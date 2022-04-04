Війська РФ завдали декілька ракетних ударів по Миколаєву, - мер Сєнкевич

Війська РФ завдали декілька ракетних ударів по Миколаєву.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела", - зауважив він.

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