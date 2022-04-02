УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10976 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
40 309 45

Інформація про загибель першої української жінки-пілота Наталі Перакової - фейк, - ЗСУ

фейк

В мережі поширюється інформація, начебто загинула перша українська жінка-пілот, талановитий винищувач Наталія Перакова. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляють у Командвуванні повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

" Увага фейк! В мережі Інтернет поширюється інформація, начебто загинула перша українська жінка-пілот, талановитий винищувач Наталія Перакова.
Зазначена інформація вигадана та не відповідає дійсності. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та користуйтеся тільки перевіреними даними!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Українські воїни захопили портативну систему супутникового зв'язку "Аурига-1.2В". ФОТО

спростування (103) фейк (743) ЗСУ (7501) Повітряні сили (2598)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+39
показати весь коментар
02.04.2022 15:54
+27
показати весь коментар
02.04.2022 15:56
+19
Непагана прикмета, якщо такі чутки пішли
Значить - довго житиме
Чого я щиро бажаю цій дівчині

Бережи тебе Господь, дитя, і хай у тебе все буде якнайкраще
показати весь коментар
02.04.2022 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.04.2022 15:54 Відповісти
Що вже страшно? То є добре.
показати весь коментар
02.04.2022 16:08 Відповісти
блджад, як приємно це читати

сцук, люто плюсую

а то "ми паддєрживаем владіміра владіміровіча, он праав, нада унічтожить бендеравцев!"

шоб ти сиділа ***** і тряслася не кадирківців, як звикла
а лютого Азову!
показати весь коментар
02.04.2022 16:09 Відповісти
Я думаю що це чергова провокація. Ніхто з наших на атомну станцію в параші не полізе.
А от москалі спокійно можуть вдарити по своїй атомній, щоб підтримка у нас зменшилась.
показати весь коментар
02.04.2022 16:24 Відповісти
хай спочатку у своїх світлячків у гомелі спитають, яка на смак радіація

ці утирки вже обстріляли ТРИ наші АЕС
ТРИ, КАРЛ, ТРИ!

і окопувалися у рудому лісі

дебілу неможливо пояснити, що закони фізики законом раші відмінити не вийде
показати весь коментар
02.04.2022 16:28 Відповісти
Саме основне те, що їм насрать, вони в бункерах...
і ядерний удар уже б був нанесений, якби не боялись що у відповідь знищать бункери...

Тому варіант удару років по своїй АЕС я не те що не виключаю, а вважаю цілком логічним...
показати весь коментар
02.04.2022 16:32 Відповісти
насрать путятішні та його найближчому оточенню
а скільки влізе у цей ноєв ковчег?

я розумію, що там тілько тварі
але і їм не всім дасться по парі

а натискати кнопку мають мінімум 5 осіб по ланцюжку

і що, всі вони та їхні найближчі родичі вже в бункері?

як на мене то навряд
показати весь коментар
02.04.2022 16:38 Відповісти
Щоб взірвати атомну станцію 5 не треба. Потрібен 1 дибіл Іван на вєртальоті. А далі процес стане незворотнім.
показати весь коментар
02.04.2022 16:47 Відповісти
Не взорвете вы атомную станцию ничем-чтоб пробить метров 15 баритового железобетона не хватит никакого обычного боеприпаса.
Обычно боятся,что может пострадать обвязка реакторов-насосы,стержни-замедлители и т.п.Что может вызвать аварию
показати весь коментар
02.04.2022 17:23 Відповісти
для цього існує МАГАТЕ
і світова спільнота
і земна куля 1 штука

ІНШОГО ГЛОБУСУ НЕМАЄ

це питання не України
це питання всього й*баного світу
хто думає, що радіація його омине хай шукає інший глобус

не робіть мені нерви
показати весь коментар
02.04.2022 16:54 Відповісти
Так ми й не кажемо, що будемо туди йти. Але в страху очі завеликі)
показати весь коментар
02.04.2022 21:39 Відповісти
Сподобалося "блджад". Можливо я терявий, але лісно чудово: і зрозуміло, і без рузького фолькльору, блджад!
показати весь коментар
03.04.2022 04:14 Відповісти
И это отлично!
А тем временем https://www.economics-prorok.com/2022/04/%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5.html скрепоносцы собираются проводить 9-го мая очередное фрик-шоу под названием "бардак папугапесия" на Крещатике .
Правда не знаю, насколько достоверна информация
показати весь коментар
02.04.2022 15:55 Відповісти
Навіть для москалів це перебор.
показати весь коментар
02.04.2022 16:01 Відповісти
Маєте рацію.
Хоча з іншого боку у цих дуболомів "багата" фантазія. Її на все вистачає.
показати весь коментар
02.04.2022 16:07 Відповісти
Ваше посилання заражене вірусом.
показати весь коментар
02.04.2022 17:09 Відповісти
У якому сенсі?
Якщо в прямому, то це питання до порталу "Экономика от Пророка". Я лише лінкна нього додав у своєму дописі.
показати весь коментар
02.04.2022 17:18 Відповісти
Парад пленной мардвы шоли.
показати весь коментар
02.04.2022 17:53 Відповісти
Та да! Только они об этом ещё не догадываются.
показати весь коментар
02.04.2022 18:02 Відповісти
А куда делась Мекотова?
показати весь коментар
02.04.2022 15:55 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2022 15:56 Відповісти
Вжар їм, берегиня.
показати весь коментар
02.04.2022 15:57 Відповісти
Целый месяц понадобился для опровержения?
показати весь коментар
02.04.2022 15:58 Відповісти
гланое что живая (ведь так?)
показати весь коментар
02.04.2022 16:01 Відповісти
Это само собой разумеется.
показати весь коментар
02.04.2022 16:08 Відповісти
Эти мульки с третьего дня войны гуляют. Лугандонских братьев наших меньших работа наверно, бо кацапских обезьян в тик-ток уже не пускают.
показати весь коментар
02.04.2022 15:58 Відповісти
Почему первая? Ещё Надя была пилотом. А если серьезно, пилотом сейчас может быть опытный мужик после 30 минимум.
показати весь коментар
02.04.2022 15:59 Відповісти
Якщо ви про Савченко, то вона була штурманом.
показати весь коментар
02.04.2022 16:03 Відповісти
Штурманом-наводчиком. На вертолёте.
Для пилотирования она слишком тупа.
показати весь коментар
02.04.2022 16:08 Відповісти
Якщо ви про савченко, то вона була алкоасом, бухала по 2 літри, як справжній кацап.Доречі де зараз ця тварюка.?
показати весь коментар
02.04.2022 17:20 Відповісти
А до 30-ти що відбувається?
показати весь коментар
02.04.2022 16:12 Відповісти
Мужики літаків не пілотують, вони скубуть гичку на ріллі або деруть лико на лапті.
показати весь коментар
02.04.2022 16:30 Відповісти
"Мужики" в Рязані, буряте, в Україні - козаки.
показати весь коментар
02.04.2022 16:50 Відповісти
Непагана прикмета, якщо такі чутки пішли
Значить - довго житиме
Чого я щиро бажаю цій дівчині

Бережи тебе Господь, дитя, і хай у тебе все буде якнайкраще
показати весь коментар
02.04.2022 15:59 Відповісти
Таку красуню нашу і захисницю оберігає Бог і ангел - охоронець 🙂❤️
показати весь коментар
02.04.2022 16:03 Відповісти
які ж красуні наші дівчатка (бережи Боженька їх... і хлопчиків наших - Героїв і Героїнь України)
показати весь коментар
02.04.2022 16:04 Відповісти
цензор сам себя убедил в обратном
показати весь коментар
02.04.2022 16:06 Відповісти
Ну інфа про смерть від поранення була на обухівському пабліку.
Але дуже добре, що жива.
показати весь коментар
02.04.2022 16:18 Відповісти
Жынка на ********* винищувачы, смертельно поранена, та ще й зумыла посадити винищувач? НЕ перебираэте, хлопцы? От у мене навыть перехыд на украънську мову заклинило!
показати весь коментар
02.04.2022 18:09 Відповісти
Ну я коментую тільки де було написано про смерть цієї дівчини і все. Тим паче, що фотка в новині належить зовсім іншій особі.

Тому ваші зауваження трохи не за адресою.
показати весь коментар
02.04.2022 18:14 Відповісти
Потом окажется что она и есть Призрак Киева
показати весь коментар
02.04.2022 16:20 Відповісти
Обменяли
показати весь коментар
02.04.2022 16:20 Відповісти
А ДЕ ЗАРАЗ ПІЛОТ ГАДЯ САВЧЕНКО?
показати весь коментар
02.04.2022 16:39 Відповісти
Бажаю всього найкращого! Нехай щастить! Слава ЗСУ!!!💛💙
показати весь коментар
02.04.2022 16:48 Відповісти
Краща новина за сьогодні. Безхмарного неба, орлице.
показати весь коментар
02.04.2022 17:20 Відповісти
 
 