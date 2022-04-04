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Поліція посилює патрулювання у визволених містах Київщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поліція

Національна поліція посилює патрулювання в усіх визволених містах Київщини.

Про це заявив голова НПУ Ігор Клименко під час відвідання Макарова, Бородянки, Гостомеля та Бучі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

За його словами, у визволених населених пунктах поліцейські підрозділи проводять зачищення території від диверсантів, вибухонебезпечних предметів і боєприпасів.

"У нас уже напрацьована схема посилення поліцейської присутності у визволених від окупантів населених пунктах. Зокрема, ми збільшуємо, у тому числі за рахунок приданих сил з інших регіонів, кількість патрульних нарядів, працівників спецпідрозділів та оперативних служб для забезпечення правопорядку та оперативного реагування на повідомлення громадян", - сказав він.

Клименко поспілкувався з особовим складом і окреслив основні завдання. Він також вручив відзнаки працівникам підрозділів поліції Київщини та бійцям КОРДу, які протистояли російським окупантам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З визволеної території Київщини вивезли 410 тіл мирних жителів, - Венедіктова

Автор: Роман Свиридович
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Щоб переконатися, що майбутнім політичним повіям нагадують не продавати країну за допомогою сміттєвої дипломатії...
Я пропоную Україні назвати свої майбутні ракетні комплекси та іншу потужну зброю так: «Гарантія безпеки», «Мирний договір», «Б. Меморандум», «Дипломатична відповідь», «Миротворець» тощо.
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03.04.2022 21:45 Відповісти
И ракету с ЯО "Озабоченность"
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03.04.2022 21:48 Відповісти
Украине надо вооружиться так чтобы касапьё боялось смотреть в сторону границы Украины.
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03.04.2022 21:51 Відповісти
у этих собак память ограничена двумя неделями. Через год если их оптяь собирут на учения - никто там не удивится
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03.04.2022 23:17 Відповісти
сегодня основил патруль. документы - на. куда идем.- туда. почему выпивши. так выходной. оружие есть? да. покажи. разрешение . на. пацаны это наш. отбой. ну я и пошел.
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03.04.2022 21:53 Відповісти
Минируйте лучше границу с Беларусь на глубину 2 км. Не теряйте времени. Хоть дороги заминируйте.
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03.04.2022 21:54 Відповісти
 
 