"Большинство скотов уничтожено, другие разбежались" - командир группы спецподразделения ГУР об освобождении Дмитровки и Капитановки. ВИДЕО

31 марта спецподразделениям Главного управления разведки была поставлена задача, вместе с другими подразделениями ВСУ, принять участие в операции по освобождению населенных пунктов Дмитровка и Капитановка, Киевской области.

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Разведчики отмечают, что операция была начата в 17:00. По словам командира группы спецподразделения ГУР МО, позывной "Титан", главная сложность задачи заключалась в том, что в селах оставалась часть гражданского населения. Следовало позаботиться о том, чтобы никто из них не пострадал во время боя. Наступление началось со стороны села Петрушки и россияне вынуждены были отойти за пределы Дмитровки в сторону села Забучье.

"Мы перешли Житомирскую трассу. Была совершена пара выстрелов из танков в нашу сторону. Когда мы зашли в Дмитровку, мы сделали так, чтобы они вышли из села. То есть, в активную фазу боя мы с ними не вступали. Когда уже они были на выходе из Дмитровки, там уже была активная фаза боя", - объясняет "Титан".

По информации ГУР МО, со стороны оккупантов была 21 единица тяжелой техники, БМП и танки. С нашей стороны зашли 8 танков, пехота ВСУ и группа спецназовцев ГУР.

"У них потери – 9 единиц тяжелой техники, БМП и танки, и до 50 человек пехоты… Они все отступили. Но основная масса была уничтожена", – вспоминает командира группы спецподразделения ГУР МО.

"Титан" отдельно обратился к жителям освобожденных сел с предостережением о преждевременном возвращении в покинутые дома: "Там сейчас находиться опасно. Сейчас работают специалисты по разминированию".

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