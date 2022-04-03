США надіслали Україні два літаки медикаментів, - МОЗ
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Благодійники зі США надіслали до України 150 тонн медикаментів та витратних матеріалів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"Два літаки з медичною допомогою для України вже здійснили посадку у Польщі. Наразі ми розподіляємо гуманітарний вантаж і наземними шляхами доставлятимемо його на нашу територію. Частина вантажу вже знаходиться в Україні. Цього разу ми отримали від наших партнерів не лише медикаменти, а й обладнання та автівку швидкої допомоги. МОЗ дякує кожному другу України, який зробив свій внесок у цей вантаж та допоміг у складний час забезпечити нашу систему охорони здоров'я необхідними засобами", - повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.
Гуманітарний вантаж складається з медикаментів, яких нині найбільше потребують українські лікарні. Серед них: антибіотики, кровоспинні та протизапальні препарати, хірургічний шовний матеріал, турнікети для зупинки кровотечі та необхідне медичне обладнання. Окрім того, один із літаків, серед іншого, доставив ще й автомобіль швидкої медичної допомоги.
Гумдопомога для України була зібрана лікарнями та благодійниками з різних штатів за підтримки Української медичної асоціації Північної Америки (UMANA).
Отримані ліки, медичні вироби та обладнання будуть розподілені між українськими лікарнями, які дотичні до зони бойових дій та наразі найбільше потребують підтримки.
Будь ласка, зачекайте...
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Набагато краще виглядало б без слів "два" і "медикаментів".
Щоб було так, - "США надіслали Україні літаки."
(якщо ви зрозуміли, про що я)
Как заявляет премьер Борис Джонсон, они понадобятся для защиты Одессы от нападения.
В Лондоне хотят "предотвратить наступление русских на Одессу, точно так же, как британские противотанковые ракеты использовались, чтобы помешать президенту Путину захватить Киев".
В Британии уверены, что остановка российского наступления под Киевом - это заслуга гранатометов NLAW. Но теперь войска РФ концентрируются на юге, пишет издание.
Речь может идти о поставках американских ракет Harpoon.