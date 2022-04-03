Генштаб ЗСУ підтвердив ліквідацію російського підполковника Слабцова

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ліквідації підполковника окупантів Слабцова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Через значні втрати особового складу, близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.

Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова".

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