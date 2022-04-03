Войска РФ нанесли ракетный удар по Василькову, есть раненые, - Воздушное командование "Центр"

Сегодня, 3 апреля, враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашим системам противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу связей с общественностью Воздушного командования "Центр".

Как отмечается, эта территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и потерпела значительные разрушения, почти все помещения сгорели от ракетного удара. Сейчас орки снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено.

"На территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами громада начала восстанавливать после пожара. Но российские оккупанты коварно стреляют, не оставляя практики устрашения мирного населения, ведь на территории, куда прилетела ракета, наводили порядок на улице и в зданиях работники заведения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, несколько работников получили ранения и эвакуированы в местное лечебное учреждение, один из них в критическом состоянии под наблюдением врачей. Спасательные службы разбирают завалы и ищут живых людей.

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"Уже весь мир понял - изверги пришли убивать украинцев, всех... женщин, детей... Орду можно остановить только силой! И мы обязательно Победим вопреки всему!", - резюмировали в Воздушном командовании "Центр".