РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15495 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
48 430 33
армия РФ (15459) ликвидация (1984)

Генштаб ВСУ подтвердил ликвидацию российского подполковника Слабцова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

слабцов

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ликвидации подполковника оккупантов Слабцова.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Из-за значительных потерь личного состава, около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне с Украиной и хотят уволиться.

Кроме того, ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Виталий Слабцов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Опознать кого-то будет тяжело": ВСУ показали, как "встречали" российских оккупантов в Дмитровке под Киевом. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+27
Медальками обвешался при жизни. За что,интересно? За взятие супермаркета? За освобождение кого-то от личных вещей?
показать весь комментарий
03.04.2022 20:54
+27
показать весь комментарий
03.04.2022 21:03
+19
Дав "слабінку" - втомився та приліг...
показать весь комментарий
03.04.2022 20:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВАТОСАМКА СЛАБЦОВА! БУДЕШ СОСАТЬ У ПУТИНА?
показать весь комментарий
03.04.2022 20:53 Ответить
У ПОДПОЛКОВНИКА ТЫ УЖЕ СОСАТЬ НЕ СМОЖЕШЬ!
показать весь комментарий
03.04.2022 20:55 Ответить
Она и у мертвого соснет. На кацапстане без комплексо
показать весь комментарий
03.04.2022 20:57 Ответить
Судя по этому подонку самка у него годится только щи бадяжить из кислой капусты,а потом пердеть в диван.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:56 Ответить
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
показать весь комментарий
03.04.2022 21:06 Ответить
китайози втішать
показать весь комментарий
03.04.2022 21:13 Ответить
Дав "слабінку" - втомився та приліг...
показать весь комментарий
03.04.2022 20:53 Ответить
бобик сдох и ***** снова вышла замуж.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:53 Ответить
Медальками обвешался при жизни. За что,интересно? За взятие супермаркета? За освобождение кого-то от личных вещей?
показать весь комментарий
03.04.2022 20:54 Ответить
Он хотя бы вояка-профессионал.
Что-то делал, бегал, стрелял, с парашютом прыгал.
А за что медальки, от подбородка и по самые йайца, у Маршала Шойгу?
Чем этот мудак прославился, кроме своих бредовых идей типа танкового биатлона, "поезда славы" с разгромленной техникой ИГИЛа и совсем уже монстрообразного "храма воинской славы", больше похожего на капище Сатаны?
показать весь комментарий
03.04.2022 21:16 Ответить
Первый герой россии генерал-оленевод
показать весь комментарий
03.04.2022 21:25 Ответить
А может оно и к лучшему, что уже 15 лет обороной России руководит не особо умный, сугубо гражданский человек с большим амбициями и склонностью к пошлой театральщине. Тем более вор и очковтиратель.
Вы парадный портрет Шойгу в мундире и при всех медалЯх видели?
Куда там Жукову
А представьте, что эти же 15 лет пост МО занимал бы кто-то другой, тот же покойный генерал Александр Лебедь. Не рисованный генерал из партийных выдвиженцев, а генерал настоящий. Или тоже покойный Лев Рохлин.
Хотя это исключено. Если бы эти генералы были на посту МО, то Путин уже давно не был бы президентом
показать весь комментарий
03.04.2022 21:43 Ответить
Поэтому они и покойные, потому что умные
показать весь комментарий
04.04.2022 06:51 Ответить
Да это ещё что? А его заместитель некто Шевцова (судя по всему минетчица со стажем) навешала себе на видавшую виды грудь столько колодок-аж в глазах рябит.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:46 Ответить
Шевцова, если вы заметили, ходит в звании генерала армии, но почему-то в черном мундире с большой белой звездой.
И их таких в росс МО много, генералов в черных мундирах с белыми звездами. До сих пор никто не понимал, что это за форма и кто они такие.
Оказалось, что это еще одна придумка идиота Щойгу - генералы по личному приказу министра обороны, то есть гражданские генералы имеющие свою силу только внутри министерства. Обычного генерала утверждает президент и они ходят в зеленой форме, а генералы в черной форме это личные генералы Шойгу.
Еще раз говорю - возможно это для Украины большое везение, что последние 15 лет военным ведомством России руководит самый настоящий идиот.
показать весь комментарий
03.04.2022 22:00 Ответить
если бы руководил умный - сидели бы у себя. Русня оказалась в западне собственной тупости
показать весь комментарий
03.04.2022 23:14 Ответить
Ще одна морда до чорта відправлена👍
показать весь комментарий
03.04.2022 20:54 Ответить
У Кобзона аншлаг постійно))
показать весь комментарий
03.04.2022 20:59 Ответить
Дал слабину (
показать весь комментарий
03.04.2022 21:00 Ответить
ослаб навечно
показать весь комментарий
03.04.2022 21:01 Ответить
слабцов не до тих всунув їбальцо
показать весь комментарий
03.04.2022 21:01 Ответить
палковніка нікто нєждьот
показать весь комментарий
03.04.2022 21:02 Ответить
показать весь комментарий
03.04.2022 21:03 Ответить
Субмарина. Анало-говнет классика
показать весь комментарий
03.04.2022 21:34 Ответить
Курва, орки даже форму неотличимую от формы вермахта ввели, но фашисты почему то мы.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:18 Ответить
ви самоє слабоє звєно
показать весь комментарий
03.04.2022 21:19 Ответить
Слабцов дал слабину, и расслабился. Навеки. А вас, остальным сруским, слабо?
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ СЛАБИТЕЛЬНОГО "ВСУ".
показать весь комментарий
03.04.2022 21:19 Ответить
Гори в пеклі, тварюко!!
показать весь комментарий
03.04.2022 21:36 Ответить
Жгите их, жгите!
показать весь комментарий
03.04.2022 22:20 Ответить
Ох і *****! Де воно таке нажрало? Настаящій палковнік, бялть. Привіт кобздону, потвору! Чекай на інших. Вас там, кацапідорів, багато у пеклі збереться. Земля залізобетном свинособаці.
показать весь комментарий
03.04.2022 22:32 Ответить
Народ вопрос.Это только мне реально напоминает их форма высшего командного состава или парадка формму СС и нацистов?
показать весь комментарий
03.04.2022 23:05 Ответить
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
показать весь комментарий
03.04.2022 23:46 Ответить
 
 