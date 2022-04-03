23 127 13
Войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву, - мэр Сенкевич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные. Не публикуйте никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники", - заметил он.
Топ комментарии
+17 Rino Onix
показать весь комментарий03.04.2022 14:09
+13 olele
показать весь комментарий03.04.2022 13:51
+11 Alison Reese
показать весь комментарий03.04.2022 14:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олега Медведева.
Напомним, в условиях войны невозможно оперативно проверить информацию официальных представителей той или иной стороны конфликта. https://t.me/zerkalo_io/41567
Якось так, думки вголос.
Точка.