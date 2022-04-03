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Окупанти закатували і вбили марафонця-рекордсмена Сергія Проневича на Сумщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сергій,проневич

Тіло рекордсмена було знайдено за тиждень після зникнення. Його виявили, коли звільнили Боромлю.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і всіх людей, мене приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після визволення Боромлі, через тиждень після зникнення", - написала вона у фейсбуці.

Це виявився рекордсмен України Сергій Проневич. До Національного Реєстру рекордів у 2019 році був внесений його рекорд - у повній військовій амуніції Сергій пробіг марафонську дистанцію за 4 години 36 хвилин.

Читайте: Вони мають бути піддані трибуналу, - Anonymous оприлюднили персональні дані 120 тисяч військових РФ, які воюють проти України

Вєтрова нагадала, що катування людей вважається злочином навіть під час війни. Прокуратура порушила кримінальну справу за цим фактом (ст. 438 ККУ). Максимальне покарання за цією статтею - довічне ув'язнення.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+79
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03.04.2022 15:55
+37
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03.04.2022 15:54
+29
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
....
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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03.04.2022 15:51
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РАШИЗМ = ФАШИЗМ
....
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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03.04.2022 15:51 Відповісти
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03.04.2022 15:54 Відповісти
а гнусавый с хламидией хотят перед педофилом военным преступником и убийцей отчитаться о проваленном задании... в турции... при эрдогане... ау, хламидия-немытия и гнусавый... на переговоры?
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03.04.2022 15:55 Відповісти
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03.04.2022 15:55 Відповісти
+++
але використане дуже недоречне слово "хлоп". Холоп и ніяк інакше!
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03.04.2022 16:02 Відповісти
О. Вже почали путіна виправдовувати .
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03.04.2022 16:17 Відповісти
це руSSкій мір...у всій його "красі".... так..азіров... глаз`єв...гризлофф...??

Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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03.04.2022 16:30 Відповісти
Кровь невинно убитых взывает к отмщению убийцы думают, что пропетляют, но карма так не работает. Многие уже так думали.
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03.04.2022 15:56 Відповісти
Судя по Бучи, Мариуполю, Гостомелю, Бородянке и других городах, где побывали русские оккупанты, командованием армии РФ в лице Шойгу, Канашенкова, Герасимова и прочих,был дан приказ на массовое уничтожение украинцев. Так сказать, решили не утруждать себя постройкой концлагерей и газовых камер, а выполнить "задачу" на месте сразу.
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03.04.2022 15:56 Відповісти
МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ !!!!
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03.04.2022 16:07 Відповісти
історію треба вчить ‼️‼️‼️
Батуринська трагедія, знищення Батурина російськими військами, різанина в Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана #Мазепи #Батурина і його мешканців 12 листопада 1708 року. Під час цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.

Різанина в Батурині: дикунство Москви | Ірина Фаріон |

https://youtu.be/3a4WSaroOI0

03.04.2022 02:11
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03.04.2022 16:15 Відповісти
готовится закон об об оружии для гражданских. а в иагазины завезли все что надо
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03.04.2022 15:57 Відповісти
В магазины? Правда? Это уже бизнес на крови, или еще нет? Это конечно лучше чем "бандеровское смузи", которым зеленые подонки, прое..шие за три года все и вся, призывали останавливать танки, но подскажи-ка какая дальность поражения у дробовика? И сколько шансов подойти на такое расстояние и убить противника облаченного в бронежилет 4 класса?
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03.04.2022 16:07 Відповісти
будут раздавать бесплатно. я взял еще две пачки патронов для своего кольта. дробовик с жаканом спокойно пробьет броник на 50 метров..есть карабины с оптикой и помпы. пистолеты на выбор. калаши не дают. только для терробороны.
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03.04.2022 16:14 Відповісти
Жакан зі свинцю. Хріна з два він бронік проб"є.
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03.04.2022 17:24 Відповісти
кабана бьют в лоб. а там кость 2 см. ничем не хуже броника. дробь конечно слабее. зато руки ноги шея голова. можно работать.
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03.04.2022 18:23 Відповісти
Сергіо Лі, от ти дуже вже все знаєш,що про%бала влада,а що ні і за скільки років.А коли ти було в мисливському магазині?І який дурень зараз,в війну,буде купувати дробовик?На кого розраховане твоє випорожнення? Всі купують карабіни,а якщо ще й з оптичним лазерним прицілом,та фірмовими набоями,то можна рознести голову кацапу на відстані до 2 км. І подивися на блокпостах -там вірять ,в тому числі,і в "смузі Бандери".Ніхто не боїться дочекатися окупанта до відстані кидка...
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03.04.2022 19:20 Відповісти
Нужен закон о резервистах, курсах снайперов, операторов управления наступательным средним вооружением с правом хранения на дому. нужны операторы РПГ, ПТРК, ПЗРК в количестве миллион бойцов. Вот сидели бы они в Херсоне и других городах, не нужно было бы туда армию по голой степи гнать. Всё это нужно было делать в 2014 году.
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03.04.2022 16:11 Відповісти
Считаю необходимым объявить Общенациональный Траур по убитым и замученным братьям и сестрам Украины от рашистских бандитов. И приспустить флаги во всех посольствах Украины. И направить Ноты всем Правительствам с которыми имеются диплатическте отношения и выступить о Обзенациональномл трауре в Генеральной Ассамблее ООН, ПАСЕ, Попросить все Церкви отслужить Молебен за спасение душ и Панихиды во всех Храмах Мира.
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03.04.2022 15:57 Відповісти
А может сперва закрыть переговорную вакханалию?
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03.04.2022 16:00 Відповісти
Армия орков В.В.Хуйла по своим преступлениям уже превзошла по своим зверствам и Вермахт Гитлера и Красную армию Сталина. Даже талибы и ИГИЛ просто джентльмены по сравнению с этим сбродом маньяков, насильников и мародеров под названием армия РФ
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03.04.2022 15:57 Відповісти
Меня одного интересует вопрос, когда до группы наших миролюбцев-переговорщиков дойдёт, что они находятся в дерьмище и покрывают геноцид, убийц, то есть все что они нам нахлобучивают, работает уже против них? В перспективе - клеймо зрадника и перспектива секретного фарватера.
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03.04.2022 15:58 Відповісти
Перемовини ведуть не для находження спільного рішення, а для того, щоб інформаційно замордувати ворога. Україна вимушена вести ці псевдперемовини, щоб мати підтримку і зброю від заходу, а також для продовження і посилення санкцій. Таким чином західні бараги типу шредера не мають можливості звинуватити Україну в небажанні встановлення миру і домагатися скасування або пом'якшення санкцій.
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03.04.2022 17:52 Відповісти
Це було вчора!! А сьогоднi масовий геноцид, при якому не може бути перемовин з скаженою собакою! Зараз захiд дасть зброю без перемовин, забудьте за них, не паплюжте загиблих!
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03.04.2022 18:08 Відповісти
хтось його здав чи по спискам
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03.04.2022 16:02 Відповісти
В каждом населённом пункте есть придатели .
ПОМНИТЕ КАК ПОРТНОВ НАПИСАЛ - готовьте списки
Кстати , на Гиляку Портнова !!!
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03.04.2022 16:09 Відповісти
Так Ермак і вся шобла, плюс ДБР- це все породження Портнова. Так само як і Уголовний Кодекс який він писав при янику, завдяки якому є купа дірок в законі щоб уникнути покарання
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03.04.2022 16:54 Відповісти
Цього законоблуда їбучого я б підвісив власноручно - та, боюсь, в чергу ставати треба.
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03.04.2022 21:02 Відповісти
уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно не совместимые вещи.

Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !

Надо везде об зтом кричать, что зто - ГЕНОЦИД!

Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
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03.04.2022 16:02 Відповісти
Це явно не геноцид, ще поки не придумали такого вислову, ці кати вбивали всіх цивільних не зважаючи на їх націю, громадянство, вік та стать. Це просто якісь потвори з якоїсь другої, не відомої нікому в світі, реальності.
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03.04.2022 16:38 Відповісти
Пані Христина,скажіть будь ласка,а Ізраїль вже признав Голодомор геноцидом українського народу? То як думаєте різню в Бучі признають геноцидом?І не тільки Ізраїль. А до тих пір треба робити все,щоб врятувати побільше мирних людей.Тому переговорники добилися головного-гуманітарних коридорів.І не треба шукати зраду там,де єхоч якийсь позитивний для України результат. І готуватися до питань референдумів,які будуть по всіх положеннях,чи домовленностях перемовників.Десь так...
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03.04.2022 19:04 Відповісти
то було давно, зара все інакше, мегатони фото і відео доказів, очевидці, політична воля... зара реальний шанс довести Геноцид, і пришити туди Голодомор, і Батурин, і всі репресії - в одне велике діло "Геноцид імперців проти українців"
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03.04.2022 20:14 Відповісти
М.Н.Булгаков: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев."

А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость
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03.04.2022 16:03 Відповісти
R.I.P.

це і є "денацифікація" Путіна - вбити кращих українців, вбити всіх українців, залишивши "какая разніца"
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03.04.2022 16:09 Відповісти
ПОРА ГААГСКОМУ ТРИБУНАЛУ КАЖДОЕ УТРО В 10 утра зачитывать списки преступлений раши за прошедший день и показывать фото и видео
ПОРА ПРЕКРАТИТЬ сотрудничество всех политиков и бизнесменов с рашей
ЗАПРЕТИТЬ РАШЕ ИМЕТЬ АРМИЮ СРОКОМ НА 50 лет
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03.04.2022 16:12 Відповісти
Пора Гаагскому трибуналу осудить виновных в сбитии боинга, эта структура изжила себя , как и оон...
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03.04.2022 17:26 Відповісти
Вы считаете что за 50 лет они покаются, или лишняя хромосома усохнет?
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03.04.2022 18:19 Відповісти
Честно говорю, если Конституцию мне разрешит, буду касапами завтракать, если атб предоставить мне такую возможность - аленину быстрого приготовления...
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03.04.2022 16:21 Відповісти
Что там путин про Срeбницу говорил? Ведь почерк то один.
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03.04.2022 16:37 Відповісти
І нікого не турбує що таких патріотів здавали їхні сусіди чи знайомі. Ці гниди будуть працювати і жити поряд з нами, отримувати пенсії... Так само як і пенсіонери КГБ- істи і стукачі срср залишились безкарними всі 30 років Незалежності
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03.04.2022 16:51 Відповісти
Зброя повинна бути в помешкані кожного притомного Українця.
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03.04.2022 17:00 Відповісти
Кацапи , ви всі прокляті навіки і ваші виродки теж 😡
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03.04.2022 18:16 Відповісти
ПЛЕННИХ НЕ БРАТЬ!!!
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03.04.2022 18:58 Відповісти
R.I.P 💛💙💛💙💛🙏🙏🙏🙏😭😭😭
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04.04.2022 13:45 Відповісти
 
 