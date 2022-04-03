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Новости Война в Украине
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армия РФ (15459) Николаев (2010) ракеты (2774) Сенкевич (179)

Войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву, - мэр Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные. Не публикуйте никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники", - заметил он.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Польський прем'єр наголосив, що джерелом допомоги Києву і майбутньої відбудови України є конфіскація маєтків і коштів росіян на Заході.
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03.04.2022 14:09
+13
Взрыв с последующим падением обломков произошел в Томаровке Белгородской области, которая граничит с Украиной.

Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олега Медведева.

Напомним, в условиях войны невозможно оперативно проверить информацию официальных представителей той или иной стороны конфликта. https://t.me/zerkalo_io/41567
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03.04.2022 13:51
+11
Ракету Точка-У можно купить в любом военторге
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03.04.2022 14:03
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Взрыв с последующим падением обломков произошел в Томаровке Белгородской области, которая граничит с Украиной.

Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олега Медведева.

Напомним, в условиях войны невозможно оперативно проверить информацию официальных представителей той или иной стороны конфликта. https://t.me/zerkalo_io/41567
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03.04.2022 13:51 Ответить
Кацапы развлекаются 😠
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03.04.2022 13:56 Ответить
это не мы.
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03.04.2022 13:58 Ответить
Ракету Точка-У можно купить в любом военторге
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03.04.2022 14:03 Ответить
Наша ППО спрацювали, всього лиш... Бо нєхєр, курва...
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03.04.2022 16:59 Ответить
Польський прем'єр наголосив, що джерелом допомоги Києву і майбутньої відбудови України є конфіскація маєтків і коштів росіян на Заході.
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03.04.2022 14:09 Ответить
Було б супер, але на Заході конфіскація буде довгою піснею, після цього все це треба ще продати. Можливо, придумають якісь механізми, наприклад, фонд, який отримає конфісковане майно і візьме під нього кредити на пільгових умовах, гроші віддасть Україні, кредити поверне після продажу.
Якось так, думки вголос.
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03.04.2022 14:21 Ответить
Блинкен: вопрос снятия санкций с ерефии зависит от результов переговоров !! тоесть если все шо нам доходит в общих чертах воплотится в Будапешт -2 , то и санкции тю-тю , все ринуться в засос к гитлеренышу...... а вы говорите конфискация....
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03.04.2022 19:52 Ответить
Не для этого Америка даёт нам миллиарды, чтоб ******** их из-за результатов переговоров.
Точка.
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03.04.2022 21:08 Ответить
Одесса и Николаев перемелят все орчье стадо.Одесситы ******** орков на море,благо гарпуны Бриты отправили,а Ник захерячит ****** на земле.Эти падлы должны заплатить своими поганными жизнями за то паскудство,что творят в Украине.
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03.04.2022 15:42 Ответить
Ну коли вже Джонсон підкине нам ракет для знищення морськіх цілей
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03.04.2022 16:33 Ответить
Я за те, щоб це робить тихо.
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03.04.2022 22:36 Ответить
 
 