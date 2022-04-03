Порошенко призывает экстренно созвать Совбез ООН и Совет ООН по правам человека из-за зверств российских оккупантов в Киевской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Петр Порошенко призывает собрать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и Совета ООН по правам человека, чтобы представить всему миру факты геноцида украинского народа со стороны путинского режима.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".
"Шокированный массовыми убийствами российскими военными мирных жителей городов и поселков Киевской области. И Украина, и мир должны отдавать себе отчет, что именно такую страшную судьбу приготовил для нас, для украинцев, кровавый путинский режим, если мы проигрываем в этой войне, если опустим руки и перестанем бороться", – написал Порошенко в Facebook.
"Призываю созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека, на котором представить бесчеловечные факты геноцида украинского народа со стороны путинского режима и решительно отреагировать на эти преступления. Предлагаю также немедленно направить международную миссию для изучения и фиксации фактов геноцида", - подчеркивает пятый президент.
Порошенко убежден: доказательства массовых убийств украинцев должны также лежать на столе Международного уголовного суда по делу геноцида против Украины, а любые так называемые мирные договоренности с Россией невозможны без обеспечения полной ответственности российских военных преступников за убийства украинцев и уничтожение мирных городов и поселков.
"Весь мир должен еще раз подумать, хочет ли он торговать с кровавым мясником Путиным, заключать с ним новые соглашения и строить с его режимом свое будущее", – пишет Порошенко.
"Путин, как и Сталин, стремится стереть Украину и украинцев с лица земли и карты мира. Но несмотря ни на что, мы победим, Украина победит. Почтим погибших, помолимся о покое их душ, а потом еще крепче стиснем зубы и будем гнать врага с украинской земли", – убежден Петр Порошенко.
"Кровавые репрессии против украинцев в который раз убеждают меня в том, что единственный возможный путь для региональной и мировой безопасности – это депутинизация России", – резюмирует пятый президент.
Пожалуйста, подождите...
ну хіба що вкрадене бабло ,
а от армія Порошенка залишилась і захищає нас від кацап'я 😡
Є різниця і адекватні та притомні люди це бачать і відчувають !!
але ні.
бо із ЗСУ все ясно.
знаєте, є тисячі українців, без навортів та особливих можливостей, які робили і роблять більш героїчні речі за президента.
припиніть безглуздий піар.
До речі він запросто знаходиться посеред міста та людей і не боїться пострілів, як єрмак чи подоляк. Кличко не наголошує - я тут, я не втік, як роблять зелені.
Щодо зароблених на війні грошей - тут , думаю, ви і він відповісте перед Богом, хтось за слова, а хтось за дії, якщо такі були.
Чим цінний для держави подоляк чи єрмак? Аж смішно. А чого тоді Коля котлета повторює я тут, я не втік? Виглядає дійсно як піар.
Це їхній обов'язок не втікати. Якщо втік то зрікся повноважень.
смерть рашистонацистским оккупантам!
нужнл вооружаться, бить врага и мстить
Теперь его действия не просто попытка капитуляции, это капитуляция перед нацизмом!
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І ще: не депутінізація (до сраки така міра), а глибока децентралізація з позбавленням ядерної, хімічної та біологічної зброї всіх регіонів.
Вже би Крим деокуповував )
Петро Порошенко, Video
39-й день війни. Здавалося б, серце має бути вже загартовано проти таких емоцій. Але те, що ми побачили вчора і позавчора в Бучі, нормально людина не може сприйняти. Я шокований, як і кожен з вас.
Очікуємо нарешті на рішучу і, головне, негайну реакцію цивілізованого світу. І у зв'язку з цим я вимагаю:
1️⃣ скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, Ради ООН з прав людини. Представити там нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.
2️⃣ невідкладно направити в Україну міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду. Попросити Генсека ООН направити місію з вивчення фактів.
3️⃣ згадані злочини мають стати нарешті спусковим гачком для невідкладного застосування не просто пекельних, а руйнівних для путінської росії міжнародних санкцій, включно з повним торговельним ембарго та виключенням росії з ключових міжнародних організацій. Мета - тотальна політична, економічна, енергетична, міжнародна ізоляція росії.
4️⃣ факти і докази масових вбивств українців, яку вчора додатково побачив увесь світ, мають бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України.
5️⃣ будь-які так звані мирні домовленості з росією можливі лише при забезпеченні повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців. За знищення мирних міст і селищ. За спробу знищення України