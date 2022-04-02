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Новини Санкції проти Росії
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Литва перша з країн Євросоюзу повністю відмовилась від російського газу

газ,рф

Литва повністю припинила імпорт газу з російської федерації, ставши першою країною Європейського Союзу, яка пішла на такий крок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство енергетики Литви.

"Прагнувши повної енергетичної незалежності від російського газу, у відповідь на енергетичний шантаж Росії в Європі та війну в Україні, Литва повністю відмовилася від російського газу: з початку цього місяця литовська газотранспортна система працює без імпорту російського газу", - йдеться у повідомленні.

За даними оператора газотранспортної системи Литви Amber Grid, станом на 2 квітня імпорт російського газу для потреб Литви з литовсько-білоруського з'єднання (інтерконектора) став нульовим.

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Міністр енергетики Дайнюс Крейвіс наголосив, що це поворотний момент в історії енергетичної незалежності Литви: "Ми перша країна ЄС серед країн-постачальників Газпрому, яка досягла незалежності від постачання російського газу. І це результат багаторічної послідовної енергетичної політики та своєчасних інфраструктурних рішень".

Наразі усі потреби Литви у газі задовольняються через Клайпедський термінал зрідженого газу (СПГ). В офіційно оголошених графіках оператора терміналу зрідженого природного газу "Klaipėdos naftos" зазначено, що щомісяця на термінал надходитиме три великі обсяги газу, якого, як планується, вистачить усім клієнтам.

На найближчий період клієнти розмістили замовлення на транспортування газу лише з терміналу. Також за потреби газ можна буде постачати до Литви через газове з'єднання з Латвією, а з 1 травня – і через з'єднання з Польщею.

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При цьому транзитом через Литву газ продовжує транспортуватись для потреб російського ексклаву Калінінградської області.

Як повідомлялось, наприкінці березня країни G7 заявили про готовність перестати закуповувати російські енергоносії та закликали інші країни, які видобувають газ і нафту, "діяти відповідально та наростити постачання на міжнародні ринки". G7 також заявила, що підтримуватиме інші країни, які хочуть знизити залежність від російського палива.

Загалом Європа на початок повномасштабного вторгнення в Україну отримувала з росії понад 40% природного газу. Більше за інші країни від російського газу залежить Німеччина — частка палива з РФ становить 50%.

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Автор: 

газ (10409) Литва (2381)


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Топ коментарі
+29
Литовцям-респект...
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02.04.2022 19:54
+16
Не словом, а ділом !
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02.04.2022 19:58
+9
Литовці молодці. Заздалегідь подумали та побудували термінал для зрідженого газу. А Україна все хотіла на двох стільцях всидіти - і газ подешевше, а в Європу вступити. Так не буває.
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02.04.2022 19:59
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Литовцям-респект...
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02.04.2022 19:54 Відповісти
Не словом, а ділом !
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02.04.2022 19:58 Відповісти
Литовці молодці. Заздалегідь подумали та побудували термінал для зрідженого газу. А Україна все хотіла на двох стільцях всидіти - і газ подешевше, а в Європу вступити. Так не буває.
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02.04.2022 19:59 Відповісти
Найпринциповіша країна! Я, до речі, не чув: Україна відмовилась чи ні? Щодо палива так - імпортують з Європи, а газікі?
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02.04.2022 20:03 Відповісти
Також цікаво що там з перетином кордону між Україною і мокшандією, лишається як раніше "безвіз" чи вже ні?
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02.04.2022 21:49 Відповісти
Тут потрібна тільки політична воля.
Хто більше ненавидить рашку - той першим відключається.
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02.04.2022 20:07 Відповісти
Литва над этим работала с 1990 года, когда рашка в первый раз отрубила им газ. И в 2014 году они строили этот терминал для жидкого газа, вместо нордстрим2. Так что у Литвы инфраструктура готова, и они могут при желании отключиться от рашского газа.
А остальные любители сосать из вовиной трубы оказались в ситуации "хочецца, да не можецца". Раньше надо было готовиться, а теперь дай бог если только к 2024 году получится полностью избавиться.
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02.04.2022 20:09 Відповісти
а самое главное могут еще и соседям помочь спрыгунть
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03.04.2022 00:00 Відповісти
Дякую! Молодці!
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02.04.2022 20:34 Відповісти
Polnostiu otkazalis ot raski gaza,daze mozet i drugim prodast Estoniji i Latviji jesli im budet nuzno.Bolsinstve budet amerikanski,norvegski zyzeni gaz
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02.04.2022 20:39 Відповісти
Литва -- найнадійніший приятель України.
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02.04.2022 21:08 Відповісти
Мы же были одним государством. И князь Витаутас поил своего коня в Чёрном море. Вот где садист! Вода в море то очень солённая...
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02.04.2022 21:30 Відповісти
В Чорному морі вода не дуже солона. Коні пити можуть, якщо сильно треба. В нас є популяція здичавілих коней на Тендрівській косі, то вони виключно морську воду п'ють, бо іншої немає.
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02.04.2022 22:57 Відповісти
Можливо ідею Міжмор'я (Балто-Чорноморської смуги: Литва, Польща, Україна, [Білорусь]) ще буде реалізовано. (коня поїв Ольґерд/Альґірдас в р.Синюсі після битви під Синіми водами; я бував у тих місцях)
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03.04.2022 00:06 Відповісти
А сколько дерьма было вылито на нас из-за этого проекта! И дорого, и мощность избыточна. А оказалось, что мощности немного не хватает для полного обеспечения потребностей 3-х Балтийских государств и Польше немного помочь....
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02.04.2022 21:23 Відповісти
то русня ********,у них пердак горел,что "какая то Литва" их смехдержаву на кучерявом мотороллере прокатила)))
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03.04.2022 00:02 Відповісти
Мені цікаво як у вас з "ватниками?
Маю на увазі не москальню, яка воліє жити у ЄС але душею і тілом з "вєлікім скрєпостаном" а самих корінних литовців?
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02.04.2022 21:56 Відповісти
Trudno skazat pro vatnikov.No po oprosu sovsem nedavno za NATO i sto NATO soldati tut jest za otvetyli 92%.Poxoze i pro ES.Ruskix tut malo zyvut 5%.Ecio primer vot seime toze netu ne to sto partiji kotoraja poderzala ruski mir,no daze odnogo deputata netu
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02.04.2022 22:16 Відповісти
Нажаль цього не скажеш про Україну.
Проблема не у "русскіх", удільна вага яких в Україні не є вирішальна.
Проблема у самих українцях, значна частина яких нездатна позбутися рабської ментальности.
Останнє, за кілька днів до війни, опитування привело дані що лиш 72% підтримують вступ України до НАТО. 28% проти, при тім що, наскільки памятаю, лиш 12% населення визнає себе москалями.
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02.04.2022 22:37 Відповісти
U nas Litve pisut sto Mariupole segodnia pogib litovski izvesni i perspetyvni rezisior.Popal pod raketu ,vidimo tam film snimal.On ranse pro Cecniu snimal vygral 15 nagrad v mire na raznix festivaliax,Perspektyvni byl rezisor 45 let
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03.04.2022 00:56 Відповісти
молдаване, как там приднестровье, не жмёт
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02.04.2022 22:07 Відповісти
браво.
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03.04.2022 07:12 Відповісти
 
 