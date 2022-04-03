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Литва направить до України дві професійні команди лікарів-травматологів та лікарів-реаніматологів із повним комплектом обладнання та ліками

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

литва,моз

Литовські високопосадовці на чолі з міністром охорони здоров'я Литви Арунасом Дулькісом та послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарсом Сарапінасом відвідали Україну в рамках дводенного візиту та планують надати підтримку українській системі здоров'я.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ

Це перший з початку повномасштабного російського вторгнення візит міністра охорони здоров'я країни-учасниці ЄС до України. Європейські політики на власні очі пересвідчилися, які жахливі наслідки має війна, яку РФ вже понад місяць веде на нашій території.

За словами Арунаса Дулькіса, сьогодні "Литва готова допомогти Україні з інтеграцією до ЄС та стати у цьому процесі провідником з медичних питань".

Найближчим часом Литва направить до України дві професійні команди лікарів-травматологів та лікарів-реаніматологів із повним комплектом обладнання та лікарських засобів. Литовські колеги професійно підтримають наших медиків, а українські лікарі, в свою чергу, поділяться унікальним досвідом роботи в надзвичайних ситуаціях.

Також читайте: Литва перша з країн Євросоюзу повністю відмовилась від російського газу
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Топ коментарі
+18
Дякуємо, друзі.
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03.04.2022 16:55
+12
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03.04.2022 16:59
+10
Литва самая братская наша страна!!!
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03.04.2022 16:56
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Дякуємо, друзі.
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03.04.2022 16:55 Відповісти
Литва самая братская наша страна!!!
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03.04.2022 16:56 Відповісти
в % прибалти роблять для нас в рази більше чим їнші
хоч їх навіть на карті не видно.
полякам, респект
щтати та остальний ЄС просто тягнуть час та не дають здохнути.
ЬО ДУЖЕ ВИГІДНО.
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03.04.2022 16:57 Відповісти
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03.04.2022 16:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AJItEa7TqVg
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03.04.2022 17:01 Відповісти
Чого довго шукати гарантів? Раніше воно називалося Князівство Литовське
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03.04.2022 17:03 Відповісти
Украина, Польша, Литва и освобождённая Беларусь.
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03.04.2022 17:05 Відповісти
+ ще бандерівська Британія
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03.04.2022 17:15 Відповісти
В Германии на стоянке дальнобоев пересеклись беларусы и росиянин.
Хорошенько выпили. Росиянин расхвастался, что его сын намародёрил в Украине "кучу добра".
Беларусы его избили до потери сознания.
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03.04.2022 17:04 Відповісти
Жалко что не убили.
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03.04.2022 17:19 Відповісти
Лікарі-травматологи, це взагалі звістка чудова.. а Їм, поранених касапів, на голову повністю хворих, доставляти можна??? Чи краще на місці добиватися??? Можно за другий варіант"за"??? А можно "за" - руками і ногами і серцем віддати свій голос???
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03.04.2022 17:18 Відповісти
А хворому на голову кацапу не обов*язково лiкаря. Достатньо будь кого, у кого э багнет -нiж.
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03.04.2022 17:58 Відповісти
НАМ, касапо-проктлоги треба.. якщо в господарстві такі тварини залишились - придбаємо для особистого користування...
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03.04.2022 17:24 Відповісти
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03.04.2022 17:29 Відповісти
Дякуємо.. дякуємо аж підскакуємо, розчавити ваш супер-приз у вигляді мавпи яка каже що вона сруцька..
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03.04.2022 20:01 Відповісти
 
 