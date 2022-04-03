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война (47249) Киевская область (3538) ООН (3935) Порошенко (19352) Совбез ООН (1025) массовое убийство (69) Буча (419) военные преступления (1160)

Порошенко призывает экстренно созвать Совбез ООН и Совет ООН по правам человека из-за зверств российских оккупантов в Киевской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча,вбивство

Петр Порошенко призывает собрать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и Совета ООН по правам человека, чтобы представить всему миру факты геноцида украинского народа со стороны путинского режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".

"Шокированный массовыми убийствами российскими военными мирных жителей городов и поселков Киевской области. И Украина, и мир должны отдавать себе отчет, что именно такую ​​страшную судьбу приготовил для нас, для украинцев, кровавый путинский режим, если мы проигрываем в этой войне, если опустим руки и перестанем бороться", – написал Порошенко в Facebook.

"Призываю созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека, на котором представить бесчеловечные факты геноцида украинского народа со стороны путинского режима и решительно отреагировать на эти преступления. Предлагаю также немедленно направить международную миссию для изучения и фиксации фактов геноцида", - подчеркивает пятый президент.

Порошенко убежден: доказательства массовых убийств украинцев должны также лежать на столе Международного уголовного суда по делу геноцида против Украины, а любые так называемые мирные договоренности с Россией невозможны без обеспечения полной ответственности российских военных преступников за убийства украинцев и уничтожение мирных городов и поселков.

"Весь мир должен еще раз подумать, хочет ли он торговать с кровавым мясником Путиным, заключать с ним новые соглашения и строить с его режимом свое будущее", – пишет Порошенко.

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"Путин, как и Сталин, стремится стереть Украину и украинцев с лица земли и карты мира. Но несмотря ни на что, мы победим, Украина победит. Почтим погибших, помолимся о покое их душ, а потом еще крепче стиснем зубы и будем гнать врага с украинской земли", – убежден Петр Порошенко.

"Кровавые репрессии против украинцев в который раз убеждают меня в том, что единственный возможный путь для региональной и мировой безопасности – это депутинизация России", – резюмирует пятый президент.
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Топ комментарии
+64
Він би вже скликав.
А чого зелені чекають ? Бояться мирні угоди зіпсувати чи що ?
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03.04.2022 12:35
+51
Не Порошенко это должен делать, а президент. За границей ох как не любят когда мирных расстреливают, нужно этим пользоваться. Но зеле некогда.. оно интервью целыми днями дает... некогда ему..
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03.04.2022 12:36
+44
...ми землею і водою вмієм битися з ордою!

Генерал Дмитро Марченко:

виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ

Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві. Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.

Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали. А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо. Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.

За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ. У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.

👉🏼Які уроки битви за Київ?

1. Ми були не готові. Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони.
4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
6. Протитанкові комплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами. Тепер це тупо колони смертників.
7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда. Хитрий, вмілий, впертий, незламний. На ньому трималася вся армія Совєцького союзу. Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами, робить ЗСУ непереможними.

Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
https://t.me/irpininteresting/4673
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03.04.2022 12:46
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🔴 Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что он поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой.
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03.04.2022 12:55 Ответить
Я на канале DW на ютубе уже неделю пишу - что там, немцы, вам ваш Шредер не жмет, никакие места не натирает, все еще в Газпроме? Морозятся они знатно
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03.04.2022 13:09 Ответить
нічого, крапля камінь точить. Надіюся - німці почнуть придивлятися до своїх обраних і раніше обраних. І колись почнуть питати.
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03.04.2022 15:26 Ответить
Фотографии , свидетельства и пр . документы преступлений московии следует разместить на портале , который будет известен во всем мире и чтобы к нему был свободный доступ .
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03.04.2022 12:55 Ответить
Самозганьбленого вже не зганьбити.
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03.04.2022 12:58 Ответить
Від доріг Зелєнського нічого не залишилось , бо орки роздовбали все ,
ну хіба що вкрадене бабло ,
а от армія Порошенка залишилась і захищає нас від кацап'я 😡
Є різниця і адекватні та притомні люди це бачать і відчувають !!
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03.04.2022 13:00 Ответить
давайте так. Зеленський винен в тому що кацапи зуміли зайти так далеко, але з нього треба питати після того як спитаємо путіна бо саме його орда з його наказу напала на нас
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03.04.2022 13:02 Ответить
А не пізно буде ?
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03.04.2022 13:09 Ответить
А може й не встигнемо в путіна спитати, після підписання мирного договору з російськими гарантіями.
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03.04.2022 13:14 Ответить
Маю надію що любий договір потрібно буде затвердити на Раді.
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03.04.2022 13:35 Ответить
ну хоч тепер дЕрмак не скаже: "Буча - це історія вигадана від початку до кінця"?
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03.04.2022 13:08 Ответить
Чому не скаже? Хіба колись він опирався на факти. Ні. То ж і зараз його нічого не стримає якщо буде потрібно.
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03.04.2022 13:33 Ответить
Зеленський про мир з рашкою марить,йому лаври великого політика-миротворця подавай.Тому і рашку "турбувати-нервувати" боїться,про зустріч з ху..лом мріє та зірвати боїться.
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03.04.2022 13:09 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/31/7236286/
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03.04.2022 13:20 Ответить
нову серію "Скатів" не знімуть, роялті не платять, бо не показують, ясне діло тра миритись, бо квартирку ще в Криу заберуть
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03.04.2022 14:12 Ответить
ну всё, ща Петя всё порешает…
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03.04.2022 13:10 Ответить
Якби ж то...
але ні.
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03.04.2022 13:16 Ответить
Серйозно ?
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03.04.2022 14:23 Ответить
повітря поганяти, ще жодне рішення в совбезі на користь України не було прийнято, а на Генасамблею чи суди РФ насрати, отож спитаю Петю, нахер, що він сподівається там почути? про велике безпонтове співчуття і стурбованість... навкруг нас весь світ одних гандонів, і якщо він згорить в ядерній війні я буду тільки ржати іншого він не заслужив!!!
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03.04.2022 13:16 Ответить
ну то мовчи далі а потім не скавчи що оон не слухало
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03.04.2022 14:55 Ответить
ЗА таких блін однаких і війна йде.
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03.04.2022 15:31 Ответить
чуєш, а яке ***** закликало не панікувати на лижах каталось замість готуватися до оборони ? а тепер скавчить як шавка -дайте зрою ! про мужність парламентарів теж пам'ятаю - можно я по тихому в ліс піду ! своє зелене блювотиння розводь в Велюрі !
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03.04.2022 14:13 Ответить
вже не буду питати в чому героїзм президента.
бо із ЗСУ все ясно.
знаєте, є тисячі українців, без навортів та особливих можливостей, які робили і роблять більш героїчні речі за президента.
припиніть безглуздий піар.
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03.04.2022 14:26 Ответить
"невтік" це все що зебидло може висрати,а те що це його прямі обовязки зебидло досі не доперло...
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03.04.2022 14:58 Ответить
"Героическая личность - козья морда." (с) В.Высоцкий
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03.04.2022 15:01 Ответить
Я писав не за героїзм, а за мужність. Героїзм на камеру дуже ретельно зображає експрезидент. Сам персонально евакуював цивільних. То він зі зброєю, то він у бронежилеті, у військовій формі, то в оточенні автоматників... Кіноакадемія винна йому Оскара. Вам, мабуть, це довподоби. Проте, він - збитий льотчик. Мабудь жалкує, що втратив можливість заробити на цій війні. А він зміг би. Талановитий схемщик. Ви потрапили в оману, якщо щиро поважаєте його. На відміну від чергових дописувачів з ботоферми. Такий в них ніций фах.
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03.04.2022 16:00 Ответить
- таки в Оман потрапляв : "найвеличніший" , "пообщаться" з московитами на початку свого президенства . Не плутайте історичні послідовності .
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03.04.2022 16:19 Ответить
Нічого подібного. Він не воює і я не вважаю, що він зробив щось героїчне, хоча теж не втік.
До речі він запросто знаходиться посеред міста та людей і не боїться пострілів, як єрмак чи подоляк. Кличко не наголошує - я тут, я не втік, як роблять зелені.
Щодо зароблених на війні грошей - тут , думаю, ви і він відповісте перед Богом, хтось за слова, а хтось за дії, якщо такі були.
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03.04.2022 16:50 Ответить
Логічно. Він не боїться пострілів тому, що не є ціллю. За іншими, вами згаданими, ведеться полювання. Куля снайпера чатує на них. Тому вони відповідно себе ведуть. Я тут, я не втік - підкреслює легітимність чинної влади та її повноваження. Це правильне наголошення. Але дехто дуже хоче за любу ціну позбавити його влади. І не тільки ззовні. Таке враження.
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03.04.2022 17:34 Ответить
Хто вам сказав, що він не є ціллю ? Кожний українець зараз ціль. Але ж не втікають.
Чим цінний для держави подоляк чи єрмак? Аж смішно. А чого тоді Коля котлета повторює я тут, я не втік? Виглядає дійсно як піар.
Це їхній обов'язок не втікати. Якщо втік то зрікся повноважень.
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03.04.2022 21:00 Ответить
Ви щиро вважаєте, що з ліквідацією отих "згаданих" щось в Україні зміниться на гірше? - Та перестаньте. Навіть більшість голів адмінстрацій остаються говорящими головами. А все залежить від менеджмента. Як бачимо: менеджмент (генералітет, міністерства) справляється. Хотілося б щоб краще.
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03.04.2022 23:52 Ответить
Якщо я проти Зеленського - то це не означає автоматично, що я за Порошенко.
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03.04.2022 16:54 Ответить
Порох все правильно говорит. Любопытно, что ненависть к Петру объединяет кацапов, подкацапников и различных местных маргиналов
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03.04.2022 13:17 Ответить
Не начасі сваритися в кого ... довше. Спочатку знищемо цю мерзоту. Для разборів часу буде вдосталь потім. Вірю в нашу перемогу! Вірю в ЗСУ! Слава Україні!
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03.04.2022 13:22 Ответить
А потім пізно буде. Війна все спише. Побєдітєлєй нє судят.
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03.04.2022 20:30 Ответить
твари, рашанацистские! кто- то еще хочет заглянуть в глаза ****** или, чтобы этот фашистский кацапстан был гарантом безопасности Украины?!
смерть рашистонацистским оккупантам!
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03.04.2022 13:24 Ответить
новедь єта может павредить продолжению мирных переговоров....Да зеленые???
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03.04.2022 13:28 Ответить
какой еще нафиг оон! сборище болтунов и импотентов!
нужнл вооружаться, бить врага и мстить
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03.04.2022 13:34 Ответить
Вот она какая путинская "денацификация"...
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03.04.2022 13:36 Ответить
И что, Арахамия после этих нацистских зверств, полностью повторяющих Бабий Яр, будет продолжать обниматься с мединским, продолжать переговоры?
Теперь его действия не просто попытка капитуляции, это капитуляция перед нацизмом!
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03.04.2022 13:40 Ответить
Може ООН і потрібно підключати, але події показали, що це абсолютно імпотентна та непотрібна організація. Більш дієво буде широке висвітлення звірств цих рашистських нелюдів. Де лише це можливо: фотовиставки, преса (західна), всі можливі форму. Потрібно кричати та показувати це де лише можливо. Особливо для західного обивателя, який мусить усвідомити що його чекає, коли ці нелюди прийдуть до них. Зараз росія займеться традиційною технікою-нас там нет то не мы, то все сделали нацисты. Ось якраз тут потрібно зробити все щоб не програти (як ми це робимо вже 8 років) інформаціну війну росії. І ще одне: тепер це вже просто наш обов,язок- як лише побачиш за границею росіянина-плюнь йому в морду.
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03.04.2022 13:46 Ответить
И чего эта ИМПОТЕНСКАЯ ДЕКОРАЦИЯ (ООН) может поделать с этим???
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03.04.2022 13:48 Ответить
Прокурор Карла дело Понте требует выдать ордер на арест бункерной крысы,,,,-типасСлободан Милошевич,,,Карла умная Дама,,,
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03.04.2022 13:48 Ответить
Піар.... Крапка
...
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03.04.2022 14:13 Ответить
Чрму Порошенко, а не президент Зеленський закликае Раду ООН?
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03.04.2022 14:20 Ответить
Зря Порох создал дееспособную Армию в 2014-15гг,,,сейчас бы сидели в Дупе и не варнякали,,,Шариковы,,,,
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03.04.2022 14:30 Ответить
а ще дарма він створив стільки комфорту для бидла,пенсії,субсидії,бидло наіть не зрозуміло як воно дожило до 19го року,і тут **** "устало от вайни"
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03.04.2022 15:02 Ответить
загалом правильно сказав Порошенко. Але: якщо у комісіях будуть типи з країн лояльних раші - діла не буде. Це як сліпе обсє зформоване за його часів, коли там були і рашенці.
І ще: не депутінізація (до сраки така міра), а глибока децентралізація з позбавленням ядерної, хімічної та біологічної зброї всіх регіонів.
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03.04.2022 15:04 Ответить
Но и молчать нельзя...
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03.04.2022 17:55 Ответить
Порошенко абсолютно прав! а что в это время делает "величайший" рукойводитель всей внешней политики страны (или всё - после разговора с президентом колумбии все права переданы дерьмаку?) и цельный министр иностранных дел?
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03.04.2022 15:41 Ответить
- точніше , після розмови з московитами в Омані , "величайший" "верховніший" командуючий почав політику здачі (бездіяльності) ...
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03.04.2022 16:44 Ответить
Ще раніше. Згадайте свідка боїнгу, перестать стрелять, догани солдатам, які дають відповідь ворогу, формула штанмайєра, поламані кораблі і ТД.
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03.04.2022 18:53 Ответить
Только перед собранием от Совбеза ООН надо выкинуть Россию. И вместе поставить Украину. Тогда будет честно.
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03.04.2022 15:43 Ответить
чтобы эти зверства больше не повторялись, между Украиной и Россией должна появиться прослойка в виде ВОронежской и Белгородской республик. Тогда Раша будет прыгать на них , а мы (Украина) будем защищены и мы будем им предоставлять оружие для борьбы с Россией.
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03.04.2022 16:01 Ответить
та шо там лише ці? + Ростов, Кубань - Федеративна республіка Новоросія. ФРН одним словом.
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03.04.2022 23:45 Ответить
Україна вистояла тільки "благодаря порошенковского чуткого руководства" він підписав би Мінськ 3,4,5. Мотивував би це складними обставинами і вимогами урядів Заходу. А Зеленський чхать хотів на вимоги заходу, він не здається і дійсно боронить Україну, а не свої інтереси.
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03.04.2022 18:33 Ответить
При этом самозабвенно ищет мир в глазах *****...
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03.04.2022 19:29 Ответить
Навряд чи він підписував би Мінськ. Зараз нема потреби. В нас вже є навчена і сильна армія.
Вже би Крим деокуповував )
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03.04.2022 21:02 Ответить

Петро Порошенко, Video

39-й день війни. Здавалося б, серце має бути вже загартовано проти таких емоцій. Але те, що ми побачили вчора і позавчора в Бучі, нормально людина не може сприйняти. Я шокований, як і кожен з вас.
Очікуємо нарешті на рішучу і, головне, негайну реакцію цивілізованого світу. І у зв'язку з цим я вимагаю:
1️⃣ скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, Ради ООН з прав людини. Представити там нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.
2️⃣ невідкладно направити в Україну міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду. Попросити Генсека ООН направити місію з вивчення фактів.
3️⃣ згадані злочини мають стати нарешті спусковим гачком для невідкладного застосування не просто пекельних, а руйнівних для путінської росії міжнародних санкцій, включно з повним торговельним ембарго та виключенням росії з ключових міжнародних організацій. Мета - тотальна політична, економічна, енергетична, міжнародна ізоляція росії.
4️⃣ факти і докази масових вбивств українців, яку вчора додатково побачив увесь світ, мають бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України.
5️⃣ будь-які так звані мирні домовленості з росією можливі лише при забезпеченні повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців. За знищення мирних міст і селищ. За спробу знищення України
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03.04.2022 21:54 Ответить
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