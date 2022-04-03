Литва направить до України дві професійні команди лікарів-травматологів та лікарів-реаніматологів із повним комплектом обладнання та ліками

Литовські високопосадовці на чолі з міністром охорони здоров'я Литви Арунасом Дулькісом та послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарсом Сарапінасом відвідали Україну в рамках дводенного візиту та планують надати підтримку українській системі здоров'я.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ

Це перший з початку повномасштабного російського вторгнення візит міністра охорони здоров'я країни-учасниці ЄС до України. Європейські політики на власні очі пересвідчилися, які жахливі наслідки має війна, яку РФ вже понад місяць веде на нашій території.

За словами Арунаса Дулькіса, сьогодні "Литва готова допомогти Україні з інтеграцією до ЄС та стати у цьому процесі провідником з медичних питань".

Найближчим часом Литва направить до України дві професійні команди лікарів-травматологів та лікарів-реаніматологів із повним комплектом обладнання та лікарських засобів. Литовські колеги професійно підтримають наших медиків, а українські лікарі, в свою чергу, поділяться унікальним досвідом роботи в надзвичайних ситуаціях.

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