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Генштаб ЗСУ підтвердив ліквідацію російського підполковника Слабцова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

слабцов

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ліквідації підполковника окупантів Слабцова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Через значні втрати особового складу, близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.

Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни ліквідували заступника командира 83-ї десантної бригади окупантів гвардії підполковника Слабцова. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Медальками обвешался при жизни. За что,интересно? За взятие супермаркета? За освобождение кого-то от личных вещей?
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03.04.2022 20:54
+27
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03.04.2022 21:03
+19
Дав "слабінку" - втомився та приліг...
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03.04.2022 20:53
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ВАТОСАМКА СЛАБЦОВА! БУДЕШ СОСАТЬ У ПУТИНА?
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03.04.2022 20:53 Відповісти
У ПОДПОЛКОВНИКА ТЫ УЖЕ СОСАТЬ НЕ СМОЖЕШЬ!
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03.04.2022 20:55 Відповісти
Она и у мертвого соснет. На кацапстане без комплексо
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03.04.2022 20:57 Відповісти
Судя по этому подонку самка у него годится только щи бадяжить из кислой капусты,а потом пердеть в диван.
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03.04.2022 20:56 Відповісти
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
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03.04.2022 21:06 Відповісти
китайози втішать
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03.04.2022 21:13 Відповісти
Дав "слабінку" - втомився та приліг...
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03.04.2022 20:53 Відповісти
бобик сдох и ***** снова вышла замуж.
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03.04.2022 20:53 Відповісти
Медальками обвешался при жизни. За что,интересно? За взятие супермаркета? За освобождение кого-то от личных вещей?
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03.04.2022 20:54 Відповісти
Он хотя бы вояка-профессионал.
Что-то делал, бегал, стрелял, с парашютом прыгал.
А за что медальки, от подбородка и по самые йайца, у Маршала Шойгу?
Чем этот мудак прославился, кроме своих бредовых идей типа танкового биатлона, "поезда славы" с разгромленной техникой ИГИЛа и совсем уже монстрообразного "храма воинской славы", больше похожего на капище Сатаны?
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03.04.2022 21:16 Відповісти
Первый герой россии генерал-оленевод
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03.04.2022 21:25 Відповісти
А может оно и к лучшему, что уже 15 лет обороной России руководит не особо умный, сугубо гражданский человек с большим амбициями и склонностью к пошлой театральщине. Тем более вор и очковтиратель.
Вы парадный портрет Шойгу в мундире и при всех медалЯх видели?
Куда там Жукову
А представьте, что эти же 15 лет пост МО занимал бы кто-то другой, тот же покойный генерал Александр Лебедь. Не рисованный генерал из партийных выдвиженцев, а генерал настоящий. Или тоже покойный Лев Рохлин.
Хотя это исключено. Если бы эти генералы были на посту МО, то Путин уже давно не был бы президентом
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03.04.2022 21:43 Відповісти
Поэтому они и покойные, потому что умные
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04.04.2022 06:51 Відповісти
Да это ещё что? А его заместитель некто Шевцова (судя по всему минетчица со стажем) навешала себе на видавшую виды грудь столько колодок-аж в глазах рябит.
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03.04.2022 21:46 Відповісти
Шевцова, если вы заметили, ходит в звании генерала армии, но почему-то в черном мундире с большой белой звездой.
И их таких в росс МО много, генералов в черных мундирах с белыми звездами. До сих пор никто не понимал, что это за форма и кто они такие.
Оказалось, что это еще одна придумка идиота Щойгу - генералы по личному приказу министра обороны, то есть гражданские генералы имеющие свою силу только внутри министерства. Обычного генерала утверждает президент и они ходят в зеленой форме, а генералы в черной форме это личные генералы Шойгу.
Еще раз говорю - возможно это для Украины большое везение, что последние 15 лет военным ведомством России руководит самый настоящий идиот.
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03.04.2022 22:00 Відповісти
если бы руководил умный - сидели бы у себя. Русня оказалась в западне собственной тупости
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03.04.2022 23:14 Відповісти
Ще одна морда до чорта відправлена👍
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03.04.2022 20:54 Відповісти
У Кобзона аншлаг постійно))
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03.04.2022 20:59 Відповісти
Дал слабину (
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03.04.2022 21:00 Відповісти
ослаб навечно
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03.04.2022 21:01 Відповісти
слабцов не до тих всунув їбальцо
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03.04.2022 21:01 Відповісти
палковніка нікто нєждьот
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03.04.2022 21:02 Відповісти
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03.04.2022 21:03 Відповісти
Субмарина. Анало-говнет классика
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03.04.2022 21:34 Відповісти
Курва, орки даже форму неотличимую от формы вермахта ввели, но фашисты почему то мы.
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03.04.2022 21:18 Відповісти
ви самоє слабоє звєно
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03.04.2022 21:19 Відповісти
Слабцов дал слабину, и расслабился. Навеки. А вас, остальным сруским, слабо?
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ СЛАБИТЕЛЬНОГО "ВСУ".
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03.04.2022 21:19 Відповісти
Гори в пеклі, тварюко!!
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03.04.2022 21:36 Відповісти
Жгите их, жгите!
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03.04.2022 22:20 Відповісти
Ох і *****! Де воно таке нажрало? Настаящій палковнік, бялть. Привіт кобздону, потвору! Чекай на інших. Вас там, кацапідорів, багато у пеклі збереться. Земля залізобетном свинособаці.
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03.04.2022 22:32 Відповісти
Народ вопрос.Это только мне реально напоминает их форма высшего командного состава или парадка формму СС и нацистов?
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03.04.2022 23:05 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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03.04.2022 23:46 Відповісти
 
 