Информация о гибели первой украинской женщины-пилота Натальи Пераковой - фейк, - ВСУ

В сети распространяется информация, будто погибла первая украинская женщина-пилот, талантливый истребитель Наталья Перакова. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщают в Командовании воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

" Внимание фейк! В сети Интернет распространяется информация, будто погибла первая украинская женщина-пилот, талантливый истребитель Наталья Перакова. Указанная информация придумана и не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам информации и пользуйтесь только проверенными данными!", - говорится в сообщении.

Смотрите: Украинские воины захватили портативную систему спутниковой связи "Аурига-1.2В". ФОТО