Украинские военные контролируют все воздушное пространство Украины, - пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ
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Россия генерирует фейки о том, что украинские воздушные силы уничтожены, но это – пропаганда исключительно для внутреннего потребления РФ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Уже уничтожены более 140 самолетов и более 130 вертолетов вражеских, и то, что российская пропаганда пытается вложить в уши своих граждан, что Воздушные силы Украины уничтожены – они существуют. Это только для внутреннего потребления. Они отлично знают, что мы контролируем воздушное пространство, на некоторых участках они нарастили средства противовоздушной обороны. Таким образом, там трудно выполнять задачи, но и по тем направлениям мы уверенно бьем (врага). Пример вчерашнего дня, сегодняшнего дня. Надеюсь, еще до вечера будут еще новости", - подчеркнул Игнат.
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🔻 Українські військові збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині, повідомляє (https://www.facebook.com/watch/?v=699683257833274) командування Повітряних сил ЗСУ.
🔻 Вартість такого літака оцінюється в приблизно $36 млн.
https://t.me/spravdi/4353
100% захисту не існує в природі.
І ще потрібно подякувати будівельнику доріг, що 2,5 років згорталася програма озброєння України.
Шашличкі на дєнь пабєди і тому подібне.
https://fb.watch/c9o30d0vHe/
Что то хамов развелось на Цензоре, тыкателей всяких
Ты здесь всего месяц, а тебе уже развелосьи натыкали?!
Контролює повітряний простір та ракетні
удари по містам України!
а сьогодні вже контролюють.
ну прекрасно, якщо так.
і речники якісь з'явилися, а то все тільки Люся зуби заговорював людям.