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За прекращение войны ответственен Путин. Виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на том, чтобы виновные в военных преступлениях в Украине были привлечены к ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Такой жестокости по отношению к гражданскому населению мы не видели в Европе десятилетиями. И это ужасно, и это совершенно неприемлемо, что мирные жители становятся мишенью и гибнут", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, это лишь подчеркивает важность того, что эта война должна закончиться.

"Ответственность президента Путина состоит в том, чтобы остановить войну. Также очень важно, чтобы Международный уголовный суд начал расследование потенциальных военных преступлений в Украине, и все факты были представлены за столом переговоров и чтобы виновные были привлечены к ответственности. Поэтому я решительно приветствую расследование Международного уголовного суда", - подытожил он.

Также читайте: Генсек НАТО о зверствах РФ в Буче: Такой жестокости мы не видели в Европе десятилетиями. Эта война должна закончиться
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Топ комментарии
+24
ЙОСЯ, очнись, ты обосралось... кто-нибудь заткните рот этой секретарше
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03.04.2022 20:30
+14
Добре хоч сказав..А то ми місяць все голови ламаємо-хто ж винний у цій клятій війні?
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03.04.2022 20:31
+10
Нужно эту левацкую подстилку в Бучу свозить для отрезвления. Противно читать эти блеяния.
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03.04.2022 20:32
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ЙОСЯ, очнись, ты обосралось... кто-нибудь заткните рот этой секретарше
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03.04.2022 20:30 Ответить
Агент КГБ Стєклов собственной персоной, а не Йося.
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03.04.2022 23:02 Ответить
Добре хоч сказав..А то ми місяць все голови ламаємо-хто ж винний у цій клятій війні?
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03.04.2022 20:31 Ответить
З Бучі постукали - він і витягнув голову з пуцин кої дупи. А то і далі голова би там стирчала.
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03.04.2022 21:14 Ответить
Стирчить звідкись!
А в задниці - СИДИТЬ!
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04.05.2022 19:42 Ответить
А хто винен? Пуйла призначили відповідальним за припинення війни, а до самої війни і військових злочинів він типу не причетний. Будуть розслідувати і шукати стрілочника.
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03.04.2022 22:59 Ответить
З мови дипломатів це означає: путін може вбивати українців скільки йому захочеться, а ми вмиваємо руки.
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03.04.2022 20:32 Ответить
Себе притягни! Не даєте ні так важке озброєння, ні купити! Столтенберг, ти найбільше сцикло в НАТО і співучасник цих вбивств.
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03.04.2022 20:32 Ответить
Він тільки уособлення натовпу євросцикунів. Просто займає посаду.
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03.04.2022 20:45 Ответить
Чого тільки євро.. - усієї кулі!
Всі решта Зорро-Термінатори?
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04.05.2022 19:48 Ответить
Я так и не понял а вам кто-то ,что-то должен?Абрамхамия уже дал путину "письменные обязательства"...Скажите миру чего вы хотите!
Ваша ОПа орёт ,шо НАТА - не нада!
Вы дома-то осмотритесь...
Кстати с Беней определитесь...
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03.04.2022 21:14 Ответить
Нужно эту левацкую подстилку в Бучу свозить для отрезвления. Противно читать эти блеяния.
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03.04.2022 20:32 Ответить
Лошара
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03.04.2022 20:34 Ответить
Тільки людоїд може припинити їсти людей. Оце відкриття!
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03.04.2022 20:34 Ответить
Сцикуни і імпотенти!
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03.04.2022 20:34 Ответить
Це чоловік чи перевдягнена повія?
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03.04.2022 20:34 Ответить
Уже б мовчав.....нам ще референдум за НАТО треба виграти
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03.04.2022 20:35 Ответить
Пора вже найміцнішій військовій коаліції називати речі своїми іменами. Винна кацапія до останього новонародженого ушлепка. ***** то тільки верхівка айсбергу з лайна.
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03.04.2022 20:35 Ответить
Активізувалися послідовники нейтрального статусу України у складі росії...
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03.04.2022 20:36 Ответить
Прикро що їх, з їхніми дибільними репліками, дехто сприймає як патріотів.
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03.04.2022 20:41 Ответить
Еще один глубокообеспокоенный выскочил... Тралалалала...
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03.04.2022 20:38 Ответить
Як би НАТО не сиділо на паркані то і злочинів було би набагато менше та всі винні б вже були "притягнуті до відповідальності".... Але ж "ядерная кнопка" у ***** вам як поганому танцору заважає?
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03.04.2022 20:39 Ответить
Може б краще в банк йшов
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03.04.2022 20:40 Ответить
На чому може наполягти цей Єнс? Шльондра с батогом,яку він замовляє для садо-мазо...от вона наполягає.
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03.04.2022 20:41 Ответить
❗️Джонсон: Я сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил «отвратительные атаки» России на мирных жителей Украины в Буче и Ирпене:

«Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была так сильна.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Великобритания была в авангарде поддержки международного уголовного суда в расследовании зверств, совершенных в Украине. Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие».
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03.04.2022 20:42 Ответить
Зачем такое молоть. Пыня уже вылез из бункера и спешит прекратить войну.
Уморы...
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03.04.2022 20:43 Ответить
Годі постити лайно у кожній гілці. Просувай свій канал деінде, але не тут.
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03.04.2022 21:26 Ответить
Жалкое трепло...твое слово и крысы дохлой не стоит...
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03.04.2022 20:46 Ответить
Вот Байден назвал хутина - военным преступником
а столенберг называет - президентом
НЕХОРОШО , СТОЛЯ
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03.04.2022 20:47 Ответить
как уже всех зае…ли эти европейские импотенты
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03.04.2022 20:49 Ответить
Должно говорить оружие, а не базарные бабки с погонами.
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03.04.2022 20:49 Ответить
Неизвестно что там в ОРДЛО российские оккупанты творили с 2014.
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03.04.2022 20:51 Ответить
А ведь на "это" говорящее чудо смотрит весь мир, китай с иранами, канибаллы в центральной африке и на гвинее, всякие кхмеры и маоисты по бирмам и кампучиям, шоферы автобусов и генералы в высоченных конкардах по венесуэлам и парагваям. Смотрят и потирают свои неустанные ручки, нато - на отсосе, уже официально , на всех каналах
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03.04.2022 20:53 Ответить
Как то гнило это всё звучит... *****! Тут людей массово пытают, насилуют и убивают,... А они там трёп какой-то устроили.
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03.04.2022 21:05 Ответить
Жалюгідна постать Столтенберг, це не слова голови війського альянсу, це якись сором. Таку херню про суди якісь віртуальні мог казати Макрон хітрозроблений, чи вічно занепокояна Меркель, але не логова "найпотужнішого" війского альянсу. Маю надію що це непорозуміння скоро змінять, бо це на та постать яка потрібна в час війни, ні хребта, ні яєць.
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03.04.2022 21:21 Ответить
До процесу створення позиції, принципової і потужної ці органи мало причетні.
Якщо в черепну коробку батьки олії не залили!
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04.05.2022 20:15 Ответить
Шоб наказать, надо сперва поймать. Вопрос- как ? а никак. Только ждать пока на росее режим сменится. И я больше чем уверен, что тех кто расстреливал и насиловал там очень быстро самих в расход пустят. По тихому. Ну чтоб поменьше было свидетелей для международного уголовного суда.
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03.04.2022 21:21 Ответить
Ялова телицяа не генсек НАТО, до кого ти звертаєшся і наполягаєш.
Як їх притягнуть до відповідальності, якщо їх передислоковують в інші регіони.
Карма, суд Божий і ЗСУ от хто їх точно досягне, але точно не безхребетна структура
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03.04.2022 21:21 Ответить
Секретут йди до дупи.
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03.04.2022 21:30 Ответить
Всі кацапи винуваті, ВСІ!!!
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03.04.2022 21:44 Ответить
bla-bla-***
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03.04.2022 21:56 Ответить
прасти тутка
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04.04.2022 01:48 Ответить
когда начнут нату ******* - надо будет выразить озабоченность
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04.04.2022 01:49 Ответить
 
 