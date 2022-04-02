Інформація про загибель першої української жінки-пілота Наталі Перакової - фейк, - ЗСУ

В мережі поширюється інформація, начебто загинула перша українська жінка-пілот, талановитий винищувач Наталія Перакова. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляють у Командвуванні повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

" Увага фейк! В мережі Інтернет поширюється інформація, начебто загинула перша українська жінка-пілот, талановитий винищувач Наталія Перакова.

Зазначена інформація вигадана та не відповідає дійсності. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та користуйтеся тільки перевіреними даними!", - йдеться у повідомленні.

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