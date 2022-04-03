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Окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. Серед поранених діти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія

Російські окупанти відкрили вогонь по Слобідському району Харкова. Серед постраждалих є діти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне Харків".

"Слобідський район Харкова потрапив під обстріл ввечері 3 квітня, повідомили Суспільному очевидці. За інформацією джерела Суспільного у медичній сфері, є загиблі і поранені цивільні, серед поранених — діти", - сказано в повідомленні.

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Да это было сегодня, совсем недавно ,несколько человек убито, люди просто шли по улице.....😡
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03.04.2022 20:06 Відповісти
😰😠
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03.04.2022 20:33 Відповісти
На кожен обстріл цивільних районів України обов'язково потрібно завдавати ударів по російських цивільних районах. Всі ці варіанти, типу: "Не провокуйте, бо путін нападе" виявилися марними.
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03.04.2022 20:12 Відповісти
На мою думку, все, чим можна було б завдати ударів зарито у асфальт. А якщо і є чим, то або бережуть для чогось іншого, ябо бояться, нарушити "закони війни".
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03.04.2022 20:38 Відповісти
Немає градів, немає ураганів, немає Точка У?
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03.04.2022 22:26 Відповісти
на єтом фото орки похожи на солдат
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03.04.2022 20:13 Відповісти
 
 