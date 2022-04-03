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Новини Війна Різня в Бучі
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За припинення війни відповідальний Путін. Винні у воєнних злочинах мають бути притягнені до відповідальності, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягає на тому, щоб винних у військових злочинах в Україні було притягнуто до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Такої жорстокості щодо цивільного населення ми не бачили у Європі десятиліттями. І це жахливо, і це абсолютно неприйнятно, що мирні жителі стають мішенню та гинуть", - наголосив він.

За словами Столтенберга, це лише підкреслює важливість того, що ця війна має закінчитись.

"Відповідальність президента Путіна полягає у тому, щоб зупинити війну. Також надзвичайно важливо, щоб Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування потенційних воєнних злочинів в Україні, і всі факти були представлені за столом переговорів та щоб винні були притягнуті до відповідальності. Тому я рішуче вітаю розслідування Міжнародного кримінального суду", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек НАТО про звірства РФ у Бучі: Такої жорстокості ми не бачили в Європі десятиліттями. Ця війна повинна закінчитися

Автор: 

Столтенберг Єнс (1595) Буча (541)


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Топ коментарі
+24
ЙОСЯ, очнись, ты обосралось... кто-нибудь заткните рот этой секретарше
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03.04.2022 20:30
+14
Добре хоч сказав..А то ми місяць все голови ламаємо-хто ж винний у цій клятій війні?
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03.04.2022 20:31
+10
Нужно эту левацкую подстилку в Бучу свозить для отрезвления. Противно читать эти блеяния.
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03.04.2022 20:32
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ЙОСЯ, очнись, ты обосралось... кто-нибудь заткните рот этой секретарше
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03.04.2022 20:30 Відповісти
Агент КГБ Стєклов собственной персоной, а не Йося.
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03.04.2022 23:02 Відповісти
Добре хоч сказав..А то ми місяць все голови ламаємо-хто ж винний у цій клятій війні?
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03.04.2022 20:31 Відповісти
З Бучі постукали - він і витягнув голову з пуцин кої дупи. А то і далі голова би там стирчала.
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03.04.2022 21:14 Відповісти
Стирчить звідкись!
А в задниці - СИДИТЬ!
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04.05.2022 19:42 Відповісти
А хто винен? Пуйла призначили відповідальним за припинення війни, а до самої війни і військових злочинів він типу не причетний. Будуть розслідувати і шукати стрілочника.
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03.04.2022 22:59 Відповісти
З мови дипломатів це означає: путін може вбивати українців скільки йому захочеться, а ми вмиваємо руки.
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03.04.2022 20:32 Відповісти
Себе притягни! Не даєте ні так важке озброєння, ні купити! Столтенберг, ти найбільше сцикло в НАТО і співучасник цих вбивств.
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03.04.2022 20:32 Відповісти
Він тільки уособлення натовпу євросцикунів. Просто займає посаду.
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03.04.2022 20:45 Відповісти
Чого тільки євро.. - усієї кулі!
Всі решта Зорро-Термінатори?
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04.05.2022 19:48 Відповісти
Я так и не понял а вам кто-то ,что-то должен?Абрамхамия уже дал путину "письменные обязательства"...Скажите миру чего вы хотите!
Ваша ОПа орёт ,шо НАТА - не нада!
Вы дома-то осмотритесь...
Кстати с Беней определитесь...
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03.04.2022 21:14 Відповісти
Нужно эту левацкую подстилку в Бучу свозить для отрезвления. Противно читать эти блеяния.
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03.04.2022 20:32 Відповісти
Лошара
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03.04.2022 20:34 Відповісти
Тільки людоїд може припинити їсти людей. Оце відкриття!
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03.04.2022 20:34 Відповісти
Сцикуни і імпотенти!
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03.04.2022 20:34 Відповісти
Це чоловік чи перевдягнена повія?
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03.04.2022 20:34 Відповісти
Уже б мовчав.....нам ще референдум за НАТО треба виграти
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03.04.2022 20:35 Відповісти
Пора вже найміцнішій військовій коаліції називати речі своїми іменами. Винна кацапія до останього новонародженого ушлепка. ***** то тільки верхівка айсбергу з лайна.
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03.04.2022 20:35 Відповісти
Активізувалися послідовники нейтрального статусу України у складі росії...
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03.04.2022 20:36 Відповісти
Прикро що їх, з їхніми дибільними репліками, дехто сприймає як патріотів.
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03.04.2022 20:41 Відповісти
Еще один глубокообеспокоенный выскочил... Тралалалала...
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03.04.2022 20:38 Відповісти
Як би НАТО не сиділо на паркані то і злочинів було би набагато менше та всі винні б вже були "притягнуті до відповідальності".... Але ж "ядерная кнопка" у ***** вам як поганому танцору заважає?
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03.04.2022 20:39 Відповісти
Може б краще в банк йшов
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03.04.2022 20:40 Відповісти
На чому може наполягти цей Єнс? Шльондра с батогом,яку він замовляє для садо-мазо...от вона наполягає.
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03.04.2022 20:41 Відповісти
❗️Джонсон: Я сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил «отвратительные атаки» России на мирных жителей Украины в Буче и Ирпене:

«Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была так сильна.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Великобритания была в авангарде поддержки международного уголовного суда в расследовании зверств, совершенных в Украине. Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие».
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03.04.2022 20:42 Відповісти
Зачем такое молоть. Пыня уже вылез из бункера и спешит прекратить войну.
Уморы...
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03.04.2022 20:43 Відповісти
Годі постити лайно у кожній гілці. Просувай свій канал деінде, але не тут.
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03.04.2022 21:26 Відповісти
Жалкое трепло...твое слово и крысы дохлой не стоит...
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03.04.2022 20:46 Відповісти
Вот Байден назвал хутина - военным преступником
а столенберг называет - президентом
НЕХОРОШО , СТОЛЯ
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03.04.2022 20:47 Відповісти
как уже всех зае…ли эти европейские импотенты
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03.04.2022 20:49 Відповісти
Должно говорить оружие, а не базарные бабки с погонами.
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03.04.2022 20:49 Відповісти
Неизвестно что там в ОРДЛО российские оккупанты творили с 2014.
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03.04.2022 20:51 Відповісти
А ведь на "это" говорящее чудо смотрит весь мир, китай с иранами, канибаллы в центральной африке и на гвинее, всякие кхмеры и маоисты по бирмам и кампучиям, шоферы автобусов и генералы в высоченных конкардах по венесуэлам и парагваям. Смотрят и потирают свои неустанные ручки, нато - на отсосе, уже официально , на всех каналах
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03.04.2022 20:53 Відповісти
Как то гнило это всё звучит... *****! Тут людей массово пытают, насилуют и убивают,... А они там трёп какой-то устроили.
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03.04.2022 21:05 Відповісти
Жалюгідна постать Столтенберг, це не слова голови війського альянсу, це якись сором. Таку херню про суди якісь віртуальні мог казати Макрон хітрозроблений, чи вічно занепокояна Меркель, але не логова "найпотужнішого" війского альянсу. Маю надію що це непорозуміння скоро змінять, бо це на та постать яка потрібна в час війни, ні хребта, ні яєць.
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03.04.2022 21:21 Відповісти
До процесу створення позиції, принципової і потужної ці органи мало причетні.
Якщо в черепну коробку батьки олії не залили!
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04.05.2022 20:15 Відповісти
Шоб наказать, надо сперва поймать. Вопрос- как ? а никак. Только ждать пока на росее режим сменится. И я больше чем уверен, что тех кто расстреливал и насиловал там очень быстро самих в расход пустят. По тихому. Ну чтоб поменьше было свидетелей для международного уголовного суда.
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03.04.2022 21:21 Відповісти
Ялова телицяа не генсек НАТО, до кого ти звертаєшся і наполягаєш.
Як їх притягнуть до відповідальності, якщо їх передислоковують в інші регіони.
Карма, суд Божий і ЗСУ от хто їх точно досягне, але точно не безхребетна структура
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03.04.2022 21:21 Відповісти
Секретут йди до дупи.
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03.04.2022 21:30 Відповісти
Всі кацапи винуваті, ВСІ!!!
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03.04.2022 21:44 Відповісти
bla-bla-***
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03.04.2022 21:56 Відповісти
прасти тутка
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04.04.2022 01:48 Відповісти
когда начнут нату ******* - надо будет выразить озабоченность
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04.04.2022 01:49 Відповісти
 
 