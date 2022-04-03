Войска РФ нанесли ракетный удар по Василькову, есть раненые, - Воздушное командование "Центр"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 3 апреля, враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашим системам противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу связей с общественностью Воздушного командования "Центр".
Как отмечается, эта территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и потерпела значительные разрушения, почти все помещения сгорели от ракетного удара. Сейчас орки снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено.
"На территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами громада начала восстанавливать после пожара. Но российские оккупанты коварно стреляют, не оставляя практики устрашения мирного населения, ведь на территории, куда прилетела ракета, наводили порядок на улице и в зданиях работники заведения", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, несколько работников получили ранения и эвакуированы в местное лечебное учреждение, один из них в критическом состоянии под наблюдением врачей. Спасательные службы разбирают завалы и ищут живых людей.
"Уже весь мир понял - изверги пришли убивать украинцев, всех... женщин, детей... Орду можно остановить только силой! И мы обязательно Победим вопреки всему!", - резюмировали в Воздушном командовании "Центр".
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А президент з радниками вважає, що підписанням мирної угоди с "компромісними територіями" та змінами до Конституції України. Невже в них розбіжності у позиціях?
Идешь ты вслед за руцьким кораблем
🤗Естественно, эту часть команды ЗЕ в успешном исходе переговоров убедил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Ермака он через свои связи в Москве уже все решил. В Кремле мол, сами понимают, что Украину им не завоевать, и настроены договориться в официальным Киевом так, чтобы обе стороны смогли максимально сохранить лицо.
🗓️В связи с этим напомним несколько событий случившихся в недалеком прошлом.
🔷в середине января текущего года Ермак убеждал Офис президента, что войны с Россией не будет, потому что он все порешал, а все угрозы это, мол, ссора России с Европой из-за газопровода «Северный поток - 2»;
🔷в конце января тот же Ермак заговорил о необходимости садиться за стол преговоров с лидерами непризнанных «ДНР» и «ЛНР», потому что Запад, мол, сильно обострил ситуацию, и Москве нужно дать сохранить лицо. Переговоры с непризнанными «ДНР» и «ЛНР» по факту означают их признание, информация просочилась в прессу, разразился скандал. Предложение Ермака принято не было.
🔷22 февраля, когда Путин признал «ДНР» и «ЛНР» Зеленский набросился на Ермака, но получил отлуп, мол, Ермак предлагал пойти с непризнанными «ДНР» и «ЛНР» всего лишь не переговоры, а все прочие испугались крика оппозиции и скандала. Мол, разбирайтесь теперь.
🔷24 февраля Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины. И Ермак до сих пор на своем месте.
🤷🏻♂️И вот теперь он опять говорит, что с Москвой все прекрасно, потому что он - порешал. Ждем следующего акта этого спектакля.
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