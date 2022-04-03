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Киевская область (3538) смерть (9028) массовое убийство (69) Венедиктова (723)

С освобожденной территории Киевщины вывезли 410 тел мирных жителей, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

венедіктова

С освобожденной от российских захватчиков территории Киевской области вывезено 410 тел убитых мирных жителей.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С территории Киевщины вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", - заявила Генпрокурор.

Она добавила, что в бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК.

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Венедиктова отметила, что параллельно проходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств.

"Люди напуганы, устали и замучены, они пережили ужас. Для этого тоже нужно время и профессиональный подход, чтобы зафиксировать все правильно и не упустить шанс найти и наказать виновных", - подчеркнула она.

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Как сообщалось, украинские военные освободили от российских захватчиков Киевскую область. Мир облетели кадры убитых захватчиками мирных жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других населенных пунктов. Среди уже найденных жертв военных преступлений российских войск есть изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих связаны руки, есть следы пыток, люди убиты выстрелами в затылок.

1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах похоронили 280 человек.
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Топ комментарии
+17
Як казав перед нападом Портнов (господар ДБР і творець Єрмака-Татарова)- створюйте списки нациків і передавайте рашистам.
Портнов уже за гратами, пане Баканов?
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03.04.2022 19:09
+13
Всі кацапскі вбивці які вбивали та вбивають в Україні-повинні тут і здохнути...
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03.04.2022 19:05
+12
Почему не вызваны следователи международного суда, что бы оркам не отпереться.
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03.04.2022 19:09
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Всі кацапскі вбивці які вбивали та вбивають в Україні-повинні тут і здохнути...
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03.04.2022 19:05 Ответить
Все должны быть уничтожены -- этих бригады садистов в первую очередь так же как кадыровских гандонов
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03.04.2022 19:23 Ответить
Тих що знайшли і добули...
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03.04.2022 19:07 Ответить
Почему не вызваны следователи международного суда, что бы оркам не отпереться.
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03.04.2022 19:09 Ответить
І дійсно, мали би бути негайно викликані якісь міжнародні експерти для фіксації злочинів...а просто так вивозити...
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03.04.2022 19:21 Ответить
звичка вже в генах, масові вбивства, тіла до купи, ми вже як роботи
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03.04.2022 19:29 Ответить
До чого тут ми...це злочин проти людяності без строку давності, і очевидно, що є певні міжнародні процедури фіксації такого...а про запрошення міжнародних фахівців Венедиктова жодного слова не сказала. А такі злочини є вже справою міжнародного масштабу.
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03.04.2022 19:38 Ответить
Як казав перед нападом Портнов (господар ДБР і творець Єрмака-Татарова)- створюйте списки нациків і передавайте рашистам.
Портнов уже за гратами, пане Баканов?
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03.04.2022 19:09 Ответить
Ні, не за гратами. Це нужний чєловєк для зелених. Це їх творець.
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03.04.2022 19:11 Ответить
Я теж постійно запитую де Портнов, Татаров, Коломойський? Чому вони ще дихають?
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03.04.2022 19:29 Ответить
З приводу Коломойського, він говорив в 2019 році, що Україні потрібно дивитися в сторону рф, кров забудеться. Де він зараз, мені теж цікаво. Але він з Зе напевно переписується і передзвонюється.
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03.04.2022 19:42 Ответить
Но человечности и мудрости у них больше чем многих прихлебателей политического руководства Украины.
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03.04.2022 19:20 Ответить
на совести всех украинцев, которьій не учили историю, а шлялись по клубешникам. Если бьі все украинцьі знали кто такие "руССкие", то не заигрьівались бьі с клещом, цель которого только одна - укусить.
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03.04.2022 19:32 Ответить
Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно несовместимые вещи.

Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !

Надо везде об зтом кричать, что зто - ГЕНОЦИД!

Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
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03.04.2022 19:27 Ответить
Після Бучанської різні у нас Генеральний прокурор нацистка Венедиктова робить заяву що проти Путіна та Лаврова не можна порушувати кримінальну справу, що ще повині зробити ці виродки з Українцями?
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03.04.2022 19:32 Ответить
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03.04.2022 19:39 Ответить
А хто це на світлині ліворуч угорі?
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03.04.2022 19:39 Ответить
БєняДіктова.
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03.04.2022 20:08 Ответить
не була, делікатно кажучи, красунею, а тепер зовсім ********
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03.04.2022 20:30 Ответить
...а родись дочкою мєнтовського генерала.
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03.04.2022 23:02 Ответить
На палю вбивць !
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03.04.2022 19:42 Ответить
 
 