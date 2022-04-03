Генштаб ЗСУ підтвердив ліквідацію російського підполковника Слабцова
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ліквідації підполковника окупантів Слабцова.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Через значні втрати особового складу, близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.
Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова".
Топ коментарі
+27 Garry Grant
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+27 Вася Шевченко f77d76ba
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+19 Helen Batiouk
показати весь коментар03.04.2022 20:53
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Будь ласка, зачекайте...
Что-то делал, бегал, стрелял, с парашютом прыгал.
А за что медальки, от подбородка и по самые йайца, у Маршала Шойгу?
Чем этот мудак прославился, кроме своих бредовых идей типа танкового биатлона, "поезда славы" с разгромленной техникой ИГИЛа и совсем уже монстрообразного "храма воинской славы", больше похожего на капище Сатаны?
Вы парадный портрет Шойгу в мундире и при всех медалЯх видели?
Куда там Жукову
А представьте, что эти же 15 лет пост МО занимал бы кто-то другой, тот же покойный генерал Александр Лебедь. Не рисованный генерал из партийных выдвиженцев, а генерал настоящий. Или тоже покойный Лев Рохлин.
Хотя это исключено. Если бы эти генералы были на посту МО, то Путин уже давно не был бы президентом
И их таких в росс МО много, генералов в черных мундирах с белыми звездами. До сих пор никто не понимал, что это за форма и кто они такие.
Оказалось, что это еще одна придумка идиота Щойгу - генералы по личному приказу министра обороны, то есть гражданские генералы имеющие свою силу только внутри министерства. Обычного генерала утверждает президент и они ходят в зеленой форме, а генералы в черной форме это личные генералы Шойгу.
Еще раз говорю - возможно это для Украины большое везение, что последние 15 лет военным ведомством России руководит самый настоящий идиот.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ СЛАБИТЕЛЬНОГО "ВСУ".
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
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