За прекращение войны ответственен Путин. Виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на том, чтобы виновные в военных преступлениях в Украине были привлечены к ответственности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Такой жестокости по отношению к гражданскому населению мы не видели в Европе десятилетиями. И это ужасно, и это совершенно неприемлемо, что мирные жители становятся мишенью и гибнут", - подчеркнул он.
По словам Столтенберга, это лишь подчеркивает важность того, что эта война должна закончиться.
"Ответственность президента Путина состоит в том, чтобы остановить войну. Также очень важно, чтобы Международный уголовный суд начал расследование потенциальных военных преступлений в Украине, и все факты были представлены за столом переговоров и чтобы виновные были привлечены к ответственности. Поэтому я решительно приветствую расследование Международного уголовного суда", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
А в задниці - СИДИТЬ!
Всі решта Зорро-Термінатори?
Ваша ОПа орёт ,шо НАТА - не нада!
Вы дома-то осмотритесь...
Кстати с Беней определитесь...
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил «отвратительные атаки» России на мирных жителей Украины в Буче и Ирпене:
«Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была так сильна.
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Великобритания была в авангарде поддержки международного уголовного суда в расследовании зверств, совершенных в Украине. Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие».
Уморы...
а столенберг называет - президентом
НЕХОРОШО , СТОЛЯ
Якщо в черепну коробку батьки олії не залили!
Як їх притягнуть до відповідальності, якщо їх передислоковують в інші регіони.
Карма, суд Божий і ЗСУ от хто їх точно досягне, але точно не безхребетна структура