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Українські військові контролюють увесь повітряний простір України, - речник Повітряних сил ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

небо

Росія генерує фейки про те, що українські повітряні сили знищено, але це - пропаганда виключно для внутрішнього споживання РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

"Уже знищено понад 140 літаків та понад 130 гелікоптерів ворожих, і те, що російська пропаганда намагається вкласти у вуха своїх громадян, що Повітряні сили України знищені — вони існують. Це виключно для внутрішнього споживання. Вони прекрасно знають, що ми контролюємо повітряний простір, на деяких ділянках вони наростили засоби протиповітряної оборони. Таким чином, там важко виконувати завдання, але і на тих напрямках ми впевнено б’ємо (ворога). Приклад вчорашнього дня, сьогоднішнього дня. Сподіваюся ще до вечора будуть ще новини", - наголосив Гнат.

Також читайте: "Ворог не контролював і не контролює українське небо", - командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Скільки там міжнародний злочинець в розшуку Бєня Коломойський, якого кришує його ставленик ЗЕ, вкрав з Приватбанку? 5,7 мільярда доларів! Достатньо для розбудови української авіації. Вимагаємо санкцій проти цієї потвори і видачі його для суду в США!!!
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03.04.2022 14:00
+14
🛩 Новина на десятки мільйонів доларів! ЗСУ збили черговий російський Су-34

🔻 Українські військові збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині, повідомляє (https://www.facebook.com/watch/?v=699683257833274) командування Повітряних сил ЗСУ.

🔻 Вартість такого літака оцінюється в приблизно $36 млн.
https://t.me/spravdi/4353
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03.04.2022 13:59
+7
А если сбивается процентов 90, то это контроль или тоже «просто видят»
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03.04.2022 14:27
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Базару нет - Герои... только вот непонятно что вчера над Кременчугом произошло..
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03.04.2022 13:57 Відповісти
Він просто забув що перше квітня було два дні тому.
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03.04.2022 13:58 Відповісти
Что там было?
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03.04.2022 13:59 Відповісти
То,что по всей стране уже 39 дней проходить, хватит в вакууме жить
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03.04.2022 14:00 Відповісти
Даааа???? Не буду утверждать, но судя по всему, в самом центре УКРАИНЫ, три касапских дуполёта, полчаса утюжили нефтехим..
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03.04.2022 14:09 Відповісти
Брехня, був нанесений ракетний удар.
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03.04.2022 14:18 Відповісти
И я на это очень надеюсь... но эта информация, или отсюда, или с уп, или с корра... старики, в комсомольске, рядом живут, тоже это не подтверждают... и опровержения этого нигде ещё не увидел...
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03.04.2022 14:22 Відповісти
Ракети і інформація не з Горішніх Плавнів, а з Молодіжного.
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03.04.2022 14:41 Відповісти
Это ракеты, какие там самолеты блин в центре страны, а чем их ловить? Какое количество городов в стране? Около 1000? На каждый с300 нету. Да и ни у кого в мире нету пэтриота или с300 в каждом городе. Будь то даже сша
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03.04.2022 14:27 Відповісти
Я вибачаюся, контролюють - це просто бачать, чи - давай досвіданья?
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03.04.2022 13:57 Відповісти
Мабуть, це коли вся ППО ворога знищена.
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03.04.2022 16:54 Відповісти
🛩 Новина на десятки мільйонів доларів! ЗСУ збили черговий російський Су-34

🔻 Українські військові збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині, повідомляє (https://www.facebook.com/watch/?v=699683257833274) командування Повітряних сил ЗСУ.

🔻 Вартість такого літака оцінюється в приблизно $36 млн.
https://t.me/spravdi/4353
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03.04.2022 13:59 Відповісти
Скільки там міжнародний злочинець в розшуку Бєня Коломойський, якого кришує його ставленик ЗЕ, вкрав з Приватбанку? 5,7 мільярда доларів! Достатньо для розбудови української авіації. Вимагаємо санкцій проти цієї потвори і видачі його для суду в США!!!
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03.04.2022 14:00 Відповісти
Це офіційна оцінка. Крім того кожному українцеві, включаючи грудних дітей, рефінансування (державна підтримка) збанкрутілого банку обійшлась в 3700 гривень (з бюджету). І щойно тишком нишком зелені "монобільшовики" протянули закон який дозволяє Бєні повернути банк собі.
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03.04.2022 15:32 Відповісти
Ну такое себе заявление - контролируют в смысле просто видят наверное. Иначе каким контолем можно назвать ежедневные удары с воздуха по всей Украине?
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03.04.2022 14:01 Відповісти
А если сбивается процентов 90, то это контроль или тоже «просто видят»
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03.04.2022 14:27 Відповісти
а ті у кацапских касмических сил спроси,докуда они себе могут позволить долететь...
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03.04.2022 14:39 Відповісти
Аби не було контролю, ударів було б значно більше.
100% захисту не існує в природі.
І ще потрібно подякувати будівельнику доріг, що 2,5 років згорталася програма озброєння України.
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03.04.2022 15:02 Відповісти
Ты само обосранное
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03.04.2022 15:17 Відповісти
поки він не сяде на лаву підсудних, після перемоги. і не сподівайтесь, що вдасться підписати якусь ганебну капітуляцію і всі все забудуть. і навіть "побєдітєлєй нє судят" не допоможе вашому "вінневтік" і його команді зрадників.
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03.04.2022 15:18 Відповісти
Це по Бородянці, але така ж ситуація була і на найвищих щаблях влади.
Шашличкі на дєнь пабєди і тому подібне.
https://fb.watch/c9o30d0vHe/
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03.04.2022 16:55 Відповісти
Это за какой год была новость?
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03.04.2022 14:14 Відповісти
А ты за какой год собираешь
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03.04.2022 14:28 Відповісти
Да Тебе скажи, Ты тоже захочешь.
Что то хамов развелось на Цензоре, тыкателей всяких
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03.04.2022 14:45 Відповісти
Да ладно, Дюймовочка, не строй из себя Клару Целкин!
Ты здесь всего месяц, а тебе уже развелосьи натыкали?!
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03.04.2022 14:59 Відповісти
Коли летить крилата ракета , то звук як повільний реактивний літак , але тихіше , так що можна сплутати ...
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03.04.2022 14:28 Відповісти
Как сказал бы генерал Арестович:"Всё под контролем" А что не под контролем, военная тайна
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03.04.2022 14:29 Відповісти
Борис Джонсон все доставил что нужно,,,,,,,мавзолейное быдло,,,,добро пожаловать в АД
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03.04.2022 14:39 Відповісти
Поднимаю руки вверх и говорю что верю... молодёжный точно знает что говорит..
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03.04.2022 14:49 Відповісти
Над Кремлем ще ні, поки що влупили по Белгороду.
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03.04.2022 14:54 Відповісти
Речник Повітряних сил ЗСУ Гнат!
Контролює повітряний простір та ракетні

удари по містам України!
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03.04.2022 14:51 Відповісти
не розумію. два дня тому казали, що повна жопа, дайте все.
а сьогодні вже контролюють.
ну прекрасно, якщо так.
і речники якісь з'явилися, а то все тільки Люся зуби заговорював людям.
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03.04.2022 15:20 Відповісти
все правильно сказав..контрольовані удари по містах..те що можуть перехопити ..не все ж є можливіть збити
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03.04.2022 15:33 Відповісти
???
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03.04.2022 16:07 Відповісти
В заголовку цієї статті явне перебільшення. Про Маріуполь постійно повідомляється, що там ворожа авіація літає і бомбить. Також ворожа авіація має значний вплив на бої біля міст Ізюм, Рубіжне, Попасна (та інших). Тож про контроль "всього повітряного простору", тобто, про можливість ефективно знешкоджувати ворожі літаки та вертольоти на всій території України, говорити є перебільшенням.
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04.04.2022 02:54 Відповісти
Круто,,,,,
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23.04.2022 18:16 Відповісти
 
 