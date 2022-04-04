З визволеної території Київщини вивезли 410 тіл мирних жителів, - Венедіктова

З визволеної від російських загарбників території Київської області наразі вивезено 410 тіл убитих мирних жителів.

Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З території Київщини наразі вивезено 410 тіл убитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 із них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями", - заявила Генпрокурор.

Вона додала, що в бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК.

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Венедіктова зауважила, що паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів.

"Люди налякані, втомлені і замордовані, вони пережили жах. Для цього теж потрібен час і професійний підхід, щоб зафіксувати все правильно і не втратити шансу знайти і покарати винних", - наголосила вона.

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Як повідомлялося, українські військові визволили від російських загарбників Київську область. Світ облетіли кадри убитих загарбниками мирних жителів Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших населених пунктів. Серед уже знайдених жертв воєнних злочинів російських військ є зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, діти, літні люди, чоловіки. У багатьох - зв'язані руки, є сліди катувань, люди вбиті пострілами у потилицю.

1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах поховали 280 людей.