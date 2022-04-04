З визволеної території Київщини вивезли 410 тіл мирних жителів, - Венедіктова
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З визволеної від російських загарбників території Київської області наразі вивезено 410 тіл убитих мирних жителів.
Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З території Київщини наразі вивезено 410 тіл убитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 із них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями", - заявила Генпрокурор.
Вона додала, що в бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК.
Венедіктова зауважила, що паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів.
"Люди налякані, втомлені і замордовані, вони пережили жах. Для цього теж потрібен час і професійний підхід, щоб зафіксувати все правильно і не втратити шансу знайти і покарати винних", - наголосила вона.
Як повідомлялося, українські військові визволили від російських загарбників Київську область. Світ облетіли кадри убитих загарбниками мирних жителів Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших населених пунктів. Серед уже знайдених жертв воєнних злочинів російських військ є зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, діти, літні люди, чоловіки. У багатьох - зв'язані руки, є сліди катувань, люди вбиті пострілами у потилицю.
1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах поховали 280 людей.
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Портнов уже за гратами, пане Баканов?
Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !
Надо везде об зтом кричать, что зто - ГЕНОЦИД!
Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !
P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)