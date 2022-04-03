Оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. Среди раненых дети

Российские оккупанты открыли огонь по Слободскому району Харькова. Среди пострадавших есть дети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне Харків".

"Слободской район Харькова попал под обстрел вечером 3 апреля, сообщили Суспільному очевидцы. По информации источника Суспільного в медицинской сфере, есть погибшие и раненые гражданские, среди раненых - дети", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове роддом переехал "под землю": мамы и дети спят в коридорах. ФОТОрепортаж