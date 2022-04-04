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Війська РФ завдали декілька ракетних ударів по Миколаєву, - мер Сєнкевич
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ завдали декілька ракетних ударів по Миколаєву.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела", - зауважив він.
Топ коментарі
+17 Rino Onix
показати весь коментар03.04.2022 14:09
+13 olele
показати весь коментар03.04.2022 13:51
+11 Alison Reese
показати весь коментар03.04.2022 14:03
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Будь ласка, зачекайте...
Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олега Медведева.
Напомним, в условиях войны невозможно оперативно проверить информацию официальных представителей той или иной стороны конфликта. https://t.me/zerkalo_io/41567
Якось так, думки вголос.
Точка.