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Новости Война в Украине
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война (47249) изнасилование (888) россия (91354) Симмонс Мелинда (103) военные преступления (1160)

Изнасилование – оружие россиян, – посол Британии Симмонс

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зґвалтування

Солдаты армии РФ ради подчинения насиловали женщин на глазах у их детей, а девушек – на глазах у их семей.

Об этом пишет в твиттере посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

"Изнасилование – это орудие войны. Хотя мы еще не знаем в полной мере его использования в Украине, уже понятно, что оно было частью русского арсенала. Женщин насиловали на глазах их детей, девушек – на глазах у их семей, в качестве сознательного акта подчинения. Изнасилование является военным преступлением", – написала Симмонс.

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+49
М.Н.Булгаков: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев."

А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость
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03.04.2022 16:05
+38
Бучу вже цілком заслужено називають українською Сребреніцою. А скільки міст в майбутньому будуть згадувати, як нашу Герніку. Люди хочуть знаходити аналогії в минулому, коли зло вже було засуджене й покаране. Кати Сребреніци й Герніки покарані через кілька років після скоєного. Але найкраще правосуддя - те, яку коїться невідкладно, на місці злочину. Тому ми дуже очікували, що після оточення нашими ЗСУ ворожого угруповання в цих містах-супутниках Києва, їх чекатиме або смерть на місці, або полон і суворий суд.

Але сталося інакше. І тут питань до армії нема. Вони виконують наказ, навіть, коли не вважають його правильним. Найлютіші кати цієї війни змогли вийти. Не прорватися, а саме вийти з місць скоєних злочинів. Це вони мчали колонами в бік Наровлі, попутно в безсилій люті розстрілюючи придорожні села та випадкових людей. Не було великого бою десь за Ворзелем. Ще раз - не було прориву. Був плановий відхід. Вони знали, що він буде. Тому за день до виходу з Бучі було зафіксовано, як активно вантажили у військову техніку награбоване.

І це питання я не стомлюся ставити цій владі (без надії на відповідь) і наступній. Чи не про вивід цих специфічних каральних загонів домовлялися в Стамбулі мединський з арахамією? Чи не заради саме цього єрмак удруге прибув до Генштабу (візит підтвердив сам)? Чи не заради виправдання цього брехливий і підлий арєстовічь на упередження почав спростовувати повідомлення військових про оточення бучанського угруповання. Армії вірю в кожному слові, навіть, коли вони багато недоговорюють. Мерзенним арєстовічам не вірю навіть, коли вони змушені доносити достовірну інформацію. Цього ми не забудемо й правду про це ще взнаємо. Бо нема нічого таємного, що не стало б явним. Самі ж рашисти з часом здадуть своїх "партньоров".

А тепер, чому це так важливо. І що це за феномен такої дикої жорстокості проти цивільних? Вона була справді аномальною. У рашистському вермахті нема невинних. Там усі учасники агресивної жорстокої війни. Але в інших місцях вони поводилися дещо по іншому - за інстинктами або безлико, віддалено. А в Бучі, Ірпені та сусідніх містечках це була добре зорганізована жорстокість. В інших містах терор проти цивільних полягав у обстрілах та бомбуваннях мирних кварталів. На півдні вводиться реальний поліцейський терор, як той, при якому вони самі живуть на раші. Багато було злочинів від рівня моралі в тій країні-помийці: мародерства, зґвалтування... Але не такі розстріли й катування, як під Києвом. Навіть дещо далі, біля Іванкова наш штаб фіксував цілком відмінну поведінку окупантів, більш толерантну до цивільних, бо там і вони самі були дещо іншими...

І я вам наведу єдине зрозуміле та логічне пояснення. Тут ці виродки виладовували не просто лють за зірваний штурм Києва. Тут вони відпрацювали все те, що мали робити на кільканадцять кілометрів далі, якби їхній план бліцкригу вдався. Це була запланована руснею доля Києва. Звернули увагу, скільки відбірних придворних кадирівців нагнали на цьому напрямі? Уся його еліта. Вони воювати не вміють. Їх прислали чинити терор в окупованій українській столиці. У пуйла розуміли - що Київ, навіть після від'їзду половини населення - це все одно сотні тисяч патріотично й пасіонарно налаштованих громадян, а не просто заляканих обивателів. Їх спротив прагнули зламати кадировським терором, виходячи із своїх власних фантомних страхів перед чеченцями. А решта - грушники, спецпідрозділи, спеціально натравлені й оброблені відморозки, готові чинити розправу над цивільними.

У Києві, якби ворог його захопив, була б не одна, а тисяча Сребреніц. Десятки тисяч були б отак розстріляні, закатовані й десь закопані або спалені. Рашисти прагнули повторити той самий червоний терор, який супроводжував їхній перший прихід до Києва понад століття тому з ордою муравйова. Там, напроти Верховної Ради досі весь парк росте на кістках тисяч закатованих, як і в багатьох інших районах столиці. А ще десятки тисяч зігнали б за колючий дріт та після катувань засудили б на десятки років тюрем та вивезли в Сибір. Саме це мали виконати найстрашніші воєнні злочинці, які застрягли в Бучі, Ірпені та навколо. А коли всі плани зірвалися, кинулися витворяти завчене на тамтешніх мирних мешканцях. Ми ж уже чули, що вони вбивали всіх чоловіків та хлопчиків від 16 й до 65 років, а жінок ґвалтували й тероризували, а часто також розстрілювали.

Це й була та модель їхньої поведінки в Києві. І саме цим убивцям хтось дав змогу піти. Їх, на відміну від виведених з північних районів та із Броварського напрямку БТГр, не погнали відразу на Гомель і далі на Донбас. Цих бережуть. Вони зараз осіли в Наровлі, без поспіху відправляють награбоване своїм самкам та мамкам-алкоголічкам, влаштовують, не криючись, мародерські базари. Цих тримають переважно для іншої роботи, а не на те, щоб стати черговим гарматним м'ясом... Дуже надіюся, що наші ЗСУ вже ніколи не дадуть їм на це змоги.
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03.04.2022 16:28
+36
Русня в Бучі здійснила всі можливі військові злочини.
Не встигла тільки побудувати Освенцім...
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03.04.2022 16:12
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М.Н.Булгаков: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев."

А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость
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03.04.2022 16:05 Ответить
Тільки не треба тішити себе ілюзіями, що вони чимось кращі, ніж їх недонарод.
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03.04.2022 16:27 Ответить
Ловити цих покидьків та кастрировати
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03.04.2022 16:07 Ответить
Кастрірувать по саму шию.
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03.04.2022 18:06 Ответить
Інна Ковалевська

...Після "звітування" 4 Березня на фоні місцевої ради, що Буча українська, по місту почали їздити колони техніки з "V".
Сказати, що це виглядало дивно - не сказати нічого.
Пропав зв'язок, електрика, газ, вода.
Евакуювалися чудом, бо жили біля БМР.
Йшли і їхали під дулами то снайперів, то танків.
Питань багато.
Настане час, я їх додам до загалу місцевій владі (хоч меру дали Героя) і центральній.
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03.04.2022 16:08 Ответить
Постраждалі від російської окупації можуть отримати психологічну допомогу

🤍Служба «телефону довіри» Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству працює цілодобово:

📱 044-272-15-00 (з мобільного)

☎️ 15-00 (зі стаціонарного)

❕Усі дзвінки є безкоштовними та анонімними!
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03.04.2022 17:37 Ответить
да... а если б водку гнать не из опилок, то что б нам было... с трёх, четырёх, считай с пяти бутылок...
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03.04.2022 16:09 Ответить
Русня в Бучі здійснила всі можливі військові злочини.
Не встигла тільки побудувати Освенцім...
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03.04.2022 16:12 Ответить
Они у них мобильные. Очень удобно скрывать свои преступления пользуясь мобильными крематориями. Как у них говорится: нет тела - нет дела.Так что похоже они их делали не только для того чтобы сжигать трупы собственных солдат, но и чтобы скрывать следы преступлений. Нет слов))
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03.04.2022 16:18 Ответить
В Херсонской, Донецкой областях уже построили фильтрационные пункты.
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03.04.2022 16:22 Ответить
Кажется, ***** приготовил для нашего народа нечто бОльшее, чем просто война...
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03.04.2022 17:12 Ответить
Нелюдскість намагається поширюватись
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03.04.2022 17:25 Ответить
Вона київщину перетворила на Освецим
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03.04.2022 17:28 Ответить
Нету такой мерзости и ужаса, который бы не сотворила проклятая орда, я очень надеюсь что ниукого не останется ни капли жалости или гуманности к мокшанской орде, 99.9% из них должны быть уничтожены, 0.01 % будет должен доказать что они *не такие*, чтобы жить
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03.04.2022 16:12 Ответить
та яка зброя ...твари , рабы , животные сидевшие в своей клетке-расии и потом выпушенные на волю , действуют на уровне инстинктов : пожрать , убить , изнасиловать ...это не люди , это выродки людского рода
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03.04.2022 16:12 Ответить
Це нелюдський рід...Зовсім нелюдський!!!
Й не звірячий! У тварин,такого нема!!)
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03.04.2022 17:27 Ответить
Их с детства к этому приучают.. это не звери, это не люди, это упущенное звено в цепи Дарвина, это звено Господом проклято лишней их хромососомой и именем нарицательным - руССкий..
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03.04.2022 16:16 Ответить
А что от животных без роду, без племени можно ожидать?
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03.04.2022 16:16 Ответить
Насильники, мародеры и садисты-убийцы. Вот кто есть кацапы. Такими кацапы были всегда. Они очень любят свое девятомая, потому что кацапские зверства полностью сошли с рук. Изнасилованные дети, разграбленные дома, сломленные судьбы - именно это празднуют кацапы девятомая и мечтают повторить.
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03.04.2022 16:17 Ответить
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03.04.2022 16:20 Ответить
будь прокляты эти твари
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03.04.2022 16:21 Ответить
Нашел в Сети...
"Самый первый вопрос. который сейчас задают друг другу жители России - "Неужели война все таки будет, неужели они на нас нападут?"
Эти люди на самом деле верят, что войны нет, а то, что происходит в Украине, это просто военная спецоперация, неимоверные усилия России предотвратить войну.
Как разубеждать таких людей? Никак!
Их разубедить невозможно.
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03.04.2022 16:24 Ответить
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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03.04.2022 16:24 Ответить
Головна зброя росіян - це російська мова. А потім вже з цього випливає згвалтування, мародерство, підлість, брехня. Для людини яка цікавилась історією України, те що разар відбувається не є чимось дивним, це вже було і не раз. У мене питання до тих зросійщених українців які зараз розмовляють мовою рашки. Як воно все ще розмовляти мовою тих людей які прийшли в Україну робити геноцид, гвалтування, мародерство?
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03.04.2022 16:27 Ответить
Не зря же памятник советскому "Алеше" в Болгарии назвали "памятник российскому насильнику"...
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03.04.2022 16:28 Ответить
Ну уж болгарам обижаться ,там по моему ни одного советского солдата на территории Болгарии не было
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03.04.2022 17:19 Ответить
Болгари з жахом згадують "помощь братушек" в російсько-турецькій війні. Нещодавно прам'єр-міністр Болгарії про це прямо і заявив, що турецька окупація в порівнянні з російською - дитячий садочок.
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03.04.2022 17:30 Ответить
Альоша -это не про ту войну,а про вторую мировую.Да и если посмотреть газеты европейские времён русско-турецкой войны и особенно до -то резня там болгар была башибузуками.
Я вам скажу так ,не в обиду-болгария,Греция, Грузия, Румыния-это страны-проститутки-об этом говорит их многолетняя история.
Можете глянуть на историю Грузии примерно с 1600 года-там такие кульбиты лизоблюдства и подхалимаж просматриваются,как ни в какой другой стране
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03.04.2022 17:42 Ответить
Бучу вже цілком заслужено називають українською Сребреніцою. А скільки міст в майбутньому будуть згадувати, як нашу Герніку. Люди хочуть знаходити аналогії в минулому, коли зло вже було засуджене й покаране. Кати Сребреніци й Герніки покарані через кілька років після скоєного. Але найкраще правосуддя - те, яку коїться невідкладно, на місці злочину. Тому ми дуже очікували, що після оточення нашими ЗСУ ворожого угруповання в цих містах-супутниках Києва, їх чекатиме або смерть на місці, або полон і суворий суд.

Але сталося інакше. І тут питань до армії нема. Вони виконують наказ, навіть, коли не вважають його правильним. Найлютіші кати цієї війни змогли вийти. Не прорватися, а саме вийти з місць скоєних злочинів. Це вони мчали колонами в бік Наровлі, попутно в безсилій люті розстрілюючи придорожні села та випадкових людей. Не було великого бою десь за Ворзелем. Ще раз - не було прориву. Був плановий відхід. Вони знали, що він буде. Тому за день до виходу з Бучі було зафіксовано, як активно вантажили у військову техніку награбоване.

І це питання я не стомлюся ставити цій владі (без надії на відповідь) і наступній. Чи не про вивід цих специфічних каральних загонів домовлялися в Стамбулі мединський з арахамією? Чи не заради саме цього єрмак удруге прибув до Генштабу (візит підтвердив сам)? Чи не заради виправдання цього брехливий і підлий арєстовічь на упередження почав спростовувати повідомлення військових про оточення бучанського угруповання. Армії вірю в кожному слові, навіть, коли вони багато недоговорюють. Мерзенним арєстовічам не вірю навіть, коли вони змушені доносити достовірну інформацію. Цього ми не забудемо й правду про це ще взнаємо. Бо нема нічого таємного, що не стало б явним. Самі ж рашисти з часом здадуть своїх "партньоров".

А тепер, чому це так важливо. І що це за феномен такої дикої жорстокості проти цивільних? Вона була справді аномальною. У рашистському вермахті нема невинних. Там усі учасники агресивної жорстокої війни. Але в інших місцях вони поводилися дещо по іншому - за інстинктами або безлико, віддалено. А в Бучі, Ірпені та сусідніх містечках це була добре зорганізована жорстокість. В інших містах терор проти цивільних полягав у обстрілах та бомбуваннях мирних кварталів. На півдні вводиться реальний поліцейський терор, як той, при якому вони самі живуть на раші. Багато було злочинів від рівня моралі в тій країні-помийці: мародерства, зґвалтування... Але не такі розстріли й катування, як під Києвом. Навіть дещо далі, біля Іванкова наш штаб фіксував цілком відмінну поведінку окупантів, більш толерантну до цивільних, бо там і вони самі були дещо іншими...

І я вам наведу єдине зрозуміле та логічне пояснення. Тут ці виродки виладовували не просто лють за зірваний штурм Києва. Тут вони відпрацювали все те, що мали робити на кільканадцять кілометрів далі, якби їхній план бліцкригу вдався. Це була запланована руснею доля Києва. Звернули увагу, скільки відбірних придворних кадирівців нагнали на цьому напрямі? Уся його еліта. Вони воювати не вміють. Їх прислали чинити терор в окупованій українській столиці. У пуйла розуміли - що Київ, навіть після від'їзду половини населення - це все одно сотні тисяч патріотично й пасіонарно налаштованих громадян, а не просто заляканих обивателів. Їх спротив прагнули зламати кадировським терором, виходячи із своїх власних фантомних страхів перед чеченцями. А решта - грушники, спецпідрозділи, спеціально натравлені й оброблені відморозки, готові чинити розправу над цивільними.

У Києві, якби ворог його захопив, була б не одна, а тисяча Сребреніц. Десятки тисяч були б отак розстріляні, закатовані й десь закопані або спалені. Рашисти прагнули повторити той самий червоний терор, який супроводжував їхній перший прихід до Києва понад століття тому з ордою муравйова. Там, напроти Верховної Ради досі весь парк росте на кістках тисяч закатованих, як і в багатьох інших районах столиці. А ще десятки тисяч зігнали б за колючий дріт та після катувань засудили б на десятки років тюрем та вивезли в Сибір. Саме це мали виконати найстрашніші воєнні злочинці, які застрягли в Бучі, Ірпені та навколо. А коли всі плани зірвалися, кинулися витворяти завчене на тамтешніх мирних мешканцях. Ми ж уже чули, що вони вбивали всіх чоловіків та хлопчиків від 16 й до 65 років, а жінок ґвалтували й тероризували, а часто також розстрілювали.

Це й була та модель їхньої поведінки в Києві. І саме цим убивцям хтось дав змогу піти. Їх, на відміну від виведених з північних районів та із Броварського напрямку БТГр, не погнали відразу на Гомель і далі на Донбас. Цих бережуть. Вони зараз осіли в Наровлі, без поспіху відправляють награбоване своїм самкам та мамкам-алкоголічкам, влаштовують, не криючись, мародерські базари. Цих тримають переважно для іншої роботи, а не на те, щоб стати черговим гарматним м'ясом... Дуже надіюся, що наші ЗСУ вже ніколи не дадуть їм на це змоги.
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03.04.2022 16:28 Ответить
Да. Вихід було погоджено з нашими.
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03.04.2022 16:52 Ответить
З нашими??? Вони точно НАШІ???
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03.04.2022 17:10 Ответить
Про це всі пишуть. Кацам дозволили піти.
Певно на війні все можливо.
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03.04.2022 17:18 Ответить
Тут вообще операция кацапов на правобережье какая та непонятная-тактически никаких шансов на окружение тут не было,обычно такие наступления заканчиваются в подобной местности котлом.
Непонятно почему не перерезали дрг дороги на севере,вот в чем вопрос
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03.04.2022 17:27 Ответить
После войны нужно обязательно расследовать деятельность зеледента и компании
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03.04.2022 17:24 Ответить
Сюрприз для ...
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03.04.2022 18:34 Ответить
До речі, пам'ятаєте оті пакети для трупів які закупили росіяни 22 лютого? Вони буле не для ванюшок, а для українців. Когось в пакет, а когось під землю.
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03.04.2022 16:29 Ответить
А когось в крематорий, они же их не для себя делали, скорее всего
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03.04.2022 17:22 Ответить


25% - Roman@Wh0Know5



"Бідні солдатики, вони ж іще дітки".
Ось що один такий 20-рінчий "бідний солдатик" робив в с. Мала Рогань на Харківщині
https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas

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03.04.2022 16:29 Ответить
😰
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03.04.2022 19:57 Ответить
В Маріуполі на порядки гірша ситуація, ніж в інших містах. 10 літніх дівчаток ґвалтують.
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03.04.2022 16:31 Ответить
😰😠
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03.04.2022 19:58 Ответить
Всех поставить раком и опустить, чтобы все знали, что они петушары
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03.04.2022 16:37 Ответить
Коли кацапи нищили Батурин в 1709 році, вони вбивали списами в живіт вагітних жінок, "щоб не народжувались хохли", і гвалтували дівчат і жінок, щоб народжували кацапів. За 313 років змінилось тільки те, що згвалтованих вони катують і вбивають.
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03.04.2022 16:40 Ответить
історію треба вчить ‼️‼️‼️
Батуринська трагедія, знищення Батурина російськими військами, різанина в Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана #Мазепи #Батурина і його мешканців 12 листопада 1708 року. Під час цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.

Різанина в Батурині: дикунство Москви | Ірина Фаріон |

https://youtu.be/3a4WSaroOI0

03.04.2022 02:11
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03.04.2022 17:24 Ответить
Зрадив один упир, якого мали стратити, але пошкодували.
Тому мабуть не треба шкодувати зрадників.
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03.04.2022 17:34 Ответить
А при форсуванні р. Дніпро під час Другої Світової війни ватутіни-жукови втопили сотні тисяч українців. Як тоді заявив жуков, мовляв чим більше хохлов втопим в Дніпрі, тим менше прийдеться виселяти до Сибіру.
Кацапи люті, підлі і споконвічні вороги України. Кацап (тюськ.) м'ясник, палач, живодер.
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03.04.2022 17:40 Ответить
орки, шо вы хотите
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03.04.2022 16:41 Ответить
Эти садикие рашистские гены НИКОГОДА не менялись и не изменятся..,поэтому этих мразей нужно только уничтожать..
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03.04.2022 16:46 Ответить
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03.04.2022 16:54 Ответить
чи передадуть колись щось на кшталт NASAMS?
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03.04.2022 16:58 Ответить
Намагання зруйнувати психіку,здоров'я, й плодити виродків. Кацапський неном злочиннтй.
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03.04.2022 16:58 Ответить
Якщо Зєлю так пре взяти цю мразоту гарантом безпеки, він може це зробити тільки для себе особисто та своєї сім'ї.
Україну нехай не втягує в свої шашні з пуйлом.
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03.04.2022 16:59 Ответить
Проблема генетична. Капське кодло підлягає стерилізацї
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03.04.2022 17:09 Ответить
Это для того чтобы напугать народ они делают такие зверства
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03.04.2022 17:15 Ответить
Украінці мають повне морольне право, на закони тут можна насрати, вбивати кацапів, незалежно від статі та віку, скрізь!
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03.04.2022 17:16 Ответить
их на куски надо рвать за все их зверства,за насилие над женщинами и детьми,за пытки!они даже не фашисты,фашисты тех зверств не чинили как эти твари чинят!они сатанинские отродья!!!!!!!!
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03.04.2022 17:58 Ответить
Живьём 3/14дорасов на тонкую стружку нарезать рубанком....
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03.04.2022 18:18 Ответить
Кастрація всього чоловічого населення Московії вирішить подібні проблеми у майбутньому
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03.04.2022 18:54 Ответить
Але ж Захід сцикливий що той ЗАЯЦЬ.
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03.04.2022 18:54 Ответить
Цікаво, а як що ПРОПОНУВАТИ кацапським військовополоненим або ДОБРОВІЛЬНУ кастрацію і відразу відпускати щоб на паРащі всім розказував, або пожиттєве - це повинно допомогти вирішити проблему і відразу воювати у більшості кацапів відпаде бажання.
А перед законом Україна буде чиста - вони ж ДОБРОВІЛЬНО згодились.
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03.04.2022 19:00 Ответить
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03.04.2022 19:40 Ответить
Кацап - живодер (палач)в переводе с тюркскогр.
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03.04.2022 20:42 Ответить
 
 