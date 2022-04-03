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Полиция усиливает патрулирование в освобожденных городах Киевской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

поліція

Национальная полиция усиливает патрулирование во всех освобожденных городах Киевщины.

Об этом заявил глава НПУ Игорь Клименко во время посещения Макарова, Бородянки, Гостомеля и Бучи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По его словам, в освобожденных населенных пунктах полицейские подразделения производят зачистку территории от диверсантов, взрывоопасных предметов и боеприпасов.

"У нас уже наработана схема усиления полицейского присутствия в освобожденных от оккупантов населенных пунктах. В частности, мы увеличиваем, в том числе за счет приданных сил из других регионов, количество патрульных нарядов, работников спецподразделений и оперативных служб для обеспечения правопорядка и оперативного реагирования на сообщения граждан ", – сказал он.

Клименко пообщался с личным составом и наметил основные задачи. Он также вручил знаки отличия работникам подразделений полиции Киевщины и бойцам КОРДа, которые противостояли российским оккупантам.

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Щоб переконатися, що майбутнім політичним повіям нагадують не продавати країну за допомогою сміттєвої дипломатії...
Я пропоную Україні назвати свої майбутні ракетні комплекси та іншу потужну зброю так: «Гарантія безпеки», «Мирний договір», «Б. Меморандум», «Дипломатична відповідь», «Миротворець» тощо.
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03.04.2022 21:45 Ответить
И ракету с ЯО "Озабоченность"
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03.04.2022 21:48 Ответить
Украине надо вооружиться так чтобы касапьё боялось смотреть в сторону границы Украины.
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03.04.2022 21:51 Ответить
у этих собак память ограничена двумя неделями. Через год если их оптяь собирут на учения - никто там не удивится
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03.04.2022 23:17 Ответить
сегодня основил патруль. документы - на. куда идем.- туда. почему выпивши. так выходной. оружие есть? да. покажи. разрешение . на. пацаны это наш. отбой. ну я и пошел.
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03.04.2022 21:53 Ответить
Минируйте лучше границу с Беларусь на глубину 2 км. Не теряйте времени. Хоть дороги заминируйте.
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03.04.2022 21:54 Ответить
 
 