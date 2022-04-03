Українські військові контролюють увесь повітряний простір України, - речник Повітряних сил ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія генерує фейки про те, що українські повітряні сили знищено, але це - пропаганда виключно для внутрішнього споживання РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.
"Уже знищено понад 140 літаків та понад 130 гелікоптерів ворожих, і те, що російська пропаганда намагається вкласти у вуха своїх громадян, що Повітряні сили України знищені — вони існують. Це виключно для внутрішнього споживання. Вони прекрасно знають, що ми контролюємо повітряний простір, на деяких ділянках вони наростили засоби протиповітряної оборони. Таким чином, там важко виконувати завдання, але і на тих напрямках ми впевнено б’ємо (ворога). Приклад вчорашнього дня, сьогоднішнього дня. Сподіваюся ще до вечора будуть ще новини", - наголосив Гнат.
Будь ласка, зачекайте...
🔻 Українські військові збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині, повідомляє (https://www.facebook.com/watch/?v=699683257833274) командування Повітряних сил ЗСУ.
🔻 Вартість такого літака оцінюється в приблизно $36 млн.
https://t.me/spravdi/4353
100% захисту не існує в природі.
І ще потрібно подякувати будівельнику доріг, що 2,5 років згорталася програма озброєння України.
Шашличкі на дєнь пабєди і тому подібне.
https://fb.watch/c9o30d0vHe/
Что то хамов развелось на Цензоре, тыкателей всяких
Ты здесь всего месяц, а тебе уже развелосьи натыкали?!
Контролює повітряний простір та ракетні
удари по містам України!
а сьогодні вже контролюють.
ну прекрасно, якщо так.
і речники якісь з'явилися, а то все тільки Люся зуби заговорював людям.