Війська РФ завдали ракетного удару по Василькову, є поранені, - Повітряне командування "Центр".
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Сьогодні, 3 квітня, ворог вкотре завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалось збити нашим системам протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю Повітряного командування "Центр".
Як зазначається, ця територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована.
"На території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж, який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі. Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практики залякування мирного населення, адже на території, куди прилетіла ракета, наводили порядок на вулиці і в будівлях працівники закладу", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, декілька працівників отримали поранення та евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один із них в критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.
"Уже весь світ зрозумів - нелюди прийшли вбивати україців, усіх... жінок, дітей... Орду можна зупинити тільки силою! І ми обов’язково Переможемо попри все!", - резюмували в Повітряному командуванні "Центр".
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А президент з радниками вважає, що підписанням мирної угоди с "компромісними територіями" та змінами до Конституції України. Невже в них розбіжності у позиціях?
Идешь ты вслед за руцьким кораблем
🤗Естественно, эту часть команды ЗЕ в успешном исходе переговоров убедил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Ермака он через свои связи в Москве уже все решил. В Кремле мол, сами понимают, что Украину им не завоевать, и настроены договориться в официальным Киевом так, чтобы обе стороны смогли максимально сохранить лицо.
🗓️В связи с этим напомним несколько событий случившихся в недалеком прошлом.
🔷в середине января текущего года Ермак убеждал Офис президента, что войны с Россией не будет, потому что он все порешал, а все угрозы это, мол, ссора России с Европой из-за газопровода «Северный поток - 2»;
🔷в конце января тот же Ермак заговорил о необходимости садиться за стол преговоров с лидерами непризнанных «ДНР» и «ЛНР», потому что Запад, мол, сильно обострил ситуацию, и Москве нужно дать сохранить лицо. Переговоры с непризнанными «ДНР» и «ЛНР» по факту означают их признание, информация просочилась в прессу, разразился скандал. Предложение Ермака принято не было.
🔷22 февраля, когда Путин признал «ДНР» и «ЛНР» Зеленский набросился на Ермака, но получил отлуп, мол, Ермак предлагал пойти с непризнанными «ДНР» и «ЛНР» всего лишь не переговоры, а все прочие испугались крика оппозиции и скандала. Мол, разбирайтесь теперь.
🔷24 февраля Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины. И Ермак до сих пор на своем месте.
🤷🏻♂️И вот теперь он опять говорит, что с Москвой все прекрасно, потому что он - порешал. Ждем следующего акта этого спектакля.
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