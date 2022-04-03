За припинення війни відповідальний Путін. Винні у воєнних злочинах мають бути притягнені до відповідальності, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягає на тому, щоб винних у військових злочинах в Україні було притягнуто до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Такої жорстокості щодо цивільного населення ми не бачили у Європі десятиліттями. І це жахливо, і це абсолютно неприйнятно, що мирні жителі стають мішенню та гинуть", - наголосив він.

За словами Столтенберга, це лише підкреслює важливість того, що ця війна має закінчитись.

"Відповідальність президента Путіна полягає у тому, щоб зупинити війну. Також надзвичайно важливо, щоб Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування потенційних воєнних злочинів в Україні, і всі факти були представлені за столом переговорів та щоб винні були притягнуті до відповідальності. Тому я рішуче вітаю розслідування Міжнародного кримінального суду", - підсумував він.

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