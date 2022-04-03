Окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. Серед поранених діти

Російські окупанти відкрили вогонь по Слобідському району Харкова. Серед постраждалих є діти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне Харків".

"Слобідський район Харкова потрапив під обстріл ввечері 3 квітня, повідомили Суспільному очевидці. За інформацією джерела Суспільного у медичній сфері, є загиблі і поранені цивільні, серед поранених — діти", - сказано в повідомленні.

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