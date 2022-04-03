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Великобритания (4276) атомная энергетика (281)

Чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, Британия построит новые АЭС.

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

британія

Великобритания в скором времени озвучит амбициозные планы строительства новых атомных электростанций.

Такое заявление сделал министр энергетики королевства Кваси Квартенг. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Sunday Telegraph.

По словам министра, Британия планирует значительно расширить свои ядерные мощности до 2050 года – очевидно, что новые станции будут иметь гораздо большую мощность.

Уже на следующей неделе премьер Борис Джонсон объявит планы строительства новых атомных электростанций.

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По словам Министра энергетики, планы предусматривают почти полную замену всех АЭС в Британии до 2050 года. За это время должно быть построено 6 или 7 новых более мощных АЭС.

Однако ключевые изменения ожидают Британию в ближайшее десятилетие. К 2030 году будут выведены из строя все действующие АЭС, кроме одной. Таким образом, доля ядерного генерации должна достичь 15-25%.

Как сообщается, курс к увеличению производства ядерной энергии станет частью значительного расширения производства собственной энергетики, принятого из-за действий РФ.
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Топ комментарии
+8
Вам буде цікаво почути що рашисти фінансували організації та політиків в Німеччині які виступали за найскоріше закриття атомних електростанцій в країні,причина зрозуміла підсадити європейців на свій газ.Останні блоки мали зупинитися цього року.
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03.04.2022 20:53
+4
У бритів немає залежності від рашки, бо більшість нафти та газу вони купують у норвежців або добувають самі в Північному морі... Британці думають головою, на відміну від німців!
Але от дивно, чому французи так бояться москалів, якщо Франція майже не купує кацапський газ і має найкращу у світі мережу із десятків АЕС.
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03.04.2022 20:51
+4
Ще десять років тому у Німеччині працювало 17 атомних за часів керування канцлерки Меркель їх число скоротилося до трьох які мали зупинити до 22 квітня цього року.Ось так політика будувалася по залежності від поставок енергоносіїв з росії!
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03.04.2022 20:58
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Ой як швидко. Майже й не помітим.
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03.04.2022 20:46 Ответить
так давно пора. и еще почему вы бриты не покупали електрику у исландии? там огромный потенциал. и они за углом. ноль затрат. там ктото думает?
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03.04.2022 20:49 Ответить
Щось ти таке сказав, дивне. Ісландія? Я чогось не знаю?
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03.04.2022 20:52 Ответить
не знаешь. исландия это возле британии. там был кризис экономики. как выходить? просто. они перестали продавать бокситы и стали варить алюминий. вас батенька в школе недоучили.
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03.04.2022 20:59 Ответить
Ирландия возле Британии. И что они алюминием машины заправляли?
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03.04.2022 21:00 Ответить
речь не об ирландии а об исландии. учите географию. самые мощные горячие источники. на них стоят електростанции. на них стоят плавильные печи. ну и контрольный - исландская биржа одна из главных бирж в европе.
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03.04.2022 21:10 Ответить
У бритів немає залежності від рашки, бо більшість нафти та газу вони купують у норвежців або добувають самі в Північному морі... Британці думають головою, на відміну від німців!
Але от дивно, чому французи так бояться москалів, якщо Франція майже не купує кацапський газ і має найкращу у світі мережу із десятків АЕС.
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03.04.2022 20:51 Ответить
Кацапи зробили з французів "переможців" у Другій світовій (капітуляцію Німеччини приймали США і Британія, але совок захотів щоб шоу повторилось і на той раз запросили французів). Французи тепер відпрацьовують.
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03.04.2022 20:54 Ответить
Та у французів ніколи не було побєдобєсія, більшості населення там пофіг цей факт...
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03.04.2022 21:55 Ответить
Саме так. На зло англосаксам, кацапи зробили переможцями французів. Зтого часу, починаючи з дурнуватого "генрала" деҐоля, вони смокчуть у кацапні. Всі. Без винятків.
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03.04.2022 22:01 Ответить
Вам буде цікаво почути що рашисти фінансували організації та політиків в Німеччині які виступали за найскоріше закриття атомних електростанцій в країні,причина зрозуміла підсадити європейців на свій газ.Останні блоки мали зупинитися цього року.
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03.04.2022 20:53 Ответить
Ще десять років тому у Німеччині працювало 17 атомних за часів керування канцлерки Меркель їх число скоротилося до трьох які мали зупинити до 22 квітня цього року.Ось так політика будувалася по залежності від поставок енергоносіїв з росії!
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03.04.2022 20:58 Ответить
Это полезно. С нетерпением жду появления термоядерного реактора. Похоже, что в 2030-х уже будет.
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03.04.2022 20:55 Ответить
а відпрацьоване ядерне пальне
треба з літаків розпилювати над фуйлостаном
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03.04.2022 21:04 Ответить
для чого розпиляти?) вітер то туди, то сюди.. Є ж порожній "Северный поток 2" відразу в трубу задувати
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03.04.2022 21:29 Ответить
А що Грета Тунберг? 🤔 Її думку спитали? Блін, через дурні танці любителів "русскай культури" і породжених ними ж "зелених енергетиків" корупційні верхівка західних країн відмовилася від нвйлешевшох енергії. Замість того, щоб працювати над підвищенням безпеки атомної енергетики, вони присіли на кацапські труби.
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03.04.2022 21:03 Ответить
Клас, ждём 2050 года и мы спасены. Так и запишем все, развал режима ***** и свобода Украины - 2050 год.
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03.04.2022 21:09 Ответить
а в німчури стоять законсервовані АЕС..
но не відкривають..бояться Фуйла образити
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03.04.2022 21:10 Ответить
Грета - штурман "расєйскаго *******" . ***!
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03.04.2022 21:12 Ответить
Німеччина закриває. Британія будує.
Почуйте різницю в адекватності.
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03.04.2022 21:23 Ответить
Наконец-то догадались. Впрочем, англичане как раз и были относительно здравомыслящими. А вот Германия до сих пор даже не отменила решения о закрытии своих АЭС.
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03.04.2022 21:29 Ответить
так у вас сейчас зеленые рулят, путинские деньги отрабатывают.
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03.04.2022 21:35 Ответить
Не только. И да, по крайней мере пророссийские политические решения сейчас зеленые проводить не пытаются.. Только AfD еще чего-ир иам позволяет себе вякать
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03.04.2022 21:45 Ответить
одну уже строят. бриты в Европе оказались самыми адекватными. и из евроколхоза вышли, и помощь Украине самую активную оказывают.
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03.04.2022 21:34 Ответить
очнулись , и что так быстро, могли бы ещё подождать
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03.04.2022 21:52 Ответить
А в нас є АЕС, але якийсь недолугий зелений уряд прибрав пільговий тариф на електричне опалення і цим збільшив споживання російського газу. Мабуть то по нєдоразумєнію наш уряд фінансує рашистів. Це наш уряд? Він точно на благо України працює? Може потрібно за нєдоразумєнія притягувати до відповідальності на дев'ятий рік війни ?
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03.04.2022 22:52 Ответить
Жодна розвідка світу не могла передбачи, що метою захоплення ЧАЕС було просто її "обчистити", забравши навіть чайники та кавоварки.
А з готелю, в самому Чорнобилі «друга армія» світу вкрала сервізи, вилки, ложки, тарілки.
Фашистські бомжі перед тим, як піти, змусили співробітників Чорнобильської АЕС підписати акт прийому-передачі станції. Також вони пограбували її.
А старший серед росіян на прізвище Якушев (з позивним "Дев'янистий") погрожував забрати працівників до Білорусі.
Про це в ефірі заявив глава Держагентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко.#Березовий сік#
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04.04.2022 04:43 Ответить
 
 