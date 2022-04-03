Литва направит в Украину две профессиональные команды врачей-травматологов и врачей-реаниматологов с полным комплектом оборудования и лекарствами
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Литовские чиновники во главе с министром здравоохранения Литвы Арунасом Дулькисом и послом Литовской Республики в Украине Вальдемарсом Сарапинасом посетили Украину в рамках двухдневного визита и планируют оказать поддержку украинской системе здравоохранения.
Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.
Это первый с начала полномасштабного российского вторжения визит министра здравоохранения страны-участника ЕС в Украину. Европейские политики своими глазами убедились, какие ужасные последствия имеет война, которую РФ уже больше месяца ведет на нашей территории.
По словам Арунаса Дулькиса, сегодня "Литва готова помочь Украине с интеграцией в ЕС и стать в этом процессе проводником по медицинским вопросам".
В ближайшее время Литва направит в Украину две профессиональные команды врачей-травматологов и врачей-реаниматологов с полным комплектом оборудования и лекарственных средств. Литовские коллеги профессионально поддержат наших медиков, а украинские врачи в свою очередь поделятся уникальным опытом работы в чрезвычайных ситуациях.
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хоч їх навіть на карті не видно.
полякам, респект
щтати та остальний ЄС просто тягнуть час та не дають здохнути.
ЬО ДУЖЕ ВИГІДНО.
Хорошенько выпили. Росиянин расхвастался, что его сын намародёрил в Украине "кучу добра".
Беларусы его избили до потери сознания.