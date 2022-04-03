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Изнасилование – оружие россиян, – посол Британии Симмонс
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Солдаты армии РФ ради подчинения насиловали женщин на глазах у их детей, а девушек – на глазах у их семей.
Об этом пишет в твиттере посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.
"Изнасилование – это орудие войны. Хотя мы еще не знаем в полной мере его использования в Украине, уже понятно, что оно было частью русского арсенала. Женщин насиловали на глазах их детей, девушек – на глазах у их семей, в качестве сознательного акта подчинения. Изнасилование является военным преступлением", – написала Симмонс.
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+36 Andry Moon
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Пожалуйста, подождите...
А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость
...Після "звітування" 4 Березня на фоні місцевої ради, що Буча українська, по місту почали їздити колони техніки з "V".
Сказати, що це виглядало дивно - не сказати нічого.
Пропав зв'язок, електрика, газ, вода.
Евакуювалися чудом, бо жили біля БМР.
Йшли і їхали під дулами то снайперів, то танків.
Питань багато.
Настане час, я їх додам до загалу місцевій владі (хоч меру дали Героя) і центральній.
🤍Служба «телефону довіри» Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству працює цілодобово:
📱 044-272-15-00 (з мобільного)
☎️ 15-00 (зі стаціонарного)
❕Усі дзвінки є безкоштовними та анонімними!
Не встигла тільки побудувати Освенцім...
Й не звірячий! У тварин,такого нема!!)
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/gnev-bozhij-vse-ublyudki-dolzhnyi-byit-fizicheski-unichtozhenyi.htm?_gl=1*126b5d7*_ga*MTgyMzA0NDU1Ny4xNjM3NjYxNjEw*_ga_JBX3X27G7H*MTY0ODk5MDkxNi41MTQuMS4xNjQ4OTkxNTM5LjA.&_ga=2.151825787.370391846.1644055876-1823044557.1637661610
"Самый первый вопрос. который сейчас задают друг другу жители России - "Неужели война все таки будет, неужели они на нас нападут?"
Эти люди на самом деле верят, что войны нет, а то, что происходит в Украине, это просто военная спецоперация, неимоверные усилия России предотвратить войну.
Как разубеждать таких людей? Никак!
Их разубедить невозможно.
Я вам скажу так ,не в обиду-болгария,Греция, Грузия, Румыния-это страны-проститутки-об этом говорит их многолетняя история.
Можете глянуть на историю Грузии примерно с 1600 года-там такие кульбиты лизоблюдства и подхалимаж просматриваются,как ни в какой другой стране
Але сталося інакше. І тут питань до армії нема. Вони виконують наказ, навіть, коли не вважають його правильним. Найлютіші кати цієї війни змогли вийти. Не прорватися, а саме вийти з місць скоєних злочинів. Це вони мчали колонами в бік Наровлі, попутно в безсилій люті розстрілюючи придорожні села та випадкових людей. Не було великого бою десь за Ворзелем. Ще раз - не було прориву. Був плановий відхід. Вони знали, що він буде. Тому за день до виходу з Бучі було зафіксовано, як активно вантажили у військову техніку награбоване.
І це питання я не стомлюся ставити цій владі (без надії на відповідь) і наступній. Чи не про вивід цих специфічних каральних загонів домовлялися в Стамбулі мединський з арахамією? Чи не заради саме цього єрмак удруге прибув до Генштабу (візит підтвердив сам)? Чи не заради виправдання цього брехливий і підлий арєстовічь на упередження почав спростовувати повідомлення військових про оточення бучанського угруповання. Армії вірю в кожному слові, навіть, коли вони багато недоговорюють. Мерзенним арєстовічам не вірю навіть, коли вони змушені доносити достовірну інформацію. Цього ми не забудемо й правду про це ще взнаємо. Бо нема нічого таємного, що не стало б явним. Самі ж рашисти з часом здадуть своїх "партньоров".
А тепер, чому це так важливо. І що це за феномен такої дикої жорстокості проти цивільних? Вона була справді аномальною. У рашистському вермахті нема невинних. Там усі учасники агресивної жорстокої війни. Але в інших місцях вони поводилися дещо по іншому - за інстинктами або безлико, віддалено. А в Бучі, Ірпені та сусідніх містечках це була добре зорганізована жорстокість. В інших містах терор проти цивільних полягав у обстрілах та бомбуваннях мирних кварталів. На півдні вводиться реальний поліцейський терор, як той, при якому вони самі живуть на раші. Багато було злочинів від рівня моралі в тій країні-помийці: мародерства, зґвалтування... Але не такі розстріли й катування, як під Києвом. Навіть дещо далі, біля Іванкова наш штаб фіксував цілком відмінну поведінку окупантів, більш толерантну до цивільних, бо там і вони самі були дещо іншими...
І я вам наведу єдине зрозуміле та логічне пояснення. Тут ці виродки виладовували не просто лють за зірваний штурм Києва. Тут вони відпрацювали все те, що мали робити на кільканадцять кілометрів далі, якби їхній план бліцкригу вдався. Це була запланована руснею доля Києва. Звернули увагу, скільки відбірних придворних кадирівців нагнали на цьому напрямі? Уся його еліта. Вони воювати не вміють. Їх прислали чинити терор в окупованій українській столиці. У пуйла розуміли - що Київ, навіть після від'їзду половини населення - це все одно сотні тисяч патріотично й пасіонарно налаштованих громадян, а не просто заляканих обивателів. Їх спротив прагнули зламати кадировським терором, виходячи із своїх власних фантомних страхів перед чеченцями. А решта - грушники, спецпідрозділи, спеціально натравлені й оброблені відморозки, готові чинити розправу над цивільними.
У Києві, якби ворог його захопив, була б не одна, а тисяча Сребреніц. Десятки тисяч були б отак розстріляні, закатовані й десь закопані або спалені. Рашисти прагнули повторити той самий червоний терор, який супроводжував їхній перший прихід до Києва понад століття тому з ордою муравйова. Там, напроти Верховної Ради досі весь парк росте на кістках тисяч закатованих, як і в багатьох інших районах столиці. А ще десятки тисяч зігнали б за колючий дріт та після катувань засудили б на десятки років тюрем та вивезли в Сибір. Саме це мали виконати найстрашніші воєнні злочинці, які застрягли в Бучі, Ірпені та навколо. А коли всі плани зірвалися, кинулися витворяти завчене на тамтешніх мирних мешканцях. Ми ж уже чули, що вони вбивали всіх чоловіків та хлопчиків від 16 й до 65 років, а жінок ґвалтували й тероризували, а часто також розстрілювали.
Це й була та модель їхньої поведінки в Києві. І саме цим убивцям хтось дав змогу піти. Їх, на відміну від виведених з північних районів та із Броварського напрямку БТГр, не погнали відразу на Гомель і далі на Донбас. Цих бережуть. Вони зараз осіли в Наровлі, без поспіху відправляють награбоване своїм самкам та мамкам-алкоголічкам, влаштовують, не криючись, мародерські базари. Цих тримають переважно для іншої роботи, а не на те, щоб стати черговим гарматним м'ясом... Дуже надіюся, що наші ЗСУ вже ніколи не дадуть їм на це змоги.
Певно на війні все можливо.
Непонятно почему не перерезали дрг дороги на севере,вот в чем вопрос
25% - Roman@Wh0Know5
"Бідні солдатики, вони ж іще дітки".
Ось що один такий 20-рінчий "бідний солдатик" робив в с. Мала Рогань на Харківщині
https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas
Батуринська трагедія, знищення Батурина російськими військами, різанина в Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана #Мазепи #Батурина і його мешканців 12 листопада 1708 року. Під час цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.
Різанина в Батурині: дикунство Москви | Ірина Фаріон |
https://youtu.be/3a4WSaroOI0
03.04.2022 02:11
Тому мабуть не треба шкодувати зрадників.
Кацапи люті, підлі і споконвічні вороги України. Кацап (тюськ.) м'ясник, палач, живодер.
Україну нехай не втягує в свої шашні з пуйлом.
А перед законом Україна буде чиста - вони ж ДОБРОВІЛЬНО згодились.