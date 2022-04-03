Изнасилование – оружие россиян, – посол Британии Симмонс

Солдаты армии РФ ради подчинения насиловали женщин на глазах у их детей, а девушек – на глазах у их семей.

Об этом пишет в твиттере посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

"Изнасилование – это орудие войны. Хотя мы еще не знаем в полной мере его использования в Украине, уже понятно, что оно было частью русского арсенала. Женщин насиловали на глазах их детей, девушек – на глазах у их семей, в качестве сознательного акта подчинения. Изнасилование является военным преступлением", – написала Симмонс.

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