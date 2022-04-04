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війна (56882) Київська область (3134) смерть (6542) масове вбивство (72) Буча (498) Венедіктова (750)

З визволеної території Київщини вивезли 410 тіл мирних жителів, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

венедіктова

З визволеної від російських загарбників території Київської області наразі вивезено 410 тіл убитих мирних жителів.

Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З території Київщини наразі вивезено 410 тіл убитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 із них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями", - заявила Генпрокурор.

Вона додала, що в бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК.

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Венедіктова зауважила, що паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів.

"Люди налякані, втомлені і замордовані, вони пережили жах. Для цього теж потрібен час і професійний підхід, щоб зафіксувати все правильно і не втратити шансу знайти і покарати винних", - наголосила вона.

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Як повідомлялося, українські військові визволили від російських загарбників Київську область. Світ облетіли кадри убитих загарбниками мирних жителів Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших населених пунктів. Серед уже знайдених жертв воєнних злочинів російських військ є зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, діти, літні люди, чоловіки. У багатьох - зв'язані руки, є сліди катувань, люди вбиті пострілами у потилицю.

1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах поховали 280 людей.
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Топ коментарі
+17
Як казав перед нападом Портнов (господар ДБР і творець Єрмака-Татарова)- створюйте списки нациків і передавайте рашистам.
Портнов уже за гратами, пане Баканов?
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03.04.2022 19:09
+13
Всі кацапскі вбивці які вбивали та вбивають в Україні-повинні тут і здохнути...
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03.04.2022 19:05
+12
Почему не вызваны следователи международного суда, что бы оркам не отпереться.
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03.04.2022 19:09
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Всі кацапскі вбивці які вбивали та вбивають в Україні-повинні тут і здохнути...
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03.04.2022 19:05 Відповісти
Все должны быть уничтожены -- этих бригады садистов в первую очередь так же как кадыровских гандонов
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03.04.2022 19:23 Відповісти
Тих що знайшли і добули...
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03.04.2022 19:07 Відповісти
Почему не вызваны следователи международного суда, что бы оркам не отпереться.
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03.04.2022 19:09 Відповісти
І дійсно, мали би бути негайно викликані якісь міжнародні експерти для фіксації злочинів...а просто так вивозити...
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03.04.2022 19:21 Відповісти
звичка вже в генах, масові вбивства, тіла до купи, ми вже як роботи
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03.04.2022 19:29 Відповісти
До чого тут ми...це злочин проти людяності без строку давності, і очевидно, що є певні міжнародні процедури фіксації такого...а про запрошення міжнародних фахівців Венедиктова жодного слова не сказала. А такі злочини є вже справою міжнародного масштабу.
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03.04.2022 19:38 Відповісти
Як казав перед нападом Портнов (господар ДБР і творець Єрмака-Татарова)- створюйте списки нациків і передавайте рашистам.
Портнов уже за гратами, пане Баканов?
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03.04.2022 19:09 Відповісти
Ні, не за гратами. Це нужний чєловєк для зелених. Це їх творець.
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03.04.2022 19:11 Відповісти
Я теж постійно запитую де Портнов, Татаров, Коломойський? Чому вони ще дихають?
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03.04.2022 19:29 Відповісти
З приводу Коломойського, він говорив в 2019 році, що Україні потрібно дивитися в сторону рф, кров забудеться. Де він зараз, мені теж цікаво. Але він з Зе напевно переписується і передзвонюється.
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03.04.2022 19:42 Відповісти
Но человечности и мудрости у них больше чем многих прихлебателей политического руководства Украины.
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03.04.2022 19:20 Відповісти
на совести всех украинцев, которьій не учили историю, а шлялись по клубешникам. Если бьі все украинцьі знали кто такие "руССкие", то не заигрьівались бьі с клещом, цель которого только одна - укусить.
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03.04.2022 19:32 Відповісти
Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно несовместимые вещи.

Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !

Надо везде об зтом кричать, что зто - ГЕНОЦИД!

Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
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03.04.2022 19:27 Відповісти
Після Бучанської різні у нас Генеральний прокурор нацистка Венедиктова робить заяву що проти Путіна та Лаврова не можна порушувати кримінальну справу, що ще повині зробити ці виродки з Українцями?
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03.04.2022 19:32 Відповісти
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03.04.2022 19:39 Відповісти
А хто це на світлині ліворуч угорі?
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03.04.2022 19:39 Відповісти
БєняДіктова.
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03.04.2022 20:08 Відповісти
не була, делікатно кажучи, красунею, а тепер зовсім ********
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03.04.2022 20:30 Відповісти
...а родись дочкою мєнтовського генерала.
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03.04.2022 23:02 Відповісти
На палю вбивць !
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03.04.2022 19:42 Відповісти
 
 