За припинення війни відповідальний Путін. Винні у воєнних злочинах мають бути притягнені до відповідальності, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягає на тому, щоб винних у військових злочинах в Україні було притягнуто до відповідальності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Такої жорстокості щодо цивільного населення ми не бачили у Європі десятиліттями. І це жахливо, і це абсолютно неприйнятно, що мирні жителі стають мішенню та гинуть", - наголосив він.
За словами Столтенберга, це лише підкреслює важливість того, що ця війна має закінчитись.
"Відповідальність президента Путіна полягає у тому, щоб зупинити війну. Також надзвичайно важливо, щоб Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування потенційних воєнних злочинів в Україні, і всі факти були представлені за столом переговорів та щоб винні були притягнуті до відповідальності. Тому я рішуче вітаю розслідування Міжнародного кримінального суду", - підсумував він.
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А в задниці - СИДИТЬ!
Всі решта Зорро-Термінатори?
Ваша ОПа орёт ,шо НАТА - не нада!
Вы дома-то осмотритесь...
Кстати с Беней определитесь...
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил «отвратительные атаки» России на мирных жителей Украины в Буче и Ирпене:
«Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была так сильна.
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Великобритания была в авангарде поддержки международного уголовного суда в расследовании зверств, совершенных в Украине. Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие».
Уморы...
а столенберг называет - президентом
НЕХОРОШО , СТОЛЯ
Якщо в черепну коробку батьки олії не залили!
Як їх притягнуть до відповідальності, якщо їх передислоковують в інші регіони.
Карма, суд Божий і ЗСУ от хто їх точно досягне, але точно не безхребетна структура