Войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву, - мэр Сенкевич

Войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные. Не публикуйте никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники", - заметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Число жертв после обстрела Николаевской ОГА возросло до 36, погибла секретарь Кима