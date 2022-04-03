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Велика Британія (3697) атомна енергетика (171)

Щоб позбутися енергетичної залежності від Росії, Британія побудує нові АЕС

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

британія

Велика Британія незабаром озвучить амбітні плани щодо будівництва нових атомних електростанцій.

Таку заяву зробив міністр енергетики королівства Квасі Квартенг. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на The Sunday Telegraph.

За словами міністра, Британія планує значно розширити свої ядерні потужності до 2050 року – зрозуміло, що нові станції матимуть набагато більшу потужність.

Вже наступного тижня прем’єр Борис Джонсон оголосить про плани будівництва нових атомних електростанцій.

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За словами міністра енергетики, плани передбачають майже повну заміну всіх АЕС у Британії до 2050 року. За цей час мають бути побудовані 6 або 7 нових потужніших АЕС.

Однак ключові зміни чекають на Британію у найближче десятиліття. До 2030 року будуть виведені з експлуатації всі діючі АЕС, окрім однієї. Таким чином, частка ядерної генерації має досягти 15-25%.

Як повідомляється, курс до збільшення виробництва ядерної енергії стане частиною значного розширення виробництва власної енергетики, прийнятого через дії РФ.
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Топ коментарі
+8
Вам буде цікаво почути що рашисти фінансували організації та політиків в Німеччині які виступали за найскоріше закриття атомних електростанцій в країні,причина зрозуміла підсадити європейців на свій газ.Останні блоки мали зупинитися цього року.
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03.04.2022 20:53
+4
У бритів немає залежності від рашки, бо більшість нафти та газу вони купують у норвежців або добувають самі в Північному морі... Британці думають головою, на відміну від німців!
Але от дивно, чому французи так бояться москалів, якщо Франція майже не купує кацапський газ і має найкращу у світі мережу із десятків АЕС.
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03.04.2022 20:51
+4
Ще десять років тому у Німеччині працювало 17 атомних за часів керування канцлерки Меркель їх число скоротилося до трьох які мали зупинити до 22 квітня цього року.Ось так політика будувалася по залежності від поставок енергоносіїв з росії!
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03.04.2022 20:58
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Ой як швидко. Майже й не помітим.
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03.04.2022 20:46 Відповісти
так давно пора. и еще почему вы бриты не покупали електрику у исландии? там огромный потенциал. и они за углом. ноль затрат. там ктото думает?
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03.04.2022 20:49 Відповісти
Щось ти таке сказав, дивне. Ісландія? Я чогось не знаю?
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03.04.2022 20:52 Відповісти
не знаешь. исландия это возле британии. там был кризис экономики. как выходить? просто. они перестали продавать бокситы и стали варить алюминий. вас батенька в школе недоучили.
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03.04.2022 20:59 Відповісти
Ирландия возле Британии. И что они алюминием машины заправляли?
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03.04.2022 21:00 Відповісти
речь не об ирландии а об исландии. учите географию. самые мощные горячие источники. на них стоят електростанции. на них стоят плавильные печи. ну и контрольный - исландская биржа одна из главных бирж в европе.
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03.04.2022 21:10 Відповісти
У бритів немає залежності від рашки, бо більшість нафти та газу вони купують у норвежців або добувають самі в Північному морі... Британці думають головою, на відміну від німців!
Але от дивно, чому французи так бояться москалів, якщо Франція майже не купує кацапський газ і має найкращу у світі мережу із десятків АЕС.
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03.04.2022 20:51 Відповісти
Кацапи зробили з французів "переможців" у Другій світовій (капітуляцію Німеччини приймали США і Британія, але совок захотів щоб шоу повторилось і на той раз запросили французів). Французи тепер відпрацьовують.
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03.04.2022 20:54 Відповісти
Та у французів ніколи не було побєдобєсія, більшості населення там пофіг цей факт...
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03.04.2022 21:55 Відповісти
Саме так. На зло англосаксам, кацапи зробили переможцями французів. Зтого часу, починаючи з дурнуватого "генрала" деҐоля, вони смокчуть у кацапні. Всі. Без винятків.
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03.04.2022 22:01 Відповісти
Вам буде цікаво почути що рашисти фінансували організації та політиків в Німеччині які виступали за найскоріше закриття атомних електростанцій в країні,причина зрозуміла підсадити європейців на свій газ.Останні блоки мали зупинитися цього року.
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03.04.2022 20:53 Відповісти
Ще десять років тому у Німеччині працювало 17 атомних за часів керування канцлерки Меркель їх число скоротилося до трьох які мали зупинити до 22 квітня цього року.Ось так політика будувалася по залежності від поставок енергоносіїв з росії!
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03.04.2022 20:58 Відповісти
Это полезно. С нетерпением жду появления термоядерного реактора. Похоже, что в 2030-х уже будет.
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03.04.2022 20:55 Відповісти
а відпрацьоване ядерне пальне
треба з літаків розпилювати над фуйлостаном
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03.04.2022 21:04 Відповісти
для чого розпиляти?) вітер то туди, то сюди.. Є ж порожній "Северный поток 2" відразу в трубу задувати
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03.04.2022 21:29 Відповісти
А що Грета Тунберг? 🤔 Її думку спитали? Блін, через дурні танці любителів "русскай культури" і породжених ними ж "зелених енергетиків" корупційні верхівка західних країн відмовилася від нвйлешевшох енергії. Замість того, щоб працювати над підвищенням безпеки атомної енергетики, вони присіли на кацапські труби.
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03.04.2022 21:03 Відповісти
Клас, ждём 2050 года и мы спасены. Так и запишем все, развал режима ***** и свобода Украины - 2050 год.
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03.04.2022 21:09 Відповісти
а в німчури стоять законсервовані АЕС..
но не відкривають..бояться Фуйла образити
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03.04.2022 21:10 Відповісти
Грета - штурман "расєйскаго *******" . ***!
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03.04.2022 21:12 Відповісти
Німеччина закриває. Британія будує.
Почуйте різницю в адекватності.
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03.04.2022 21:23 Відповісти
Наконец-то догадались. Впрочем, англичане как раз и были относительно здравомыслящими. А вот Германия до сих пор даже не отменила решения о закрытии своих АЭС.
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03.04.2022 21:29 Відповісти
так у вас сейчас зеленые рулят, путинские деньги отрабатывают.
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03.04.2022 21:35 Відповісти
Не только. И да, по крайней мере пророссийские политические решения сейчас зеленые проводить не пытаются.. Только AfD еще чего-ир иам позволяет себе вякать
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03.04.2022 21:45 Відповісти
одну уже строят. бриты в Европе оказались самыми адекватными. и из евроколхоза вышли, и помощь Украине самую активную оказывают.
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03.04.2022 21:34 Відповісти
очнулись , и что так быстро, могли бы ещё подождать
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03.04.2022 21:52 Відповісти
А в нас є АЕС, але якийсь недолугий зелений уряд прибрав пільговий тариф на електричне опалення і цим збільшив споживання російського газу. Мабуть то по нєдоразумєнію наш уряд фінансує рашистів. Це наш уряд? Він точно на благо України працює? Може потрібно за нєдоразумєнія притягувати до відповідальності на дев'ятий рік війни ?
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03.04.2022 22:52 Відповісти
Жодна розвідка світу не могла передбачи, що метою захоплення ЧАЕС було просто її "обчистити", забравши навіть чайники та кавоварки.
А з готелю, в самому Чорнобилі «друга армія» світу вкрала сервізи, вилки, ложки, тарілки.
Фашистські бомжі перед тим, як піти, змусили співробітників Чорнобильської АЕС підписати акт прийому-передачі станції. Також вони пограбували її.
А старший серед росіян на прізвище Якушев (з позивним "Дев'янистий") погрожував забрати працівників до Білорусі.
Про це в ефірі заявив глава Держагентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко.#Березовий сік#
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04.04.2022 04:43 Відповісти
 
 