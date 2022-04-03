"Неудачный блицкриг завершится удачным Нюрнбергом", - Резников

Министр обороны Алексей Резников посетил освобожденный от российских оккупантов Гостомель.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Десятки местных жителей только накануне, впервые за более чем месяц, смогли без страха и угрозы быть расстрелянными выйти из подземелья, где скрывались от фашистов XXI века. Сегодня над городом снова развевается флаг нашего Государства. Наши воины выбили врага с Киевских земель", - говорится в уведомлении.

"Вокруг нас воронки, остатки брони и ужасные свидетельства действий военных преступников – разрушенные города и цинично убитые мирные жители.

Боль, которую пережили наши люди здесь, нельзя представить. Но я точно знаю, что наша единственная национальная мечта станет реальностью. Мы все восстановим и построим, а за преступления перед человечностью все причастные во главе с главными актерами кремля будут отвечать не только перед Украинским народом, но и перед международным судом. За каждую отобранную и искалеченную украинскую жизнь российские фашисты будут нести ответственность. Неудачный блицкриг завершится удачным Нюрнбергом. И фраза "я только выполнял приказ" на Нюрнбергском процессе не спасет ни одного преступника", - подытожил министр обороны.

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