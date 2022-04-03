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Війська РФ завдали ракетного удару по Василькову, є поранені, - Повітряне командування "Центр".

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Сьогодні, 3 квітня, ворог вкотре завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалось збити нашим системам протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю Повітряного командування "Центр".

Як зазначається, ця територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована.

"На території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж, який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі. Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практики залякування мирного населення, адже на території, куди прилетіла ракета, наводили порядок на вулиці і в будівлях працівники закладу", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, декілька працівників отримали поранення та евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один із них в критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ворожий обстріл виникла пожежа на території підприємства на Васильківщині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Уже весь світ зрозумів - нелюди прийшли вбивати україців, усіх... жінок, дітей... Орду можна зупинити тільки силою! І ми обов’язково Переможемо попри все!", - резюмували в  Повітряному командуванні "Центр".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+53
Еще одно подтверждение, того, что войну надо заканчивать не "мирными договорняками", а руинами кремля.
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03.04.2022 17:21
+24
ПВО ЗСУ щиря подяка та повага
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03.04.2022 17:23
+20
Когда мы надеемся на Мир и слушаем сказки Аграхамии, Подоляка и пр. про какие-то достижения в переговорах, не надо себя обманывать. Война будет до конца - или рашисты или мы. Даже если наши войны их полностью выгонят с Украины, ничего не помешает оркам обстреливать наши села и города с территории Мордора, как это было в 2014 году. Более того, с нашего Крыма кацапы добровольно не уйдут и разговоры про 15-летний переходной период, это повторение истории пребывания ВМФ Расеи на базе в Севастополе. А именно с захвата Севастополя и началась мокшанско-украинская война.
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03.04.2022 17:29
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Они это и две недели назад писали. В принципе там уже брать только название.
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03.04.2022 17:23 Відповісти
Так і наші таке пишуть.
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03.04.2022 17:23 Відповісти
MADSTREKOZA@madstrekoza

55 мин



Повідомляють, що Конотопський район на Сумщині - звільнено від російських окупантів!
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03.04.2022 17:45 Відповісти
там от города ничего не осталось,главное дороги на Луганщину.
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03.04.2022 17:24 Відповісти
це було закономірно, нажаль. ЗСУ там часу не гаяли, а в цуй час бьються як леви за Донецьку та Луганську області, і вони переможуть!!! Слава нашим героям!
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03.04.2022 17:32 Відповісти
Когось ще й досі ї...е, що там пише твоя Параша, москалику?
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03.04.2022 17:47 Відповісти
Еще одно подтверждение, того, что войну надо заканчивать не "мирными договорняками", а руинами кремля.
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03.04.2022 17:21 Відповісти
Для цього потрібна серйозна дестабілізація всередині самої Московії, а цьому мають сприяти жорсткі санкції в першу чергу. Але Європа поки що не поспішає їх робити дуже жорсткими
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03.04.2022 17:46 Відповісти
Найжорсткіші за всю історію - це "не поспішає"?
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03.04.2022 17:50 Відповісти
Без нафтового і газового ембарго ефекту особливого не буде
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03.04.2022 17:54 Відповісти
Буде, але значно повільніше. Щодо ембарго, то для багатьох краї це означає завдати дуже потужний удар по власній промисловості - одномоментний перехід на інших постачальників просто неможливий. Хто міг, тобто не мав критичної залежності (США, Великобританія, Литва, Латвія, Естонія та ін.), той відмовився, але руйнувати дощенту власну економіку також ніхто не буде.
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03.04.2022 18:12 Відповісти
"Уже весь світ зрозумів - нелюди прийшли вбивати україців, усіх... жінок, дітей... Орду можна зупинити тільки силою! І ми обов'язково Переможемо попри все!", - резюмували в Повітряному командуванні "Центр".
А президент з радниками вважає, що підписанням мирної угоди с "компромісними територіями" та змінами до Конституції України. Невже в них розбіжності у позиціях?
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03.04.2022 18:36 Відповісти
ПВО ЗСУ щиря подяка та повага
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03.04.2022 17:23 Відповісти
вибачте за помилку ...щирА
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03.04.2022 17:29 Відповісти
Ищите крота, какая падло среди жителей Василькова наводит, найти суку и расстрелять, и не сомневаться, ведь военное положение.
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03.04.2022 17:29 Відповісти
Не факт - написано ж, що вже влучали, координати ж лишились. Та й супутники не просто так літають, правда ж? Для цього навіть Гугл-карт достатньо.
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03.04.2022 17:49 Відповісти
Когда мы надеемся на Мир и слушаем сказки Аграхамии, Подоляка и пр. про какие-то достижения в переговорах, не надо себя обманывать. Война будет до конца - или рашисты или мы. Даже если наши войны их полностью выгонят с Украины, ничего не помешает оркам обстреливать наши села и города с территории Мордора, как это было в 2014 году. Более того, с нашего Крыма кацапы добровольно не уйдут и разговоры про 15-летний переходной период, это повторение истории пребывания ВМФ Расеи на базе в Севастополе. А именно с захвата Севастополя и началась мокшанско-украинская война.
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03.04.2022 17:29 Відповісти
це факт..якщо не знищити мордор повністю, то дітям і внукам прийдеться воювати і пережити те що зараз відбувається ,але вже з більш страшнішими наслідками..риторика на вбивство українців нікуда не зчезла в іх засобах ЗМІ і підігрівається так в соцмережах
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03.04.2022 17:39 Відповісти
З такою войовничістю Ви потрібні на фронті. Що значить "до кінця"? Наші їх і так б'ють як можуть. Нам ніхто і тижня не давав... Але ресурси в нас куди менші, ніж у Мордору. Це треба теж розуміти і враховувати
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03.04.2022 17:50 Відповісти
поцелуй ***** в очко, рыговский недоделок...
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03.04.2022 19:07 Відповісти
А я ще до нього на "Ви"... типове хамло.
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03.04.2022 20:08 Відповісти
іди вслід рускава корабля!
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03.04.2022 20:19 Відповісти
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03.04.2022 20:52 Відповісти
Ответ тебе мой прост как лом -
Идешь ты вслед за руцьким кораблем
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03.04.2022 20:51 Відповісти
Тут допоможе лише Ізраїльский підхід: на кожен "приліт" в відповідь має бути приліт ще більше. А для цього треба озброюватись, і сильно, а не демілітаріцація з обмеженнями на які згодні переговірники української делегації.
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03.04.2022 18:41 Відповісти
Израиль воюет с более цивилизованным врагом, чем пришлось столкнуться Украине. Рець идет о самом большом и самом диком государстве в мире
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03.04.2022 19:10 Відповісти
🏛️Все повторяется… Источники поведали нам, откуда у немалой части Офиса президента возник неслыханный оптимизм по поводу исхода войны. То есть, почему часть окружения президента Зеленского уверена, что Россия обязательно пойдет на условия озвученные Мишей Подоляком и Алексеем Арестовичем, и даже уступит по ряду вопросов, чем «Слуга народа» удовлетворит ту большую часть населения, которая желает прекращения войны путем взаимных компромиссов.

🤗Естественно, эту часть команды ЗЕ в успешном исходе переговоров убедил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Ермака он через свои связи в Москве уже все решил. В Кремле мол, сами понимают, что Украину им не завоевать, и настроены договориться в официальным Киевом так, чтобы обе стороны смогли максимально сохранить лицо.

🗓️В связи с этим напомним несколько событий случившихся в недалеком прошлом.

🔷в середине января текущего года Ермак убеждал Офис президента, что войны с Россией не будет, потому что он все порешал, а все угрозы это, мол, ссора России с Европой из-за газопровода «Северный поток - 2»;

🔷в конце января тот же Ермак заговорил о необходимости садиться за стол преговоров с лидерами непризнанных «ДНР» и «ЛНР», потому что Запад, мол, сильно обострил ситуацию, и Москве нужно дать сохранить лицо. Переговоры с непризнанными «ДНР» и «ЛНР» по факту означают их признание, информация просочилась в прессу, разразился скандал. Предложение Ермака принято не было.

🔷22 февраля, когда Путин признал «ДНР» и «ЛНР» Зеленский набросился на Ермака, но получил отлуп, мол, Ермак предлагал пойти с непризнанными «ДНР» и «ЛНР» всего лишь не переговоры, а все прочие испугались крика оппозиции и скандала. Мол, разбирайтесь теперь.

🔷24 февраля Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины. И Ермак до сих пор на своем месте.

🤷🏻‍♂️И вот теперь он опять говорит, что с Москвой все прекрасно, потому что он - порешал. Ждем следующего акта этого спектакля.
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03.04.2022 20:17 Відповісти
А вот если бы не завернул кое-кто ОТРК Гром-2 и начал строить дороги, то сейчас бы вместо Севастополя был лунный кратер.
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03.04.2022 17:30 Відповісти
нептун, також, пішов під асфальт
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03.04.2022 17:34 Відповісти
Привет из мирного Севастополя! Дружище, ты всё мечтаешь, сидя в подвале и дыша гарью пылающих НПЗ
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03.04.2022 22:56 Відповісти
Привет, русский биомусор. И пока.
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03.04.2022 23:15 Відповісти
уявляю собі якогось депутата, який голосує проти української ракеної програми
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03.04.2022 17:32 Відповісти
Це буде до тих пір поки ми не почнемо бомбити територію Росії
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03.04.2022 17:33 Відповісти
Похоже Белгород принял переходящее чернобаевское знамя. Опять взрывы.
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03.04.2022 17:34 Відповісти
самі своїх замочили..два гвинтокрила два вибухи.щоб не було свідків
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03.04.2022 17:41 Відповісти
орда збирає чорні сили ,для великої битви
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03.04.2022 17:35 Відповісти
Постраждалі від російської окупації можуть отримати психологічну допомогу

🤍Служба «телефону довіри» Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству працює цілодобово:

📱 044-272-15-00 (з мобільного)

☎️ 15-00 (зі стаціонарного)

❕Усі дзвінки є безкоштовними та анонімними!
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03.04.2022 17:36 Відповісти
Рашисти прочитали статтю The New York Times Коли росіяни вибрали неправильне місто в Україні, щоб вторгнутися - The New York Times (nytimes.com) Опубліковано Квітень 2, 2022 Оновлено 3 Квітня 2022, 9:34 a.m ET
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03.04.2022 19:50 Відповісти
 
 