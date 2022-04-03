РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15495 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
8 703 7
дети (6026) обстрел (20424) Харьков (6549)

Оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. Среди раненых дети

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія

Российские оккупанты открыли огонь по Слободскому району Харькова. Среди пострадавших есть дети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне Харків".

"Слободской район Харькова попал под обстрел вечером 3 апреля, сообщили Суспільному очевидцы. По информации источника Суспільного в медицинской сфере, есть погибшие и раненые гражданские, среди раненых - дети", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове роддом переехал "под землю": мамы и дети спят в коридорах. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да это было сегодня, совсем недавно ,несколько человек убито, люди просто шли по улице.....😡
показать весь комментарий
03.04.2022 20:06 Ответить
😰😠
показать весь комментарий
03.04.2022 20:33 Ответить
На кожен обстріл цивільних районів України обов'язково потрібно завдавати ударів по російських цивільних районах. Всі ці варіанти, типу: "Не провокуйте, бо путін нападе" виявилися марними.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:12 Ответить
На мою думку, все, чим можна було б завдати ударів зарито у асфальт. А якщо і є чим, то або бережуть для чогось іншого, ябо бояться, нарушити "закони війни".
показать весь комментарий
03.04.2022 20:38 Ответить
Немає градів, немає ураганів, немає Точка У?
показать весь комментарий
03.04.2022 22:26 Ответить
на єтом фото орки похожи на солдат
показать весь комментарий
03.04.2022 20:13 Ответить
 
 