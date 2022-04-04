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"Невдалий бліцкриг завершиться вдалим Нюрнбергом", - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков відвідав звільнений від російських окупантів Гостомель.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Десятки місцевих жителів лише напередодні, вперше за понад місяць, змогли без страху й загрози бути розстріляними вийти з підземелля, де ховалися від фашистів XXI сторіччя. Сьогодні над містом знову майорить прапор нашої Держави. Наші воїни вибили ворога з Київських земель", - йдеться в повідомленні.

"Довкола нас вирви, залишки броні та жахливі свідчення дій воєнних злочинців – зруйновані міста та цинічно вбиті мирні мешканці.

Біль, який пережили наші люди тут не можна уявити. Але я точно знаю, наша єдина національна мрія стане реальністю. Ми все відновимо та розбудуємо, а за злочини перед людяністю усі причетні, на чолі із головними акторами кремля, будуть відповідати не тільки перед Українським народом, але й перед міжнародним судом. За кожне забране й скалічене Українське життя російські фашисти нестимуть відповідальність. Невдалий бліцкриг завершиться вдалим Нюрнбергом. І фраза "я лише виконував наказ" на Нюрнберзькому процесі не врятує жодного злочинця", - підсумував міністр оборони.

Також читайте: Вони спробували знищити нашу "Мрію", але самі зазнали нищівної поразки!, - українські воїни передали "вітання" Путіну зі звільненого від російських окупантів Гостомеля. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
«Кожного разу, коли ви будете казати про вєлікій рускій балєт, я буду розказувати вам історію неодноразово зґвалтованої на очах у батьків, а потім викраденої російськими нелюдами молодої вчительки з Броварів. Про десятки, а може й сотні зґвалтованих українських жінок. Часто на очах у дітей. Про 15-16 річних дівчаток з Бородянки, які зазнали страшного насилля кадирівцями. Про тіла п'ятьох зґвалтованих молодих дівчат, вбитих і залишених прямо на дорозі. Про оце мерзенне «будем тра*ать хохлушек» в перехватах. Ось що я вам скажу у відповідь про ганімий вєлікій руський балєт.
Кожного разу, коли ви будете мені казати про вєлікіх руських композіторов, я буду вам розказувати історію дівчинки, на очах якої і її маленького брата в маріупольському підвалі не один день помирала їхня мама. А потім з трупом мертвої мами діти були вимушені і далі ховатися в підвалі від обстрілів. Про хлопчика з Гостомеля, на очах якого російські солдати застрелили його батька. А потім хотіли вбити і сина, але той вижив. Про дівчинку, якій вистрілили прямо в обличчя. Про малюка, який тікав з бабусею в човні. Бабуся втопилася. А хлопчика шукають уже майже місяць. Ось що я вам скажу у відповідь про ганімих вєліких руських композіторов.
Кожного разу, коли ви будете казати мені про вєлікую руськую живопісь, я буду вам розказувати про розстріляних в спину мирних українців в Макарівському районі. А перед тим, як застрелити, орки зав'язували їм руки. Про сотні трупів на вулицях Бучі, Ірпеня, Гостомеля. Про братські могили у дворах житлових кварталів. Братські могили мирних мешканців донедавна затишних і безпечних міст. Братські могили. В 21 столітті. Ось що я вам скажу у відповідь про ганімую вєлікую руськую живопісь.
Кожного разу, коли ви будете мені розказувати про вєлікій рускій тєатр, я буду вам розказувати історію жінки з Броварського району, з будинку якої російські мародери, відступаючи, знімали металочерепицю. Про танки і БТРи «другої армії світу», навантажені по вінця награбованим в українських домівках. Крадені телефони, планшети, телевізори, пральні машинки, килими, прикраси, пляшки з алкоголем, сковорідки, одяг, іграшки, взуття - все, що траплялось на шляху цим виродкам. Про те, як діставшись до Білорусі, вони наввипередки відправляли награбоване своїм родинам в росію. Про те, як торгували краденим на білоруських базарах. Ось що я вам скажу у відповідь про ганімий вєлікій руський театр.
Кожного разу, коли ви будете розказувати мені про вєлікоє рускоє кіно, я буду розказувати вам про жорстоко розстріляних коней в конюшнях на Київщині. Про заморених голодом і спрагою тварин зоопарку в Ясногородці. Про спалену після вибуху шкіру оленяти. А тепер максимальне дикунство… Про вбитого і з'їденого російськими окупантами алабая. Так, алабая. Так, собаки. Так, з'їденої. Ось що я вам скажу у відповідь про ганімоє вєлікоє рускоє кіно.
Кожного разу, коли ви будете розказувати мені про вєлікую рускую літєратуру, я буду вам розказувати про десятки перехватів розмов російських солдатів з їхніми матерями і дружинами. Розмов, в яких крім на*уя на нах*ї нічого нема. Розмов, в яких дружини замовляють, що їм вкрасти в українських будинках. Розмов, де матері сміються, коли синочки розказують, як їхні побатрими гвалтують хохлушек. І якщо з цих розмов викинути всі мати, в них лишиться хіба що «прівєт» і «пока». Ось що я вам скажу у відповідь про ганімую вєлікую рускую літєратуру.
Більше нема ніякої вєлікої руської культури, літератури, кіна, живопісі, тєатра і балєта. Є країна виродків, мародерів, ґвалтівників і убивць. Диких людей, яким нема місця в цивілізованому світі! бл
А багатостраждальні новоспечені руські дисиденти в затишних квартирах Берліна, Лондона, Ларнаки, Мілану, Тбілісі, Астани, Відня та інших тимчасових прихистків, хай ідуть за маршрутом руського корабля, гордо несучи в руках вєлікую рускую культуру!»
#OlenaPshenychna
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03.04.2022 20:39
+18
Це той "рєзніков", що проігнорував дані розвідки США про удар з білорусі, а нам казав, що телефонував до мін. оборони білорусі і той запевнив, що нападу з півночі не буде? Це той "рєзніков", що казав про недостатність сил у кацапів для удару?
Це -- виродок і пустомеля. Зараз він також робить заяви, нічим не підкріплені. Команда "зє" виведе путіна з під "нюрнберґа". подоляк-єрмак-арахамія саме над цим працюють.
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03.04.2022 20:36
+16
Чи судитимем тих хто закатав озброєння української арміїї в асфальт і цим дозволив рашистам коїти злочини в Україні ?
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03.04.2022 20:29
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дай Боже!
гарні слова...
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03.04.2022 20:27 Відповісти
Ну добровільно #уйло не приїде, це ж зрозуміло... А хто його привезе в кайданках при нинішній рашистських владі - теж зрозуміло, що ніхто. ..
Єдина відповідь - тільки у випадку зміни зміни влади в террораші... Що теж малоймовірно через рабську натуру росіян...
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03.04.2022 21:13 Відповісти
Как же тошнит от этих руских идиотов, без чести и совести(
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03.04.2022 20:27 Відповісти
Сколько повторять, буряті - не русские, єто даже не Орда, цивилизацией там и не пахнет.
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03.04.2022 20:35 Відповісти
не кидайтесь наперед словами..можновладці
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03.04.2022 20:28 Відповісти
в этом вопросе я пессимист. сколько лет прошло после сбития мн17? и нифига.
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03.04.2022 20:29 Відповісти
Попытка умиритворения срассии не привело к миру а вот самолет припишут к тому что сейчас
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03.04.2022 20:40 Відповісти
Чи судитимем тих хто закатав озброєння української арміїї в асфальт і цим дозволив рашистам коїти злочини в Україні ?
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03.04.2022 20:29 Відповісти
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03.04.2022 20:39 Відповісти
а кто сказал что закатали?

Ни в одной стране не разглашают военные тайны
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03.04.2022 20:41 Відповісти
Ну если бы не закатали, то по кораблям бы Градами не стреляли. Логично? А если бы Громы делали, то военных аэродромов в Крыму уже бы не было. Кроме того, бюджет не является военной тайной. На "Нептуны" в 2021 году выделено 29 млн долларов. Чтобы вы понимали, рашка свои Искандеры продает по 20 млн долларов за единицу. Вот и прикиньте, сколько "Нептунов" на эти деньги могли выпустить. На этот год закладывали деньги на ракетную программу, но я сильно сомневаюсь, что что-то успели сделать.
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03.04.2022 21:00 Відповісти
Вже "судить"московитське бидло, бо то виборці України довірились ідіоту.
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03.04.2022 20:47 Відповісти
Це той "рєзніков", що проігнорував дані розвідки США про удар з білорусі, а нам казав, що телефонував до мін. оборони білорусі і той запевнив, що нападу з півночі не буде? Це той "рєзніков", що казав про недостатність сил у кацапів для удару?
Це -- виродок і пустомеля. Зараз він також робить заяви, нічим не підкріплені. Команда "зє" виведе путіна з під "нюрнберґа". подоляк-єрмак-арахамія саме над цим працюють.
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03.04.2022 20:36 Відповісти
«Кожного разу, коли ви будете казати про вєлікій рускій балєт, я буду розказувати вам історію неодноразово зґвалтованої на очах у батьків, а потім викраденої російськими нелюдами молодої вчительки з Броварів. Про десятки, а може й сотні зґвалтованих українських жінок. Часто на очах у дітей. Про 15-16 річних дівчаток з Бородянки, які зазнали страшного насилля кадирівцями. Про тіла п'ятьох зґвалтованих молодих дівчат, вбитих і залишених прямо на дорозі. Про оце мерзенне «будем тра*ать хохлушек» в перехватах. Ось що я вам скажу у відповідь про ганімий вєлікій руський балєт.
Кожного разу, коли ви будете мені казати про вєлікіх руських композіторов, я буду вам розказувати історію дівчинки, на очах якої і її маленького брата в маріупольському підвалі не один день помирала їхня мама. А потім з трупом мертвої мами діти були вимушені і далі ховатися в підвалі від обстрілів. Про хлопчика з Гостомеля, на очах якого російські солдати застрелили його батька. А потім хотіли вбити і сина, але той вижив. Про дівчинку, якій вистрілили прямо в обличчя. Про малюка, який тікав з бабусею в човні. Бабуся втопилася. А хлопчика шукають уже майже місяць. Ось що я вам скажу у відповідь про ганімих вєліких руських композіторов.
Кожного разу, коли ви будете казати мені про вєлікую руськую живопісь, я буду вам розказувати про розстріляних в спину мирних українців в Макарівському районі. А перед тим, як застрелити, орки зав'язували їм руки. Про сотні трупів на вулицях Бучі, Ірпеня, Гостомеля. Про братські могили у дворах житлових кварталів. Братські могили мирних мешканців донедавна затишних і безпечних міст. Братські могили. В 21 столітті. Ось що я вам скажу у відповідь про ганімую вєлікую руськую живопісь.
Кожного разу, коли ви будете мені розказувати про вєлікій рускій тєатр, я буду вам розказувати історію жінки з Броварського району, з будинку якої російські мародери, відступаючи, знімали металочерепицю. Про танки і БТРи «другої армії світу», навантажені по вінця награбованим в українських домівках. Крадені телефони, планшети, телевізори, пральні машинки, килими, прикраси, пляшки з алкоголем, сковорідки, одяг, іграшки, взуття - все, що траплялось на шляху цим виродкам. Про те, як діставшись до Білорусі, вони наввипередки відправляли награбоване своїм родинам в росію. Про те, як торгували краденим на білоруських базарах. Ось що я вам скажу у відповідь про ганімий вєлікій руський театр.
Кожного разу, коли ви будете розказувати мені про вєлікоє рускоє кіно, я буду розказувати вам про жорстоко розстріляних коней в конюшнях на Київщині. Про заморених голодом і спрагою тварин зоопарку в Ясногородці. Про спалену після вибуху шкіру оленяти. А тепер максимальне дикунство… Про вбитого і з'їденого російськими окупантами алабая. Так, алабая. Так, собаки. Так, з'їденої. Ось що я вам скажу у відповідь про ганімоє вєлікоє рускоє кіно.
Кожного разу, коли ви будете розказувати мені про вєлікую рускую літєратуру, я буду вам розказувати про десятки перехватів розмов російських солдатів з їхніми матерями і дружинами. Розмов, в яких крім на*уя на нах*ї нічого нема. Розмов, в яких дружини замовляють, що їм вкрасти в українських будинках. Розмов, де матері сміються, коли синочки розказують, як їхні побатрими гвалтують хохлушек. І якщо з цих розмов викинути всі мати, в них лишиться хіба що «прівєт» і «пока». Ось що я вам скажу у відповідь про ганімую вєлікую рускую літєратуру.
Більше нема ніякої вєлікої руської культури, літератури, кіна, живопісі, тєатра і балєта. Є країна виродків, мародерів, ґвалтівників і убивць. Диких людей, яким нема місця в цивілізованому світі! бл
А багатостраждальні новоспечені руські дисиденти в затишних квартирах Берліна, Лондона, Ларнаки, Мілану, Тбілісі, Астани, Відня та інших тимчасових прихистків, хай ідуть за маршрутом руського корабля, гордо несучи в руках вєлікую рускую культуру!»
#OlenaPshenychna
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03.04.2022 20:39 Відповісти
А тепер пытання:чому не дали зброю народу.Цей жахливий перелик був бы значно коротшим. И в Херсони рашисты навряд чи закрепилиь.
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03.04.2022 20:53 Відповісти
Мабуть тому,що бубочка зі своїм монозбродом наляканий українцями більш,ніж московітами.
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03.04.2022 21:03 Відповісти
Зафіксую в закладках.
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03.04.2022 21:25 Відповісти
Не ясно з якої біди полумяна публіцистка називає кацапів ...сскими, поширюючи таким чином московську пропаганду.
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03.04.2022 21:33 Відповісти
сомневаюсь
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03.04.2022 20:39 Відповісти
А где вопрос о репарациях?За чей счет восстановление?Почеуму не наказаны те,кто врал,что войны не будет?
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03.04.2022 20:39 Відповісти
Головне - аби Арахламідія з Дєрмаком "мирну угоду не підписали по х...ловсько-коломойським вказівкам.
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03.04.2022 20:42 Відповісти
Ой, с таким ссыкливым Западом, сомневаюсь на счет Нюрнберга.
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03.04.2022 20:47 Відповісти
Резніков - член української делегації в Стамбулі. Щось ми не чули подібних заяв на перемовинах з москалями, а все більше про гарантії вбивць Україні, позаблоковий нейтралітет і таке інше.
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03.04.2022 20:47 Відповісти
"Нюрнберг" берем в лапки, це образна назва.., процес важливо провести в Маріуполі, Бучі, Чернігові Харкові, Ізюмі.... - вибір неповний.
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03.04.2022 20:47 Відповісти
Що таке Раzєя? Це нацистський режим в окремо взятому зоопарку.
У людства на сьогодні одне завдання-мінімум, - загнати кацапських мавп назад у вольєри і слідкувати, щоб вони звідти не вистрибували.

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03.04.2022 20:47 Відповісти
Забравши в них зброю!
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03.04.2022 21:05 Відповісти
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03.04.2022 20:48 Відповісти
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03.04.2022 20:49 Відповісти
Я понимаю аксиому - рузские мозг пропили. С ними понято. У нас срач как на базаре, кто чего сказал, а чего не сказал. Ну да, надо было обьвить. Завтра ВОЙНА !!!! Какой ****** наступил бы в стране. И стране соответственно был бы моменто море ******.
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03.04.2022 20:57 Відповісти
А зараз у нас спокій та тиша? Ні: ще перемовини і договорняки.
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03.04.2022 21:28 Відповісти
Який Нюрнберг - якщо у наших ара-хамій в головах "мир" і "росія-гарант"?
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03.04.2022 21:07 Відповісти
" Невдалий бліцкріг завершиться вдалим Нюрнбергом".
Гарні слова,чекаємо дій на їх підтвердженя.
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03.04.2022 21:07 Відповісти
Так и назвать надо будет - Нюрнберг 2. И в том же зале (если он остался конечно).
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03.04.2022 21:17 Відповісти
Шоб наказать, его надо поймать. Как ловить будете ? Попросите у к.а.ц.а.п.ов - ну выдайте, ну пожалуста ? так что ли ?
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03.04.2022 21:17 Відповісти
От скажіть, на якіх підставах така впевненість про Нюрнбергі та усякі Гааги. ***** наробив у світі вже на десять шибениць і що? Ви думаєте, що за війну з Україной його кудись там притягнуть? До тогож, Україна сама, віддала, наприклад, цемаха, і де дівся тот кат з ізоляціі? У нас дуже багато знайдеться людей при владі, котрі будуть приховувати правду.
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03.04.2022 21:18 Відповісти
Не кажи гоп доки не перескочиш
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03.04.2022 21:22 Відповісти
На якому громадянин Рєзніков буде одним з обвинувачених як державний зрадник, колабораціоніст і причасник організованої злочинної групи стамбульских капітулянтів.
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03.04.2022 21:29 Відповісти
Ты бы меньше мычал, к тебе тоже есть ну очень много вопросов.
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03.04.2022 21:58 Відповісти
 
 