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Россия готовится к затяжной войне, - Центр противодействия дезинформации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

русня

Российские пропагандисты отчитываются за успехи "первого этапа спецоперации", планируют "парад победы" на востоке Украины 9 мая и хотят захватить всю территорию нашего государства.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

В центре перечислили тезисы российской пропаганды: "первый этап спецоперации продемонстрировал результаты", "денацификация идет по плану", "Донбасс может рассчитывать на безопасность".

Как сообщает CNN со ссылкой на данные разведки США, сейчас россия смещает акцент, чтобы продемонстрировать победу 9 мая на Востоке Украины. Но это будут лишь промежуточные итоги затяжной войны, поскольку путин нацелен праздновать собственную победу 9 мая независимо от того, какой будет реальная ситуация. в Украине", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что Россия не оставит попыток захватить всю территорию нашей страны.

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"Смещение поля боя не означает, что РФ прекратит прибегать к воздушным атакам ракетами большой дальности и самолетами по всей части Украины", - подытожили аналитики.
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Топ комментарии
+92
Напрасно. После Бучи украинская армия начнет работать по оркам еще активнее. Нет сомнения.
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03.04.2022 14:37
+76
Нічого, як хтось з українців сказав, орків отірпінили, отебучили, отгостомили, і впевнений, що отхерсонять.
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03.04.2022 14:37
+55
В который раз повторю: всех россиян нужно убить. Среди них нет плохих или хороших, есть только будущие мертвецы.
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03.04.2022 14:44
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Кажуть Казань. Респект власнику магазину.
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03.04.2022 17:19 Ответить
а я бы поинтересовался
все ли пленные пилоты и всякие командиры и офицеры есть
которые показания давали бы про обстрел жилых кварталов

какие то обмены пленными были
но кого обменяли - неизвестно
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03.04.2022 17:57 Ответить
я думаю что после Бучи рашисткую мразь в плен брать не будут а будут кончать на месте!
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03.04.2022 18:41 Ответить
народ дегенератов... всех орков надо только утилизировать
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03.04.2022 21:53 Ответить
Россия захватит только то, что ей позволят Украинцы, а Украинцы будут воевать до полного освобождения всей территории.
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04.04.2022 01:01 Ответить
и до Развала России, как СССР. Ибо война идет и горячая и холодная.
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04.04.2022 01:02 Ответить
рашиzди лізуть.... собак бездомних не стане в Україні- повиздихають від обжорства.
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04.04.2022 01:19 Ответить
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