Оккупанты пытали и убили марафонца-рекордсмена Сергея Проневича на Сумщине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Тело рекордсмена было найдено через неделю после исчезновения. Его обнаружили, когда освободили Боромлю.
Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова, информирует Цензор.НЕТ.
"Как и всех людей, меня ошеломило страшное известие о парне из Сумщины, которого пытали и убили российские военные. Его тело было найдено уже после освобождения Боромли, через неделю после исчезновения", - написала она в фейсбуке.
Это оказался рекордсмен Украины Сергей Проневич. В Национальный Реестр рекордов в 2019 году был внесен его рекорд - в полном военном снаряжении Сергей пробежал марафонскую дистанцию за 4 часа 36 минут.
Ветрова напомнила, что пытка людей считается преступлением даже во время войны. Прокуратура возбудила уголовное дело по данному факту (ст. 438 УКУ). Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
але використане дуже недоречне слово "хлоп". Холоп и ніяк інакше!
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Батуринська трагедія, знищення Батурина російськими військами, різанина в Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана #Мазепи #Батурина і його мешканців 12 листопада 1708 року. Під час цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.
Різанина в Батурині: дикунство Москви | Ірина Фаріон |
https://youtu.be/3a4WSaroOI0
03.04.2022 02:11
ПОМНИТЕ КАК ПОРТНОВ НАПИСАЛ - готовьте списки
Кстати , на Гиляку Портнова !!!
Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !
Надо везде об зтом кричать, что зто - ГЕНОЦИД!
Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !
P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость
це і є "денацифікація" Путіна - вбити кращих українців, вбити всіх українців, залишивши "какая разніца"
ПОРА ПРЕКРАТИТЬ сотрудничество всех политиков и бизнесменов с рашей
ЗАПРЕТИТЬ РАШЕ ИМЕТЬ АРМИЮ СРОКОМ НА 50 лет