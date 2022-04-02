Информация о гибели первой украинской женщины-пилота Натальи Пераковой - фейк, - ВСУ
В сети распространяется информация, будто погибла первая украинская женщина-пилот, талантливый истребитель Наталья Перакова. Эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщают в Командовании воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
" Внимание фейк! В сети Интернет распространяется информация, будто погибла первая украинская женщина-пилот, талантливый истребитель Наталья Перакова. Указанная информация придумана и не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам информации и пользуйтесь только проверенными данными!", - говорится в сообщении.
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сцук, люто плюсую
а то "ми паддєрживаем владіміра владіміровіча, он праав, нада унічтожить бендеравцев!"
шоб ти сиділа ***** і тряслася не кадирківців, як звикла
а лютого Азову!
А от москалі спокійно можуть вдарити по своїй атомній, щоб підтримка у нас зменшилась.
ці утирки вже обстріляли ТРИ наші АЕС
ТРИ, КАРЛ, ТРИ!
і окопувалися у рудому лісі
дебілу неможливо пояснити, що закони фізики законом раші відмінити не вийде
і ядерний удар уже б був нанесений, якби не боялись що у відповідь знищать бункери...
Тому варіант удару років по своїй АЕС я не те що не виключаю, а вважаю цілком логічним...
а скільки влізе у цей ноєв ковчег?
я розумію, що там тілько тварі
але і їм не всім дасться по парі
а натискати кнопку мають мінімум 5 осіб по ланцюжку
і що, всі вони та їхні найближчі родичі вже в бункері?
як на мене то навряд
Обычно боятся,что может пострадать обвязка реакторов-насосы,стержни-замедлители и т.п.Что может вызвать аварию
і світова спільнота
і земна куля 1 штука
ІНШОГО ГЛОБУСУ НЕМАЄ
це питання не України
це питання всього й*баного світу
хто думає, що радіація його омине хай шукає інший глобус
не робіть мені нерви
А тем временем https://www.economics-prorok.com/2022/04/%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5.html скрепоносцы собираются проводить 9-го мая очередное фрик-шоу под названием "бардак папугапесия" на Крещатике .
Правда не знаю, насколько достоверна информация
Хоча з іншого боку у цих дуболомів "багата" фантазія. Її на все вистачає.
Якщо в прямому, то це питання до порталу "Экономика от Пророка". Я лише лінкна нього додав у своєму дописі.
Для пилотирования она слишком тупа.
Значить - довго житиме
Чого я щиро бажаю цій дівчині
Бережи тебе Господь, дитя, і хай у тебе все буде якнайкраще
Але дуже добре, що жива.
Тому ваші зауваження трохи не за адресою.