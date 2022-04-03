УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5501 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 523 13
ліки (729) МОЗ (3877) допомога (5194) США (14501)

США надіслали Україні два літаки медикаментів, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

медицина,медуслуги

Благодійники зі США надіслали до України 150 тонн медикаментів та витратних матеріалів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Два літаки з медичною допомогою для України вже здійснили посадку у Польщі. Наразі ми розподіляємо гуманітарний вантаж і наземними шляхами доставлятимемо його на нашу територію. Частина вантажу вже знаходиться в Україні. Цього разу ми отримали від наших партнерів не лише медикаменти, а й обладнання та автівку швидкої допомоги. МОЗ дякує кожному другу України, який зробив свій внесок у цей вантаж та допоміг у складний час забезпечити нашу систему охорони здоров'я необхідними засобами", - повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

Гуманітарний вантаж складається з медикаментів, яких нині найбільше потребують українські лікарні. Серед них: антибіотики, кровоспинні та протизапальні препарати, хірургічний шовний матеріал, турнікети для зупинки кровотечі та необхідне медичне обладнання. Окрім того, один із літаків, серед іншого, доставив ще й автомобіль швидкої медичної допомоги.

Гумдопомога для України була зібрана лікарнями та благодійниками з різних штатів за підтримки Української медичної асоціації Північної Америки (UMANA).

Отримані ліки, медичні вироби та обладнання будуть розподілені між українськими лікарнями, які дотичні до зони бойових дій та наразі найбільше потребують підтримки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держпродспоживслужба буде щодня моніторити ціни на продукти, ліки та пальне

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Дякуємо.
показати весь коментар
03.04.2022 12:19
+5
А можна нам трохи літаків, але без медикаментів??

(якщо ви зрозуміли, про що я)
показати весь коментар
03.04.2022 12:23
+3
США надіслали Україні два літаки медикаментів
*********
Набагато краще виглядало б без слів "два" і "медикаментів".

Щоб було так, - "США надіслали Україні літаки."
показати весь коментар
03.04.2022 12:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо.
показати весь коментар
03.04.2022 12:19 Відповісти
США надіслали Україні два літаки медикаментів
*********
Набагато краще виглядало б без слів "два" і "медикаментів".

Щоб було так, - "США надіслали Україні літаки."
показати весь коментар
03.04.2022 12:21 Відповісти
А якби було "США надіслали Україні два літаки", то було навіть ще краще.
показати весь коментар
03.04.2022 12:22 Відповісти
А можна нам трохи літаків, але без медикаментів??

(якщо ви зрозуміли, про що я)
показати весь коментар
03.04.2022 12:23 Відповісти
було б ще краще, якби перейняли практику надання гумдопомоги разом з транспортом, в якому вона перевозиться
показати весь коментар
03.04.2022 13:25 Відповісти
Зброї треба!Багато різної,прекрасної зброї!!!
показати весь коментар
03.04.2022 12:30 Відповісти
Дякуємо.....та сподіваємося що расходні матеріали це зброя
показати весь коментар
03.04.2022 12:37 Відповісти
❗️Лондон готовится предоставить Украине противокорабельные ракеты, пишет Times.

Как заявляет премьер Борис Джонсон, они понадобятся для защиты Одессы от нападения.

В Лондоне хотят "предотвратить наступление русских на Одессу, точно так же, как британские противотанковые ракеты использовались, чтобы помешать президенту Путину захватить Киев".

В Британии уверены, что остановка российского наступления под Киевом - это заслуга гранатометов NLAW. Но теперь войска РФ концентрируются на юге, пишет издание.

Речь может идти о поставках американских ракет Harpoon.
показати весь коментар
03.04.2022 12:53 Відповісти
Достаточно одной апмулы с цианидом для бункерной Крысы, чтоб прекратить это безумие!
показати весь коментар
03.04.2022 13:18 Відповісти
Недостатньо. Нічого не зміниться.
показати весь коментар
03.04.2022 13:52 Відповісти
 
 