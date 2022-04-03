С освобожденной территории Киевщины вывезли 410 тел мирных жителей, - Венедиктова
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С освобожденной от российских захватчиков территории Киевской области вывезено 410 тел убитых мирных жителей.
Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С территории Киевщины вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", - заявила Генпрокурор.
Она добавила, что в бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК.
Венедиктова отметила, что параллельно проходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств.
"Люди напуганы, устали и замучены, они пережили ужас. Для этого тоже нужно время и профессиональный подход, чтобы зафиксировать все правильно и не упустить шанс найти и наказать виновных", - подчеркнула она.
Как сообщалось, украинские военные освободили от российских захватчиков Киевскую область. Мир облетели кадры убитых захватчиками мирных жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других населенных пунктов. Среди уже найденных жертв военных преступлений российских войск есть изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих связаны руки, есть следы пыток, люди убиты выстрелами в затылок.
1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах похоронили 280 человек.
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Портнов уже за гратами, пане Баканов?
Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !
Надо везде об зтом кричать, что зто - ГЕНОЦИД!
Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !
P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)