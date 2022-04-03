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Украинские военные контролируют все воздушное пространство Украины, - пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

небо

Россия генерирует фейки о том, что украинские воздушные силы уничтожены, но это – пропаганда исключительно для внутреннего потребления РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Уже уничтожены более 140 самолетов и более 130 вертолетов вражеских, и то, что российская пропаганда пытается вложить в уши своих граждан, что Воздушные силы Украины уничтожены – они существуют. Это только для внутреннего потребления. Они отлично знают, что мы контролируем воздушное пространство, на некоторых участках они нарастили средства противовоздушной обороны. Таким образом, там трудно выполнять задачи, но и по тем направлениям мы уверенно бьем (врага). Пример вчерашнего дня, сегодняшнего дня. Надеюсь, еще до вечера будут еще новости", - подчеркнул Игнат.

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Топ комментарии
+31
Скільки там міжнародний злочинець в розшуку Бєня Коломойський, якого кришує його ставленик ЗЕ, вкрав з Приватбанку? 5,7 мільярда доларів! Достатньо для розбудови української авіації. Вимагаємо санкцій проти цієї потвори і видачі його для суду в США!!!
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03.04.2022 14:00
+14
🛩 Новина на десятки мільйонів доларів! ЗСУ збили черговий російський Су-34

🔻 Українські військові збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині, повідомляє (https://www.facebook.com/watch/?v=699683257833274) командування Повітряних сил ЗСУ.

🔻 Вартість такого літака оцінюється в приблизно $36 млн.
https://t.me/spravdi/4353
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03.04.2022 13:59
+7
А если сбивается процентов 90, то это контроль или тоже «просто видят»
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03.04.2022 14:27
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Базару нет - Герои... только вот непонятно что вчера над Кременчугом произошло..
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03.04.2022 13:57 Ответить
Він просто забув що перше квітня було два дні тому.
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03.04.2022 13:58 Ответить
Что там было?
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03.04.2022 13:59 Ответить
То,что по всей стране уже 39 дней проходить, хватит в вакууме жить
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03.04.2022 14:00 Ответить
Даааа???? Не буду утверждать, но судя по всему, в самом центре УКРАИНЫ, три касапских дуполёта, полчаса утюжили нефтехим..
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03.04.2022 14:09 Ответить
Брехня, був нанесений ракетний удар.
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03.04.2022 14:18 Ответить
И я на это очень надеюсь... но эта информация, или отсюда, или с уп, или с корра... старики, в комсомольске, рядом живут, тоже это не подтверждают... и опровержения этого нигде ещё не увидел...
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03.04.2022 14:22 Ответить
Ракети і інформація не з Горішніх Плавнів, а з Молодіжного.
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03.04.2022 14:41 Ответить
Это ракеты, какие там самолеты блин в центре страны, а чем их ловить? Какое количество городов в стране? Около 1000? На каждый с300 нету. Да и ни у кого в мире нету пэтриота или с300 в каждом городе. Будь то даже сша
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03.04.2022 14:27 Ответить
Я вибачаюся, контролюють - це просто бачать, чи - давай досвіданья?
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03.04.2022 13:57 Ответить
Мабуть, це коли вся ППО ворога знищена.
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03.04.2022 16:54 Ответить
🛩 Новина на десятки мільйонів доларів! ЗСУ збили черговий російський Су-34

🔻 Українські військові збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині, повідомляє (https://www.facebook.com/watch/?v=699683257833274) командування Повітряних сил ЗСУ.

🔻 Вартість такого літака оцінюється в приблизно $36 млн.
https://t.me/spravdi/4353
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03.04.2022 13:59 Ответить
Скільки там міжнародний злочинець в розшуку Бєня Коломойський, якого кришує його ставленик ЗЕ, вкрав з Приватбанку? 5,7 мільярда доларів! Достатньо для розбудови української авіації. Вимагаємо санкцій проти цієї потвори і видачі його для суду в США!!!
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03.04.2022 14:00 Ответить
Це офіційна оцінка. Крім того кожному українцеві, включаючи грудних дітей, рефінансування (державна підтримка) збанкрутілого банку обійшлась в 3700 гривень (з бюджету). І щойно тишком нишком зелені "монобільшовики" протянули закон який дозволяє Бєні повернути банк собі.
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03.04.2022 15:32 Ответить
Ну такое себе заявление - контролируют в смысле просто видят наверное. Иначе каким контолем можно назвать ежедневные удары с воздуха по всей Украине?
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03.04.2022 14:01 Ответить
А если сбивается процентов 90, то это контроль или тоже «просто видят»
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03.04.2022 14:27 Ответить
а ті у кацапских касмических сил спроси,докуда они себе могут позволить долететь...
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03.04.2022 14:39 Ответить
Аби не було контролю, ударів було б значно більше.
100% захисту не існує в природі.
І ще потрібно подякувати будівельнику доріг, що 2,5 років згорталася програма озброєння України.
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03.04.2022 15:02 Ответить
Ты само обосранное
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03.04.2022 15:17 Ответить
поки він не сяде на лаву підсудних, після перемоги. і не сподівайтесь, що вдасться підписати якусь ганебну капітуляцію і всі все забудуть. і навіть "побєдітєлєй нє судят" не допоможе вашому "вінневтік" і його команді зрадників.
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03.04.2022 15:18 Ответить
Це по Бородянці, але така ж ситуація була і на найвищих щаблях влади.
Шашличкі на дєнь пабєди і тому подібне.
https://fb.watch/c9o30d0vHe/
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03.04.2022 16:55 Ответить
Это за какой год была новость?
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03.04.2022 14:14 Ответить
А ты за какой год собираешь
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03.04.2022 14:28 Ответить
Да Тебе скажи, Ты тоже захочешь.
Что то хамов развелось на Цензоре, тыкателей всяких
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03.04.2022 14:45 Ответить
Да ладно, Дюймовочка, не строй из себя Клару Целкин!
Ты здесь всего месяц, а тебе уже развелосьи натыкали?!
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03.04.2022 14:59 Ответить
Коли летить крилата ракета , то звук як повільний реактивний літак , але тихіше , так що можна сплутати ...
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03.04.2022 14:28 Ответить
Как сказал бы генерал Арестович:"Всё под контролем" А что не под контролем, военная тайна
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03.04.2022 14:29 Ответить
Борис Джонсон все доставил что нужно,,,,,,,мавзолейное быдло,,,,добро пожаловать в АД
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03.04.2022 14:39 Ответить
Поднимаю руки вверх и говорю что верю... молодёжный точно знает что говорит..
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03.04.2022 14:49 Ответить
Над Кремлем ще ні, поки що влупили по Белгороду.
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03.04.2022 14:54 Ответить
Речник Повітряних сил ЗСУ Гнат!
Контролює повітряний простір та ракетні

удари по містам України!
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03.04.2022 14:51 Ответить
не розумію. два дня тому казали, що повна жопа, дайте все.
а сьогодні вже контролюють.
ну прекрасно, якщо так.
і речники якісь з'явилися, а то все тільки Люся зуби заговорював людям.
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03.04.2022 15:20 Ответить
все правильно сказав..контрольовані удари по містах..те що можуть перехопити ..не все ж є можливіть збити
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03.04.2022 15:33 Ответить
???
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03.04.2022 16:07 Ответить
В заголовку цієї статті явне перебільшення. Про Маріуполь постійно повідомляється, що там ворожа авіація літає і бомбить. Також ворожа авіація має значний вплив на бої біля міст Ізюм, Рубіжне, Попасна (та інших). Тож про контроль "всього повітряного простору", тобто, про можливість ефективно знешкоджувати ворожі літаки та вертольоти на всій території України, говорити є перебільшенням.
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04.04.2022 02:54 Ответить
Круто,,,,,
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23.04.2022 18:16 Ответить
 
 