиты Одессы от нападения.

В Лондоне хотят "предотвратить наступление русских на Одессу, точно так же, как британские противотанковые ракеты использовались, чтобы помешать президенту Путину захватить Киев".

В Британии уверены, что остановка российского наступления под Киевом - это заслуга гранатометов NLAW. Но теперь войска РФ концентрируются на юге, пишет издание.

Речь может идти о поставках американских ракет Harpoon.
показать весь комментарий
03.04.2022 12:53 Ответить
Достаточно одной апмулы с цианидом для бункерной Крысы, чтоб прекратить это безумие!
показать весь комментарий
03.04.2022 13:18 Ответить
Недостатньо. Нічого не зміниться.
показать весь комментарий
03.04.2022 13:52 Ответить
 
 