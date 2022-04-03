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Киевская область (3538) разведка (4006) ВСУ (5200)

"Большинство скотов уничтожено, другие разбежались" - командир группы спецподразделения ГУР об освобождении Дмитровки и Капитановки. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

31 марта спецподразделениям Главного управления разведки была поставлена задача, вместе с другими подразделениями ВСУ, принять участие в операции по освобождению населенных пунктов Дмитровка и Капитановка, Киевской области.

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Разведчики отмечают, что операция была начата в 17:00. По словам командира группы спецподразделения ГУР МО, позывной "Титан", главная сложность задачи заключалась в том, что в селах оставалась часть гражданского населения. Следовало позаботиться о том, чтобы никто из них не пострадал во время боя. Наступление началось со стороны села Петрушки и россияне вынуждены были отойти за пределы Дмитровки в сторону села Забучье.

"Мы перешли Житомирскую трассу. Была совершена пара выстрелов из танков в нашу сторону. Когда мы зашли в Дмитровку, мы сделали так, чтобы они вышли из села. То есть, в активную фазу боя мы с ними не вступали. Когда уже они были на выходе из Дмитровки, там уже была активная фаза боя", - объясняет "Титан".

По информации ГУР МО, со стороны оккупантов была 21 единица тяжелой техники, БМП и танки. С нашей стороны зашли 8 танков, пехота ВСУ и группа спецназовцев ГУР.

"У них потери – 9 единиц тяжелой техники, БМП и танки, и до 50 человек пехоты… Они все отступили. Но основная масса была уничтожена", – вспоминает командира группы спецподразделения ГУР МО.

"Титан" отдельно обратился к жителям освобожденных сел с предостережением о преждевременном возвращении в покинутые дома: "Там сейчас находиться опасно. Сейчас работают специалисты по разминированию".

Читайте: Разведка обнародовала список десантников из Волгоградской области, совершающих военные преступления против народа Украины
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Топ комментарии
+59
ГУР України-респект...
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03.04.2022 18:36
+53
Молодцы, убивайте русню без каких-либо сожалений. После Бучи они все должны умереть!
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03.04.2022 18:40
+47
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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03.04.2022 18:39
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ГУР України-респект...
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03.04.2022 18:36 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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03.04.2022 18:39 Ответить
великий рахмат.
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03.04.2022 18:39 Ответить
Молодцы, убивайте русню без каких-либо сожалений. После Бучи они все должны умереть!
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03.04.2022 18:40 Ответить
Повний каталог кацапських зарізяк:

(якщо є уточнення, то давайте ще)

Бородянка - 36-я отдельная мотострелковая бригада (Борзя)
Буча - 64-я отдельная мотострелковая бригада (Хабаровский край)
Ирпень-Гостомель - 217-й гвардейский воздушно-десантный полк (Иваново)
Житомирская трасса - 5-я отдельная танковая бригада (Улан-Удэ)
Иванков-Развесив - 155-я отдельная бригада морской пехоты (Владивосток)
Вел. Дымерка - 228-й мотострелковый полк (Екатеринбург)
Згуровщина - 21-я отдельная мотострелковая бригада (Оренбург)
Новый Быков - 6-й гвардейский танковый полк (Чебаркуль)
Славутич - 74-я отдельная мотострелковая бригада (Юрга)
Чернигов - 35-я отдельная мотострелковая бригада (Алейск) и 55-я отдельная мотострелковая бригада (Тува)
Нежин-Прилуки - 90-я танковая дивизия (Екатеринбург)
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03.04.2022 18:55 Ответить
режте мразоту в капусту
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03.04.2022 18:41 Ответить
✅Новий месидж від влади: мовчали і не готувалися, щоб паніки не було.

Паніки, блд. Дайте Нобелівську премію миру. Краще дві. Ще одну новоявленому підполковнику Арестовичу. А краще три. Генералу Єрмаку ще.

Американське топове видання "Wall Street Journal" повідомило сенсаційну новину. Ще у середині січня 2022 р. Володимира Зеленського було попереджено на найвищому рівні про агресію Росії, з відкриттям детальних планів нападу. Зробила це особа не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленського приїхав особисто (!!) директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бьорнс.

Тут треба зупинитися детально. Вільям Бьорнс за основним своїм фахом не розвідник. Він дипломат з багаторічним стажем. Білл Бьорнс був дотичний до операції "Буря в пустелі", до процесів розпаду Югославії і серії баканаський війн. У 2005-2008 рр. Білл Бьорнс був послом США у Росії.

Така людина попередженнями не розкидається і дуже гарно знає їм ціну. Одного факту, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особисто директор ЦРУ, достатьно аби збагнути - жарти в сторону.

Що мала тоді робити українське керівництво? Я наведу один факт. у Фінляндії в 1939 р. коли вирогідність загрози нападу стала високою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Наслення на добровольній основі, під керівництвом військових інженерів і спільно з армійськими саперами кілька місяців рило траншеї, будувало ДЗОТи, обладнувало артилерійські та мінометні позиції, робило завали на дорогах, тощо й тощо. У цю мережу укрплень були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".

Просто уявіть собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгненння на рубежі ріки Тетерів, наприклад. Що тоді було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубежі Тетерів, саме там йому завдали б відчутних втрат і примусили б до відступу. Але цього не сталося. Тому ворога довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучі, Ірпені, Гостомелі, тощо.

Що робив президент Зеленський, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову з Зленським мав "у середниі січня", тобто між 10 і 20 січня. А 19 січня Зеленський виступи зі своєю знаменитою промовою.

Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо". Наскільки справдилися плани Зеленського вам розповість кожен мешканець Бучі та Ірпеня.

І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворога довелося зупиняти у міській забудові замість зазделегідь укріплених позицій. Тоді Зеленський звинуватив у втратах серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили мільярди їхніх власних доларів аби закрити небо над Україною. Знаєте, після всього що вичудив керівник держави обраний 73% українців, я дивуюся що країни НАТО взагалі нам допомагають. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія і Франція у 1919 р.

І наостанок. Щодо самої цієї публікації. Я от просто нагадаю, що WSJ - це те саме видання яке повідомило що Зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Після того Абрамович почав кружляти навколо переговорів створюючи імітацію бурної діяльності, хоча у Заходу щодо його долі участі існують дуже великі сумніви.

Ще тоді з'явилася інформація, що WSJ інформацію про Абрамовича злив сам Білий дім, аби нагадати нашому ОПУ де їхнє справжнє місце. Інформацію про те, що діректор ЦРУ попереджав Зеленського видання здобути могло з єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - це не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленського попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запитань.

У першу чергу - людям які втратили все.

Світлана Ліщинська ©
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03.04.2022 18:41 Ответить
Після перемоги будемо розбиратися з Зеленським та його командою.
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03.04.2022 18:54 Ответить
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03.04.2022 19:02 Ответить
ну да, абхазскому грузину очень мешает хорошо вооруженная армия
ермакам и прочим тоже
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03.04.2022 19:03 Ответить
перехватчик ты не кацап?
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03.04.2022 21:18 Ответить
"пачемы мы не в нато"...
патамушто беня
ермак и ко еще
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03.04.2022 19:02 Ответить
Не неси муйню . «Чем дольше молчишь , тем больше кажешься умнее.» Запомни и пользуйся в будущем.
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03.04.2022 19:19 Ответить
НЕ бійтеся...вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....взагалі має багато відкритих питань....
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!
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03.04.2022 19:05 Ответить
тої простоти в попередженнях Бернса не було: можна ж по-різному "попереджати", приміром, так: "сиди рівно й не роби різких рухів" -- так теж можна

це не аргумент для захисту Зеленського, звісно, бо там головна проблема у відсутності мінімальних здібностей для виконання посадових функцій

тепер щодо Бернса: з нього такий розвідник, як із гівна куля -- що не заважає Бернсу (разом із таким собі Саліваном) тримати старого Джо за руки, кожного разу, як у доброго Джо виникає спокуса, наприклад, надати Україні важких озброєнь

Бернс (разом із Саліваном) - головний двигун тези "аби раша не почала нуклеарну атаку" - але ця теза вміло вкинута Бернсові його московськими контактами, причім не є важливим, чи він (тобто Бернс) дурень, а чи просто сволота

отака *****, малята
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03.04.2022 19:14 Ответить
Не на небі, а в пеклі
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03.04.2022 18:42 Ответить
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03.04.2022 18:42 Ответить
репост😡
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03.04.2022 18:42 Ответить
Молодцы парни. У касапа нет права на жизнь. Всё 140 миллионное стадо должно подохнуть.
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03.04.2022 18:42 Ответить
Нова Пісня це ЗСУ
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03.04.2022 18:44 Ответить
просто напомню
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03.04.2022 18:45 Ответить
до девятамая осталось 35 дней. Эти цифры к тому времени можно умножить на два. Думаю, из 120 тысяч санитарных потерь найдется тысяч десять музыкально одаренных, шоб хватило охватить все вокзалы и электрички расеи. Главно дело, шоб гармоней на них всех хватило. Это будет полезным напоминанием, за что они десятилетиями выплачивают репарации, которые должны будут "привязаны" к каждому росиянину, даже если туловище ******** в другую страну и умудрится получить другое гражданство.
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03.04.2022 19:09 Ответить
класс. читаю только Урс и Шимус. Молодцы ребята
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03.04.2022 21:22 Ответить
https://apostrophe.ua/news/kyiv/podii/2022-04-03/russkie-skotyi-pod-kievom-massovo-rasstrelivali-jivotnyih-video/264793
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03.04.2022 18:45 Ответить
Plieninės varlės - ОЙ, У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА
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03.04.2022 18:47 Ответить
Супер!! Дивитися всім
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03.04.2022 19:09 Ответить
Наскільки законно зараз телефонувати в держ установи москви і заявляти про мінування? Номера їхні у відкритому доступі.
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03.04.2022 18:50 Ответить
Наскільки я знаю, Кримінальний кодекс України за це покарання не передбачає...)
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03.04.2022 18:52 Ответить
Яка чудова промова.Немає ні якого жалю.От саме те що треба а то в полон ,дзвінок мамі якісь пресконфкркнції.В землю тварюк.Прийшли на нашу землю вбивати то земля наша вас окупантів і упокоїть.
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03.04.2022 18:51 Ответить
Козлопітеки мають виздихати швидше, ніж народжуються - ГУР їм в поміч.
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03.04.2022 18:51 Ответить
сьогодні на Харківщині силами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено один з нових винищувачів рашистів Су-35С.
згоріло $65 млн, у кацапа є шанс отримати довічне. А міг отримати одинадцять кілограмів справжніх грошей і свободу.

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03.04.2022 18:53 Ответить
как же приятно смотреть на догорающее краснозвездное дерьмо
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03.04.2022 21:27 Ответить
Незручна Правда
@LAvCwgnv8wd97r8
·
14 хв
Священник Православної Церкви Віктор Мартиненко опублікував відео із сьогоднішнього богослужіння за участі очільника УПЦ московського патріархату Онуфрія (Березовського). На ньому, останні згадує кровавого моспатріарха, як "гаспадіна нашего Кіріла".
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03.04.2022 18:59 Ответить
В бою под Киевом Украинская армия разнесла в хлам Колонну российских танков.
https://www.youtube.com/watch?v=nTC38yemsjc
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03.04.2022 18:59 Ответить
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03.04.2022 19:00 Ответить
у меня во дворе атб. вывезли все расейсие продукты. стоят наши с атоматами. подходит бабуля -это гуманитарка? нет. это рашн швайн. плюнула и пошла.
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03.04.2022 19:00 Ответить
але повно товарів-нестле ,яка спонсорує військовий бюджет нацистської рф.
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03.04.2022 19:11 Ответить
Хоч нам і подають кацапів як нєлєпих бомжей, які за першої ж нагоди здаються в полон.
Це не правда. ЗСУ воюють справді з потужним та навченим ворогом, кращим з кращих.
Не применшуйте заслуги наших Героїв.
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03.04.2022 19:01 Ответить
так,це ворог якого є багато як клопів у старому матраці,у всіх війнах вони беруть не навичками а кількістю..
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03.04.2022 19:08 Ответить
Всё нормально. Всё по-сруцъкЫ.. Всё по-щучьему велению, по касапскому хотению - всё на куй...
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03.04.2022 19:02 Ответить
Шо сказать, Это, *****, Украина!
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03.04.2022 19:14 Ответить
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03.04.2022 19:17 Ответить
Верховна Рада 1 квітня ухвалила законопроєкт про винагороду за добровільну передачу ЗСУ бойової техніки держави-агресора, придатної для використання. Законопроєкт №7229 в цілому підтримали 320 нардепів. Партія Слуга народу опублікувала інфографіку з розмірами винагород за різну техніку: бойовий літак або корабель 1 або 2 рангу - 1 млн доларів; бойовий вертоліт або корабель 3 або 4 рангу - 500 тисяч доларів; судна військового (допоміжного) забезпечення - 200 тисяч доларів; танк, наземна артилерія (самохідна) - 100 тисяч доларів тощо.


Згідно з пояснювальною запискою, винагороду пропонують військовослужбовцям збройних сил, інших силових структур Росії, іншим категоріям осіб за добровільно передану ЗСУ придатну для використання російську бойову техніку.Також у пояснювальній записці сказано, що витрати з бюджету на реалізацію законопроєкту будуть "незрівнянно меншими за витрати на купівлю аналогічних видів техніки для потреб оборони держави, а також на ліквідацію наслідків збройної агресії Росії".
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03.04.2022 19:17 Ответить
Мне не надо арестовича, Этот бог войны все рассказал и я спокоен
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03.04.2022 19:22 Ответить
 
 