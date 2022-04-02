РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4409 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
40 309 45

Информация о гибели первой украинской женщины-пилота Натальи Пераковой - фейк, - ВСУ

фейк

В сети распространяется информация, будто погибла первая украинская женщина-пилот, талантливый истребитель Наталья Перакова. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщают в Командовании воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

" Внимание фейк! В сети Интернет распространяется информация, будто погибла первая украинская женщина-пилот, талантливый истребитель Наталья Перакова. Указанная информация придумана и не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам информации и пользуйтесь только проверенными данными!", - говорится в сообщении.

Смотрите: Украинские воины захватили портативную систему спутниковой связи "Аурига-1.2В". ФОТО

опровержение (171) фейк (678) ВСУ (6547) Воздушные силы (2257)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+39
показать весь комментарий
02.04.2022 15:54
+27
показать весь комментарий
02.04.2022 15:56
+19
Непагана прикмета, якщо такі чутки пішли
Значить - довго житиме
Чого я щиро бажаю цій дівчині

Бережи тебе Господь, дитя, і хай у тебе все буде якнайкраще
показать весь комментарий
02.04.2022 15:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.04.2022 15:54 Ответить
Що вже страшно? То є добре.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:08 Ответить
блджад, як приємно це читати

сцук, люто плюсую

а то "ми паддєрживаем владіміра владіміровіча, он праав, нада унічтожить бендеравцев!"

шоб ти сиділа ***** і тряслася не кадирківців, як звикла
а лютого Азову!
показать весь комментарий
02.04.2022 16:09 Ответить
Я думаю що це чергова провокація. Ніхто з наших на атомну станцію в параші не полізе.
А от москалі спокійно можуть вдарити по своїй атомній, щоб підтримка у нас зменшилась.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:24 Ответить
хай спочатку у своїх світлячків у гомелі спитають, яка на смак радіація

ці утирки вже обстріляли ТРИ наші АЕС
ТРИ, КАРЛ, ТРИ!

і окопувалися у рудому лісі

дебілу неможливо пояснити, що закони фізики законом раші відмінити не вийде
показать весь комментарий
02.04.2022 16:28 Ответить
Саме основне те, що їм насрать, вони в бункерах...
і ядерний удар уже б був нанесений, якби не боялись що у відповідь знищать бункери...

Тому варіант удару років по своїй АЕС я не те що не виключаю, а вважаю цілком логічним...
показать весь комментарий
02.04.2022 16:32 Ответить
насрать путятішні та його найближчому оточенню
а скільки влізе у цей ноєв ковчег?

я розумію, що там тілько тварі
але і їм не всім дасться по парі

а натискати кнопку мають мінімум 5 осіб по ланцюжку

і що, всі вони та їхні найближчі родичі вже в бункері?

як на мене то навряд
показать весь комментарий
02.04.2022 16:38 Ответить
Щоб взірвати атомну станцію 5 не треба. Потрібен 1 дибіл Іван на вєртальоті. А далі процес стане незворотнім.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:47 Ответить
Не взорвете вы атомную станцию ничем-чтоб пробить метров 15 баритового железобетона не хватит никакого обычного боеприпаса.
Обычно боятся,что может пострадать обвязка реакторов-насосы,стержни-замедлители и т.п.Что может вызвать аварию
показать весь комментарий
02.04.2022 17:23 Ответить
для цього існує МАГАТЕ
і світова спільнота
і земна куля 1 штука

ІНШОГО ГЛОБУСУ НЕМАЄ

це питання не України
це питання всього й*баного світу
хто думає, що радіація його омине хай шукає інший глобус

не робіть мені нерви
показать весь комментарий
02.04.2022 16:54 Ответить
Так ми й не кажемо, що будемо туди йти. Але в страху очі завеликі)
показать весь комментарий
02.04.2022 21:39 Ответить
Сподобалося "блджад". Можливо я терявий, але лісно чудово: і зрозуміло, і без рузького фолькльору, блджад!
показать весь комментарий
03.04.2022 04:14 Ответить
И это отлично!
А тем временем https://www.economics-prorok.com/2022/04/%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5.html скрепоносцы собираются проводить 9-го мая очередное фрик-шоу под названием "бардак папугапесия" на Крещатике .
Правда не знаю, насколько достоверна информация
показать весь комментарий
02.04.2022 15:55 Ответить
Навіть для москалів це перебор.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:01 Ответить
Маєте рацію.
Хоча з іншого боку у цих дуболомів "багата" фантазія. Її на все вистачає.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:07 Ответить
Ваше посилання заражене вірусом.
показать весь комментарий
02.04.2022 17:09 Ответить
У якому сенсі?
Якщо в прямому, то це питання до порталу "Экономика от Пророка". Я лише лінкна нього додав у своєму дописі.
показать весь комментарий
02.04.2022 17:18 Ответить
Парад пленной мардвы шоли.
показать весь комментарий
02.04.2022 17:53 Ответить
Та да! Только они об этом ещё не догадываются.
показать весь комментарий
02.04.2022 18:02 Ответить
А куда делась Мекотова?
показать весь комментарий
02.04.2022 15:55 Ответить
показать весь комментарий
02.04.2022 15:56 Ответить
Вжар їм, берегиня.
показать весь комментарий
02.04.2022 15:57 Ответить
Целый месяц понадобился для опровержения?
показать весь комментарий
02.04.2022 15:58 Ответить
гланое что живая (ведь так?)
показать весь комментарий
02.04.2022 16:01 Ответить
Это само собой разумеется.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:08 Ответить
Эти мульки с третьего дня войны гуляют. Лугандонских братьев наших меньших работа наверно, бо кацапских обезьян в тик-ток уже не пускают.
показать весь комментарий
02.04.2022 15:58 Ответить
Почему первая? Ещё Надя была пилотом. А если серьезно, пилотом сейчас может быть опытный мужик после 30 минимум.
показать весь комментарий
02.04.2022 15:59 Ответить
Якщо ви про Савченко, то вона була штурманом.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:03 Ответить
Штурманом-наводчиком. На вертолёте.
Для пилотирования она слишком тупа.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:08 Ответить
Якщо ви про савченко, то вона була алкоасом, бухала по 2 літри, як справжній кацап.Доречі де зараз ця тварюка.?
показать весь комментарий
02.04.2022 17:20 Ответить
А до 30-ти що відбувається?
показать весь комментарий
02.04.2022 16:12 Ответить
Мужики літаків не пілотують, вони скубуть гичку на ріллі або деруть лико на лапті.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:30 Ответить
"Мужики" в Рязані, буряте, в Україні - козаки.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:50 Ответить
Непагана прикмета, якщо такі чутки пішли
Значить - довго житиме
Чого я щиро бажаю цій дівчині

Бережи тебе Господь, дитя, і хай у тебе все буде якнайкраще
показать весь комментарий
02.04.2022 15:59 Ответить
Таку красуню нашу і захисницю оберігає Бог і ангел - охоронець 🙂❤️
показать весь комментарий
02.04.2022 16:03 Ответить
які ж красуні наші дівчатка (бережи Боженька їх... і хлопчиків наших - Героїв і Героїнь України)
показать весь комментарий
02.04.2022 16:04 Ответить
цензор сам себя убедил в обратном
показать весь комментарий
02.04.2022 16:06 Ответить
Ну інфа про смерть від поранення була на обухівському пабліку.
Але дуже добре, що жива.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:18 Ответить
Жынка на ********* винищувачы, смертельно поранена, та ще й зумыла посадити винищувач? НЕ перебираэте, хлопцы? От у мене навыть перехыд на украънську мову заклинило!
показать весь комментарий
02.04.2022 18:09 Ответить
Ну я коментую тільки де було написано про смерть цієї дівчини і все. Тим паче, що фотка в новині належить зовсім іншій особі.

Тому ваші зауваження трохи не за адресою.
показать весь комментарий
02.04.2022 18:14 Ответить
Потом окажется что она и есть Призрак Киева
показать весь комментарий
02.04.2022 16:20 Ответить
Обменяли
показать весь комментарий
02.04.2022 16:20 Ответить
А ДЕ ЗАРАЗ ПІЛОТ ГАДЯ САВЧЕНКО?
показать весь комментарий
02.04.2022 16:39 Ответить
Бажаю всього найкращого! Нехай щастить! Слава ЗСУ!!!💛💙
показать весь комментарий
02.04.2022 16:48 Ответить
Краща новина за сьогодні. Безхмарного неба, орлице.
показать весь комментарий
02.04.2022 17:20 Ответить
 
 