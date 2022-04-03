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Росія готується до затяжної війни, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

русня

Російські пропагандисти звітують про успіхи "першого етапу спецоперації", планують "парад перемоги" на сході України 9 травня й хочуть загарбати всю територію нашої держави.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

В центрі перелічили тези російської пропаганди: "перший етап спецоперації продемонстрував результати", "денацифікація йде за планом", "Донбас може розраховувати на безпеку".

"Як повідомляє CNN з посиланням на дані розвідки США, зараз росія зміщує акцент, щоб продемонструвати перемогу 9 травня на Сході України. Але це будуть лише проміжні підсумки затяжної війни, оскільки путін націлений святкувати власну перемогу 9 травня незалежно від того, якою буде реальна ситуація в Україні", - йдеться у повідомленні.

В Центрі зазначили, що Росія не облишить спроб загарбати всю територію нашої країни.

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"Зміщення поля бою не означає, що РФ припинить вдаватися до повітряних атак ракетами великої дальності і літаками по всій іншій частині України", - підсумували аналітики.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+92
Напрасно. После Бучи украинская армия начнет работать по оркам еще активнее. Нет сомнения.
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03.04.2022 14:37
+76
Нічого, як хтось з українців сказав, орків отірпінили, отебучили, отгостомили, і впевнений, що отхерсонять.
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03.04.2022 14:37
+55
В который раз повторю: всех россиян нужно убить. Среди них нет плохих или хороших, есть только будущие мертвецы.
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03.04.2022 14:44
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Кажуть Казань. Респект власнику магазину.
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03.04.2022 17:19 Відповісти
а я бы поинтересовался
все ли пленные пилоты и всякие командиры и офицеры есть
которые показания давали бы про обстрел жилых кварталов

какие то обмены пленными были
но кого обменяли - неизвестно
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03.04.2022 17:57 Відповісти
я думаю что после Бучи рашисткую мразь в плен брать не будут а будут кончать на месте!
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03.04.2022 18:41 Відповісти
народ дегенератов... всех орков надо только утилизировать
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03.04.2022 21:53 Відповісти
Россия захватит только то, что ей позволят Украинцы, а Украинцы будут воевать до полного освобождения всей территории.
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04.04.2022 01:01 Відповісти
и до Развала России, как СССР. Ибо война идет и горячая и холодная.
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04.04.2022 01:02 Відповісти
рашиzди лізуть.... собак бездомних не стане в Україні- повиздихають від обжорства.
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04.04.2022 01:19 Відповісти
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