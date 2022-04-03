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Киевщину разминируют и зачищают от ДРГ, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

В Киевской области после освобождения от российских оккупантов продолжается зачистка региона от ДРГ и разминирования.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"По Киевской области ситуация сейчас такова: продолжается зачистка, то есть проверяются подвалы, убежища, разные места на предмет возможного наличия представителей Диверсионных групп. По состоянию на данный момент они не найдены, но процедура такова, что это нужно сделать. Второе – это продолжается разминирование. Русская армия оставила после себя очень много мин, и у нас, к сожалению, есть случаи, когда люди взрываются", - отметила она.

Маляр призвала граждан не спешить с возвращением в освобожденные города, пока не будет завершено разминирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция усиливает патрулирование в освобожденных городах Киевской области
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ДИДОВСКИЕ ФЛЕШБЕКИ, ОЙ МАЙ!!11
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03.04.2022 22:23 Ответить
👍
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03.04.2022 22:28 Ответить
Свитчблейды несколько тысяч нужно и арте кацапов пипец
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03.04.2022 22:29 Ответить
Пленных не брать!
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03.04.2022 22:12 Ответить
будьте бдительными. диверсанты сейчас везде. обычно ходят парами. акцент специфичный. багажа нет.
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03.04.2022 22:14 Ответить
та ты шо
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03.04.2022 23:19 Ответить
Березовый сок, [03.04.2022 22:20] У Київській обласній прокуратурі зазначають, що всі громадяни, евакуйовані з території Київської області через військову агресію РФ, можуть допомогти у фіксуванні воєнних злочинів. Тих, хто внаслідок військової агресії отримали тілесні ушкодження, чиї близькі родичі або члени сім'ї загинули, в кого пошкоджено або зруйновано майно, просять звертатися до уповноважених прокурорів і передавати цю інформацію, у тому числі фото/відео матеріалів про злочини військових РФ. За такими телефонами, зокрема: 🔻097-053-04-65 Іващенко Сергій Анатолійович; 🔻097-838-31-87 Павлюк Олена Володимирівна; 🔻050-107-66-75 Ковальов Сергій Валерійович.
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03.04.2022 22:24 Ответить
 
 