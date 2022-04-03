Оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. Среди раненых дети
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Российские оккупанты открыли огонь по Слободскому району Харькова. Среди пострадавших есть дети.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне Харків".
"Слободской район Харькова попал под обстрел вечером 3 апреля, сообщили Суспільному очевидцы. По информации источника Суспільного в медицинской сфере, есть погибшие и раненые гражданские, среди раненых - дети", - говорится в сообщении.
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