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Війська РФ завдали декілька ракетних ударів по Миколаєву, - мер Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Війська РФ завдали декілька ракетних ударів по Миколаєву.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела", - зауважив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На півдні країни знищено дві російські крилаті ракети морського базування, - повітряне командування "Південь"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Польський прем'єр наголосив, що джерелом допомоги Києву і майбутньої відбудови України є конфіскація маєтків і коштів росіян на Заході.
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03.04.2022 14:09
+13
Взрыв с последующим падением обломков произошел в Томаровке Белгородской области, которая граничит с Украиной.

Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олега Медведева.

Напомним, в условиях войны невозможно оперативно проверить информацию официальных представителей той или иной стороны конфликта. https://t.me/zerkalo_io/41567
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03.04.2022 13:51
+11
Ракету Точка-У можно купить в любом военторге
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03.04.2022 14:03
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Взрыв с последующим падением обломков произошел в Томаровке Белгородской области, которая граничит с Украиной.

Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олега Медведева.

Напомним, в условиях войны невозможно оперативно проверить информацию официальных представителей той или иной стороны конфликта. https://t.me/zerkalo_io/41567
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03.04.2022 13:51 Відповісти
Кацапы развлекаются 😠
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03.04.2022 13:56 Відповісти
это не мы.
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03.04.2022 13:58 Відповісти
Ракету Точка-У можно купить в любом военторге
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03.04.2022 14:03 Відповісти
Наша ППО спрацювали, всього лиш... Бо нєхєр, курва...
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03.04.2022 16:59 Відповісти
Польський прем'єр наголосив, що джерелом допомоги Києву і майбутньої відбудови України є конфіскація маєтків і коштів росіян на Заході.
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03.04.2022 14:09 Відповісти
Було б супер, але на Заході конфіскація буде довгою піснею, після цього все це треба ще продати. Можливо, придумають якісь механізми, наприклад, фонд, який отримає конфісковане майно і візьме під нього кредити на пільгових умовах, гроші віддасть Україні, кредити поверне після продажу.
Якось так, думки вголос.
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03.04.2022 14:21 Відповісти
Блинкен: вопрос снятия санкций с ерефии зависит от результов переговоров !! тоесть если все шо нам доходит в общих чертах воплотится в Будапешт -2 , то и санкции тю-тю , все ринуться в засос к гитлеренышу...... а вы говорите конфискация....
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03.04.2022 19:52 Відповісти
Не для этого Америка даёт нам миллиарды, чтоб ******** их из-за результатов переговоров.
Точка.
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03.04.2022 21:08 Відповісти
Одесса и Николаев перемелят все орчье стадо.Одесситы ******** орков на море,благо гарпуны Бриты отправили,а Ник захерячит ****** на земле.Эти падлы должны заплатить своими поганными жизнями за то паскудство,что творят в Украине.
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03.04.2022 15:42 Відповісти
Ну коли вже Джонсон підкине нам ракет для знищення морськіх цілей
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03.04.2022 16:33 Відповісти
Я за те, щоб це робить тихо.
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03.04.2022 22:36 Відповісти
 
 