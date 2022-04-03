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Литва направит в Украину две профессиональные команды врачей-травматологов и врачей-реаниматологов с полным комплектом оборудования и лекарствами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

литва,моз

Литовские чиновники во главе с министром здравоохранения Литвы Арунасом Дулькисом и послом Литовской Республики в Украине Вальдемарсом Сарапинасом посетили Украину в рамках двухдневного визита и планируют оказать поддержку украинской системе здравоохранения.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Это первый с начала полномасштабного российского вторжения визит министра здравоохранения страны-участника ЕС в Украину. Европейские политики своими глазами убедились, какие ужасные последствия имеет война, которую РФ уже больше месяца ведет на нашей территории.

По словам Арунаса Дулькиса, сегодня "Литва готова помочь Украине с интеграцией в ЕС и стать в этом процессе проводником по медицинским вопросам".

В ближайшее время Литва направит в Украину две профессиональные команды врачей-травматологов и врачей-реаниматологов с полным комплектом оборудования и лекарственных средств. Литовские коллеги профессионально поддержат наших медиков, а украинские врачи в свою очередь поделятся уникальным опытом работы в чрезвычайных ситуациях.

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Топ комментарии
+18
Дякуємо, друзі.
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03.04.2022 16:55
+12
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03.04.2022 16:59
+10
Литва самая братская наша страна!!!
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03.04.2022 16:56
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Дякуємо, друзі.
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03.04.2022 16:55 Ответить
Литва самая братская наша страна!!!
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03.04.2022 16:56 Ответить
в % прибалти роблять для нас в рази більше чим їнші
хоч їх навіть на карті не видно.
полякам, респект
щтати та остальний ЄС просто тягнуть час та не дають здохнути.
ЬО ДУЖЕ ВИГІДНО.
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03.04.2022 16:57 Ответить
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03.04.2022 16:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AJItEa7TqVg
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03.04.2022 17:01 Ответить
Чого довго шукати гарантів? Раніше воно називалося Князівство Литовське
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03.04.2022 17:03 Ответить
Украина, Польша, Литва и освобождённая Беларусь.
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03.04.2022 17:05 Ответить
+ ще бандерівська Британія
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03.04.2022 17:15 Ответить
В Германии на стоянке дальнобоев пересеклись беларусы и росиянин.
Хорошенько выпили. Росиянин расхвастался, что его сын намародёрил в Украине "кучу добра".
Беларусы его избили до потери сознания.
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03.04.2022 17:04 Ответить
Жалко что не убили.
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03.04.2022 17:19 Ответить
Лікарі-травматологи, це взагалі звістка чудова.. а Їм, поранених касапів, на голову повністю хворих, доставляти можна??? Чи краще на місці добиватися??? Можно за другий варіант"за"??? А можно "за" - руками і ногами і серцем віддати свій голос???
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03.04.2022 17:18 Ответить
А хворому на голову кацапу не обов*язково лiкаря. Достатньо будь кого, у кого э багнет -нiж.
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03.04.2022 17:58 Ответить
НАМ, касапо-проктлоги треба.. якщо в господарстві такі тварини залишились - придбаємо для особистого користування...
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03.04.2022 17:24 Ответить
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03.04.2022 17:29 Ответить
Дякуємо.. дякуємо аж підскакуємо, розчавити ваш супер-приз у вигляді мавпи яка каже що вона сруцька..
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03.04.2022 20:01 Ответить
 
 